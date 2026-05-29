Emanuel Caserio, attore de Il paradiso delle signore, piange la morte del padre: "Eppure proverò a chiamarti"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Grave lutto per l’attore Emanuel Caserio, celebre per aver interpretato a lungo il personaggio di Salvatore Amato nella fiction di Rai 1 Il paradiso delle signore. L’artista ha annunciato sui propri canali social la scomparsa dell’amato padre. La tragedia riapre una ferita dolorosissima per la famiglia, colpita vent’anni fa dalla perdita del fratellino Edoardo, morto a soli 9 anni a causa della stessa malattia.

Morto il padre di Emanuel Caserio

La notizia del decesso è stata comunicata dall’attore attraverso un toccante post su Instagram, accompagnato da un carosello di immagini molto significative.

Il post si apre con una fotografia recente in cui Emanuel Caserio stringe la mano del padre ricoverato in ospedale, seguita dallo screenshot di una chat privata e da un vecchio scatto in cui la famiglia appare unita e felice attorno a una torta di compleanno.

Le parole scelte per l’addio esprimono un dolore profondo e composto: “Papà.. Eppure il tuo numero in rubrica proverò a richiamarlo un giorno e chissà se risponderai. Voglio illudermi che possa accadere questo per avere la forza di andare avanti e fare quello che mi hai scritto in uno dei tuoi ultimi messaggi ‘Non arrenderti mai‘”.

I tantissimi telespettatori della nota serie televisiva di Rai 1, che Caserio ha lasciato da qualche mese, si sono stretti immediatamente intorno all’interprete inondando i profili social di messaggi di vicinanza e grandissimo affetto.

La dedica su Instagram

La scomparsa del genitore rievoca inevitabilmente il dramma vissuto dalla famiglia nel 2006.

In quell’anno, la medesima patologia aveva strappato alla vita il fratello minore dell’attore, scomparso a soli 9 anni.

Nel testo pubblicato sul web, Caserio ha sottolineato con amarezza il cambiamento drastico del nucleo familiare, trovando però conforto nell’idea che i due possano finalmente riabbracciarsi: “Era il 2006 quando Edoardo a soli 9 anni è scomparso per questa stessa malattia… tu perdevi un figlio e io un fratello. Ad oggi non esiste più la famiglia che eravamo, ma di una cosa sono felice… ora sei di nuovo con Edoardo e lui avrà di nuovo il suo papà”.

La richiesta d’aiuto

Nelle battute conclusive della dedica, l’attore ha rivolto un pensiero colmo d’amore anche alla madre e alla sorella Jessica, chiedendo pubblicamente un aiuto spirituale ai due cari scomparsi per superare questo momento drammatico senza perdere la speranza: “Vi prego voi due dateci la forza di attraversare questo dolore senza mai incattivirci con la vita”.

Il messaggio termina con un ultimo saluto rivolto al cielo: “Siete e sarete in ogni mio sguardo verso il cielo. Ciao Edo, corri con papà“.