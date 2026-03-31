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Un arresto per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri a Portici. Un uomo di 37 anni, originario di Napoli, è stato fermato dopo un inseguimento e una colluttazione con gli agenti, che lo hanno bloccato mentre tentava la fuga. L’arresto è avvenuto anche per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

L’arresto a Portici

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito durante un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano.

Gli operatori, impegnati nella vigilanza delle strade cittadine, hanno notato un comportamento sospetto da parte di un automobilista in transito su Corso Garibaldi, nel centro di Portici.

Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, che però ha reagito accelerando bruscamente. Ne è nato così un inseguimento per le vie cittadine, durante il quale il fuggitivo ha compiuto manovre pericolose mettendo a rischio la sicurezza stradale. L’inseguimento si è protratto fino a via Canalone, nel Comune di Ercolano, dove il veicolo guidato dal 37enne ha impattato contro un’auto in sosta.

La colluttazione e l’arresto

Arrivati in via Canalone, sia il conducente che il passeggero hanno abbandonato il mezzo nel tentativo di sottrarsi all’arresto fuggendo a piedi.

Gli agenti, tuttavia, sono riusciti a raggiungere il conducente dopo una breve ma intensa colluttazione riuscendo infine a bloccarlo. Il passeggero, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce e a dileguarsi.

Le accuse e le conseguenze

L’uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Inoltre, a seguito degli accertamenti effettuati dopo il fermo, è stato anche denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente di guida.

Il servizio di controllo del territorio, svolto dagli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati che vedono impegnate le forze dell’ordine nella zona vesuviana. L’episodio dimostra l’attenzione delle autorità verso la sicurezza stradale e la repressione di comportamenti pericolosi e illeciti.

L’operazione si è svolta tra le strade di Portici e Ercolano, due comuni dell’area metropolitana di Napoli, spesso teatro di controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA