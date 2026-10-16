Ema autorizza daraxonrasib, farmaco che rallenta il tumore al pancreas: palla all'Aifa per commercio in Italia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo l’ok dell’Ema (European Medicines Agency), ora la palla passa all’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco): il comitato per i medicinali ad uso umano dell’Agenzia Europea del Farmaco, infatti, raccomanda l’introduzione nel mercato farmaceutico del daraxonrasib, il farmaco ad uso orale destinato ai pazienti oncologici affetti da tumore al pancreas metastatico, dunque in estensione. Ora tocca all’Italia: Aifa dovrà stabilire prezzo, rimborsabilità e condizioni che riguardano il Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

L’Ema ha autorizzato il daraxonrasib

Come specifica il comunicato ufficiale dell’Ema, ovvero l’Agenzia Europea del Farmaco, il CHMP (comitato per i medicinali ad uso umano) consiglia agli Stati membri l’autorizzazione alla messa in commercio del Rasonque, il farmaco a base di daraxonrasib in grado di rallentare il tumore al pancreas in stato metastatico.

Il trattamento è rivolto ai pazienti oncologici che non hanno tratto beneficio dalle cure fino ad ora ricevute, come ad esempio la chemioterapia.

Il parere del comitato, ora, rappresenta la fase intermedia. Gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno ora autorizzare la sua diffusione. Nel caso dell’Italia, il compito spetta all’Aifa.

In questo modo il daraxonrasib sarà sottoposto al Sistema Sanitario Nazionale italiano.

Che cos’è il daraxonrasib per il tumore al pancreas

Come anticipato, il daraxonrasib è il principio attivo rivolto ai pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico metastatico che non hanno tratto beneficio dai precedenti trattamenti con la chemioterapia.

Va specificato che questo farmaco non cancella la malattia, bensì la rallenta, estendendo il periodo di sopravvivenza da 3 o 4 mesi fino a 13 mesi. Ancora, il principio attivo interviene sui sintomi della patologia, che molto spesso sono invalidanti. Più tecnicamente, il daraxonrasib è un inibitore delle proteine Ras, che riguardano la crescita e la sopravvivenza delle cellule. Questo processo avviene quando il principio attivo si lega a una proteina chiamata ciclofilina A, che crea uno scudo che blocca lo svilupparsi delle proteine Ras.

In questo modo vengono a morire le cellule tumorali e viene rallentata la crescita del tumore.

L’arrivo in Italia con l’Aifa

La spiegazione è molto semplice: l’approvazione dell’Ema rappresenta una certificazione sulla sicurezza del farmaco, che deve poi essere introdotto nel sistema sanitario degli Stati membri. Nel caso dell’Italia, sarà l’Aifa a stabilire se il principio attivo sarà distribuito a carico del Sistema Sanitario Nazionale e con quale prezzo.

Quindi l’Aifa potrà negoziare con l’azienda farmaceutica e stabilire il criterio di rimborsabilità: la Classe A quando l’articolo è a carico del SSN; Classe H ad uso ospedaliero e sempre a carico del SSN; Classe C a carico del paziente; Classe C (nn) autorizzata ma in fase di negoziazione.

Se l’Aifa, inoltre, riconosce che il farmaco si rivela efficace al contrario di altre cure, allora scatta il principio dell’innovatività e l’iter di introduzione viene accelerato. Infine, una volta introdotto il farmaco in commercio l’Aifa dovrà comunque mantenere la farmacovigilanza su possibili effetti collaterali e controllare la tracciabilità per evitare contraffazioni.