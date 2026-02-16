Ema ritira levamisolo, i rischi del farmaco per la sostanza bianca del cervello anche dopo una singola dose
Disposto il ritiro dei farmaci con levamisolo. La nota dell'Ema spiega gli effetti collaterali del principio attivo
Il Comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea per i medicinali ha disposto la revoca dell’autorizzazione per tutti i farmaci a base di levamisolo, usati contro le infezioni da vermi. La decisione determina il ritiro dal mercato dopo una revisione condotta a livello europeo. Lo studio ha confermato il legame tra il principio attivo e la leucoencefalopatia, una patologia neurologica rara che colpisce la sostanza bianca del cervello.
Perché il levamisolo è stato ritirato
Come riporta Adnkronos, l’Ema ha sottolineato che i sintomi della leucoencefalopatia possono manifestarsi anche dopo una singola dose del farmaco.
In una nota l’Ema ha spiegato che le informazioni “hanno mostrato che i sintomi di leucoencefalopatia possono manifestarsi dopo una singola dose di levamisolo e possono svilupparsi da un giorno a diversi mesi dopo il trattamento”.
Il Prac (Comitato per la sicurezza) ha definito il rapporto rischio-beneficio dei farmaci con levamisolo negativo per l’incertezza e la gravità della patologia.
Infatti, non sono state identificate misure per ridurre il rischio di danneggiamento alla sostanza bianca del cervello.
È stato così disposto il ritiro dal mercato dei medicinali che contengono levamisolo.
Saranno le stesse aziende titolari delle autorizzazioni a diffondere il materiale informativo secondo un piano concordato.
Cosa è l’Ema
Il levamisolo è stato ritirato dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali.
È un ente che monitora i medicinali presenti nei Paesi dell’Unione Europea e nello Spazio economico europeo.
L’Ema si occupa dell’autorizzazione dei farmaci e fornisce informazioni a sanitari e pazienti.
Cosa è il levamisolo
Il levamisolo è un farmaco antiparassitario assunto come compressa per via orale per il trattamento di infezioni di lieve entità causate da alcuni vermi parassiti intestinali negli adulti e nei bambini.
Gianluca Trifirò, coordinatore del Gruppo di Lavoro Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Real World Evidence della Società Italiana di Farmacologia, ha spiegato a LaPresse che il farmaco determina “una rapida paralisi dei muscoli del parassita, così da permettere la sua espulsione dall’intestino della persona infetta”.
L’esperto ha, inoltre, specificato che i medicinali contenenti levamisolo sono presenti solo in alcuni Paesi Europei e non sono autorizzati e commercializzati in Italia.
Gli effetti collaterali da assunzione di levamisolo
Sempre a LaPresse, il farmacologo Gianluca Trifirò ha elencato gli effetti collaterali da assunzione di levamisolo per l’uomo. Con una sola somministrazione del farmaco possono apparire:
- debolezza muscolare
- disturbi del linguaggio
- paresi
- atassia
- confusione
Sintomi che possono apparire anche a distanza di diversi mesi dal trattamento.
Ritirato levamisolo, cos’è la sostanza bianca
Il levamisolo è stato ritirato perché può colpire la sostanza bianca del cervello.
Si tratta di una parte del sistema nervoso centrale composto da fibre nervose e che trasportano segnali e informazioni in aree del cervello.