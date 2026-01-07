Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state denunciate per inottemperanza al Foglio di Via nel corso dei controlli della Polizia di Stato a Frosinone, mentre un terzo individuo è stato segnalato per possesso di stupefacenti.

Due persone denunciate a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività di controllo del territorio ha portato alla denuncia di due persone a Frosinone.

Gli agenti hanno intensificato la vigilanza in alcune aree sensibili della città, rispondendo a segnalazioni e monitorando il rispetto delle misure di prevenzione disposte dalle autorità competenti.

Le persone denunciate sono un uomo di origine gambiana e una donna italiana. Il primo è stato identificato in via Don Minzoni, dove era stata segnalata una rissa.

La donna, invece, è stata fermata a bordo di un’auto in sosta nei pressi del cosiddetto “Casermone”. Entrambi sono risultati inottemperanti al provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.

Una segnalazione per possesso di stupefacenti

Nel corso dello stesso intervento un terzo individuo è stato segnalato alla Prefettura locale perché trovato in possesso di due involucri di stupefacente, nello specifico cocaina, per un totale di 0.92 grammi.

Nei suoi confronti il Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, ha annunciato l’emissione di un nuovo provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio.

Le motivazioni dell’intervento

L’operazione è stata motivata da “specifiche ragioni di interesse pubblico”, come previsto dalla normativa vigente, e dalla particolare rilevanza dei fatti accertati.

Le forze dell’ordine hanno agito per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle misure di prevenzione, in linea con le esigenze costituzionali di tutela del diritto all’informazione e della trasparenza.

Cos’è il Foglio di Via

Il Foglio di Via è regolamentato nel dl 159 del 6 settembre 2011:

Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento.

IPA