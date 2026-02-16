Ema ritira levamisolo, i rischi del farmaco per la sostanza bianca del cervello anche dopo una singola dose

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il Comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea per i medicinali ha disposto la revoca dell’autorizzazione per tutti i farmaci a base di levamisolo, usati contro le infezioni da vermi. La decisione determina il ritiro dal mercato dopo una revisione condotta a livello europeo. Lo studio ha confermato il legame tra il principio attivo e la leucoencefalopatia, una patologia neurologica rara che colpisce la sostanza bianca del cervello.

Perché il levamisolo è stato ritirato

Come riporta Adnkronos, l’Ema ha sottolineato che i sintomi della leucoencefalopatia possono manifestarsi anche dopo una singola dose del farmaco.

In una nota l’Ema ha spiegato che le informazioni “hanno mostrato che i sintomi di leucoencefalopatia possono manifestarsi dopo una singola dose di levamisolo e possono svilupparsi da un giorno a diversi mesi dopo il trattamento”.

ANSA

Il Prac (Comitato per la sicurezza) ha definito il rapporto rischio-beneficio dei farmaci con levamisolo negativo per l’incertezza e la gravità della patologia.

Infatti, non sono state identificate misure per ridurre il rischio di danneggiamento alla sostanza bianca del cervello.

È stato così disposto il ritiro dal mercato dei medicinali che contengono levamisolo.

Saranno le stesse aziende titolari delle autorizzazioni a diffondere il materiale informativo secondo un piano concordato.

Cosa è l’Ema

Il levamisolo è stato ritirato dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali.

È un ente che monitora i medicinali presenti nei Paesi dell’Unione Europea e nello Spazio economico europeo.

L’Ema si occupa dell’autorizzazione dei farmaci e fornisce informazioni a sanitari e pazienti.

Cosa è il levamisolo

Il levamisolo è un farmaco antiparassitario assunto come compressa per via orale per il trattamento di infezioni di lieve entità causate da alcuni vermi parassiti intestinali negli adulti e nei bambini.

Gianluca Trifirò, coordinatore del Gruppo di Lavoro Farmacovigilanza, Farmacoepidemiologia e Real World Evidence della Società Italiana di Farmacologia, ha spiegato a LaPresse che il farmaco determina “una rapida paralisi dei muscoli del parassita, così da permettere la sua espulsione dall’intestino della persona infetta”.

L’esperto ha, inoltre, specificato che i medicinali contenenti levamisolo sono presenti solo in alcuni Paesi Europei e non sono autorizzati e commercializzati in Italia.

Gli effetti collaterali da assunzione di levamisolo

Sempre a LaPresse, il farmacologo Gianluca Trifirò ha elencato gli effetti collaterali da assunzione di levamisolo per l’uomo. Con una sola somministrazione del farmaco possono apparire:

debolezza muscolare

disturbi del linguaggio

paresi

atassia

confusione

Sintomi che possono apparire anche a distanza di diversi mesi dal trattamento.

Ritirato levamisolo, cos’è la sostanza bianca

Il levamisolo è stato ritirato perché può colpire la sostanza bianca del cervello.

Si tratta di una parte del sistema nervoso centrale composto da fibre nervose e che trasportano segnali e informazioni in aree del cervello.