Elsa Fornero contro Roberto Vannacci, "linguaggio vomitevole, mi vergogno che mi rappresenti in Europa"

Elsa Fornero è intervenuta a diMartedì in merito alle parole pronunciate da Roberto Vannacci. Ha definito il linguaggio utilizzato dall’ex generale come “vomitevole” e lo ha invitato a vergognarsi.

Per Fornero è “vomitevole”

A diMartedì viene mostrato il video di Roberto Vannacci durante il raduno di Pontida. Nel suo monologo ha rilasciato una serie di frasi scandalose, che hanno colpito buona parte del pubblico. Interrogata nel merito, Elsa Fornero ha dichiarato di trovare il linguaggio di Vannacci vomitevole.

“L’ho detto una volta e lo ripeto. Credo che l’aggettivo che si deve usare sia quello di vomitevole. Non c’è altro modo di descrivere quel linguaggio”, ha dichiarato, aggiungendo: “Io mi vergogno di avere un simile rappresentante in Europa e mi vergogno di avere un generale che si comporta in questo modo”.

ANSA In foto Elsa Fornero

Poi si è rivolta direttamente all’ex generale, al quale ha detto: “Veramente Vannacci, vergognati“.

Cosa ha detto Vannacci a Pontida

Roberto Vannacci ne ha dette molte al raduno del Carroccio a Pontida, tutte forti o “vomitevoli” per usare le parole di Elsa Fornero. Non è nuovo a simili esternazioni, ma colpiscono ogni volta per il tentativo di alzare sempre di più l’asticella. Non diversamente da Charlie Kirk negli Stati Uniti, Vannacci si fa portavoce di tutti i pensieri più escludenti e discriminatori che sobbollono nel Paese. Non sempre trovano tutti d’accordo su tutto, ma basta toccare un singolo tema caro che subito ci si sente parte di un gruppo più grande. Così anche un’opinione forte diventa normale e quindi accettabile.

Con questo spirito Vannacci ha dichiarato che il giuramento di Pontida del 7 aprile 1167 andrebbe insegnato nelle scuole, così come andrebbe insegnata accanto a Manzoni anche la storia degli “eroi” della X Mas. È poi tornato a parlare del tema dell’immigrazione, definendo “lo straniero” un invasore che già si trova nel Paese e che “molto di frequente stupra, ruba, rapina e vuole imporre la propria cultura”.

Punta tutto sulla remigrazione, per poi suggerire pratiche che sono però già messe in atto. Chi entra in Italia illegalmente viene già sottoposto al rientro e chi compie illeciti finisce sotto processo e in detenzione. Sul tema delle carceri, senza citare la necessità di un ammodernamento o di una maggiore attenzione alla dignità della vita (considerando anche l’alto numero di suicidi), dichiara che se non ci sono abbastanza posti, vanno costruite semplicemente nuove strutture.

Il palco di Pontida: chi c’era

Pontida è stata un palco difficile, ricco di immagini provenienti dall’estero come Bolsonaro e Kirk, un Vannacci divisivo e tanti esponenti forti che hanno surclassato il leader Matteo Salvini. Tra le tante bandiere nel pratone bergamasco, anche quelle di Israele, immagini di Donald Trump e cappellini MAGA.

Non stupisce però, visto lo sguardo all’internazionalismo nazionalista che si cerca di abbracciare, cioè l’alleanza sovranista fra i partiti populisti. Così compaiono Bardella, successore di Marine Le Pen, e Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente condannato a 27 anni di carcere, ma anche Santiago Abascal, presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, e Mike Johnson, speaker della Camera dei rappresentanti americana.