Elsa Fornero e l'anoressia, il racconto dell'ex ministra: "Rapporto difficile col cibo nell'adolescenza"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Elsa Fornero si è raccontata in un’intervista in cui ha parlato anche della sua adolescenza, periodo in cui ha è iniziato il suo “rapporto difficile con il cibo”: “Non esisteva ancora la diagnosi di ‘anoressia‘ ma il medico mi disse: ‘Ricordati, è meglio un asino sano di un dottore malato'”, ha confidato l’ex ministra del Lavoro.

Il racconto di Elsa Fornero sul rapporto difficile col cibo

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera nella sua casa di famiglia a San Carlo Canavese, Elsa Fornero ha rivelato di aver avuto un “rapporto difficile con il cibo” durante l’adolescenza: “Con l’adolescenza arrivò il disagio. (…) Allora non esisteva ancora la diagnosi di “’anoressia’ ma ricordo le parole del medico del paese: ‘Ricordati, è meglio un asino sano di un dottore malato'”.

L’ex ministra del Lavoro ha poi spiegato che quel periodo difficile è durato “qualche anno, ma non sono mai stata a rischio”. Da allora, ha aggiunto Elsa Fornero, “tutta la mia vita l’ho vissuta all’insegna della ricerca dell’equilibrio”.

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Elsa Fornero e la chiamata al ministero del Lavoro

Elsa Fornero, nel corso dell’intervista, ha ricordato come arrivò la chiamata al ministero del Lavoro: “Mario Monti mi telefonò alle 9,40. del 15 novembre 2011. Disse: ‘Confido che tu mi dica di sì, ma devi darmi la risposta entro le 11’. Risposi: ‘Sai che non posso darti una risposta fino a quando non parlerò con Mario'” (suo marito Mario Deaglio, ndr).

Questa fu la risposta del marito Mario Deaglio: “Mi avvertì che la scelta avrebbe sconvolto la nostra vita ma che non avrei potuto rifiutare per senso di responsabilità“.

Il periodo di Elsa Fornero da ministra del Lavoro

Alla domanda ‘Se potesse tornare indietro, cambierebbe qualcosa di quel periodo?’, Elsa Fornero ha risposto: “Starei più attenta a fidarmi delle persone“.

L’ex ministra del Lavoro ha dichiarato ancora: “Scoprii che talvolta si escogitano espedienti per ‘nascondere’ tagli evidenziando nel contempo benefici. Io scelsi la trasparenza”.

Elsa Fornero ha spiegato di essere stata accolta dall’ambiente della politica “come una signora torinese poco esperta delle sottigliezze romane e, più ancora, dell’ambiente politico. Una visione paternalistica secondo la quale avrei dovuto ‘essere guidata'”.