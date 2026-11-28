Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ema Stokholma e Andrea Delogu sono amiche per la pelle. Un legame nato 15 anni fa, quando entrambe lavoravano nelle discoteche: la prima come deejay, la seconda come vocalist. Ospiti al Basement, il podcast di Gianluca Gazzoli, hanno anche raccontato un fatto inquietante: anni fa, mentre si trovavano a mangiare in un locale all’aperto, un uomo alterato ha puntato loro in faccia una pistola.

Ema Stokholma e Andrea Delogu: l’aneddoto della pistola puntata in faccia in un locale

A raccontare l’episodio è stata Stokholma, riferendo che, mentre si trovava con Delogu in un locale prima di una serata, a un certo punto è spuntato un uomo che le ha minacciate con un’arma da fuoco.

“Un paio di volte ci hanno puntato la pistola in faccia – ha raccontato – Eravamo a un aperitivo in un locale all’aperto, stavamo mangiando. Lei mangiava insalata con le mani, quando è arrivato uno con il cane, visibilmente alterato, ha tirato fuori dalla tasca una pistola e ce l’ha puntata addosso chiedendoci un quaderno rosso“.

ANSA

Una situazione alquanto spaventosa che, però, non ha fatto perdere la calma a Delogu. “Lei – ha aggiunto Stokholma – continuava a mangiare, non siamo scappate. Poi è arrivata la security“. Ema ha inoltre spiegato di essere rimasta immobilizzata perché in preda al panico, ma vedendo la pacata reazione dell’amica che non ha smesso di mangiare nella totale calma, si è a sua volta tranquillizzata.

Come è nata l’amicizia tra Ema Stokholma e Andrea Delogu

La deejay ha anche narrato come è nata l’amicizia con la collega. Delogu è stata la prima a interessarsi seriamente del fatto che sua madre la picchiasse. “Prima di conoscere la Delogu non avevo mai raccontato niente a nessuno”, ha sottolineato Stokholma.

Ha aggiunto che quando le capitava che le chiedessero dei genitori, lei rispondeva di aver tagliato tutti i ponti con sua madre e di essere scappata di casa. “Eh, però la mamma è sempre la mamma”, le rispondevano in molti. Le cose cambiarono quando parlò con Delogu.

“Andrea – ha spiegato – è stata la prima persona a non rispondermi così e a chiedermi: “Ma perché ti picchiava?” Giuro, avere qualcuno a cui potevo raccontare quello che mi era successo mi sembrava impossibile, era come togliersi un peso enorme, mentre prima era sempre un po’ come se fosse colpa mia”.

Il discorso sul “senso di futuro”

Nel corso dell’intervista Ema Stokholma ha anche dichiarato che Delogu, a differenza sua, “ha un forte senso di futuro“. “Lei – ha proseguito – ha grandi progetti, con il suo entusiasmo e i suoi sogni ha portato dentro anche me che sono sempre un po’ la realista, pessimista”.

“Lei mi ha aiutato in tutto, mi ha aperto le porte della radio, mi ha consigliato sul lavoro da deejay. Lo fa tutt’oggi. Io non so come la aiuto, ci sono, ho la pretesa di pensare che basti quello, ma non è così. Andrea ha tanta forza ed energia che basta per due”, ha concluso la speaker radiofonica.