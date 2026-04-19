Email dal Ministero della Salute ma è una truffa: allerta per una nuova campagna di phishing, cosa fare

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Massima attenzione alla posta elettronica: il Ministero della Salute ha lanciato un alert ufficiale oggi, 19 aprile, riguardo a una massiccia campagna di phishing in corso. Diversi cittadini stanno ricevendo messaggi che utilizzano indebitamente il nome e il logo del dicastero per indurre gli utenti a condividere informazioni riservate.

Email dal Ministero della Salute ma è una truffa

“Si tratta di comunicazioni non ufficiali finalizzate a sottrarre dati personali e sensibili”, spiegano in una nota dal Ministero.

I messaggi sono costruiti in modo da apparire decisamente autorevoli, ma nascondono tentativi di truffa volti alla clonazione di documenti o al furto di credenziali bancarie.

Come funziona la truffa: i dati a rischio

Il meccanismo utilizzato dai cyber-criminali è semplice ma purtroppo spesso molto efficace.

L’utente riceve una mail che invita a:

Cliccare su un link per il rinnovo della Tessera Sanitaria .

. Aggiornare i propri dati all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Una volta cliccato sul link, si viene indirizzati verso un sito web falso, graficamente quasi identico a quello istituzionale.

Qui viene richiesto di compilare un modulo inserendo dati sensibili e, in molti casi, anche le coordinate bancarie.

Il Ministero della Salute ricorda con fermezza che la Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico sono gratuiti per tutti e che l’amministrazione non richiede mai inserimenti di dati bancari tramite email.

Come non cadere nel tranello

Per proteggersi da questa ondata di frodi informatiche, il dicastero ha diffuso una serie di raccomandazioni fondamentali:

Non cliccare mai sui link contenuti in email sospette, anche se sembrano provenire da mittenti istituzionali. Non fornire dati personali o bancari tramite moduli online non raggiunti direttamente dai siti ufficiali. Diffidare dei canali non ufficiali: il Ministero comunica solo tramite portali certificati e piattaforme governative protette. Cancellare immediatamente il messaggio per evitare click accidentali.

Per qualsiasi operazione riguardante la propria situazione sanitaria digitale, l’invito è quello di consultare esclusivamente il sito salute.gov.it o i portali delle proprie amministrazioni regionali competenti in materia.

Bastano pochi minuti, se non si seguono le istruzioni ufficiali del Ministero, per cadere in un tranello che può causare problemi problemi molto seri alle vittime della truffa.