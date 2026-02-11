Emanuela Aiello arrestata per l'omicidio della figlia di 2 anni a Bordighera, la versione sospetta della madre

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini sul caso che ha scosso Bordighera. Nei giorni scorsi è stata arrestata Emanuela Aiello, accusata di omicidio preterintenzionale della figlia di 2 anni, la piccola Beatrice. Secondo la versione della donna, la bimba sarebbe deceduta a causa delle complicazioni scaturite da un’accidentale caduta dalle scale di casa. I primi esami effettuati sul corpo della piccina hanno invece rivelato altro, ossia lividi che sarebbero stati provocati da un oggetto contundente.

Bordighera, Emanuela Aiello arrestata per l’omicidio della figlia: la versione contraddittoria

Emanuela Aiello, prima di essere arrestata, viveva in una casa isolata del paese in provincia di Imperia, insieme alla bimba di 2 anni deceduta e alle altre sue due figlie di 9 e 10 anni.

Domani comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto, mentre l’autopsia sulla salma della piccola Beatrice sarà eseguita lunedì prossimo.

Tanti i punti oscuri della vicenda. Aiello è caduta più volte in contraddizione durante l’interrogatorio. Avrebbe detto al pm come la bimba sarebbe scivolata dalle scale nei giorni prima di sentirsi male lunedì scorso, giorno in cui è morta.

La madre non avrebbe però saputo spiegare il perché dei lividi sul corpo della piccola, che secondo il medico legale sarebbero stati causati da percosse con un oggetto contundente.

Cosa ha riferito il medico legale

Un’inviata del programma Tv Mattino 5 ha spiegato di aver parlato con il medico legale che si è occupato della vicenda, spiegando che questo " ha confermato la presenza di colpi e lesioni che farebbero pensare a tutt’altro rispetto a una caduta dalle scale".

"Sicuramente sono stati provocati da oggetti esterni, contundenti. Solo l’autopsia fissata per lunedì chiarirà le cause della morte della piccola", ha aggiunto la giornalista.

La testimonianza del barista

I microfoni di Mattino 5 hanno anche raccolto una testimonianza di un barista che aveva servito più volte la madre arrestata e il marito.

"Sono clienti del bar – ha raccontato l’uomo – Venivano qui insieme a fare merenda. All’apparenza era una famiglia normale, mai si sarebbe pensato a una situazione simile".

"Il papà era molto legato alle bimbe, non ho mai notato tensioni tra madre e padre. Da fine estate però non li ho più visti. I miei sentimenti ora sono rabbia e tristezza, non è concepibile una cosa simile", ha concluso il barista.

Il parroco: "Si poteva fare di più"

Nel talk show di Canale 5 è intervenuto anche Don Luca, parroco di Bordighera Alta: "Sono provato. Le nostre comunità sono al servizio delle persone, c’è una bella collaborazione con i servizi sociali".

"Questa realtà è sfuggita probabilmente per la riservatezza che questa famiglia ha posto in essere. Una famiglia che ha molti parenti e amici. Non vive nella solitudine. Però si poteva fare di più. Bisognava essere più attenti", ha dichiarato il Don.

La complessa situazione familiare e la separazione in corso

La donna arrestata ha avuto tre figlie con il marito e a marzo avrebbe dovuto comparire davanti al giudice per ottenere l’affidamento delle tre bimbe.

Da quanto emerso finora, i rapporti tra i genitori della piccola Beatrice erano molto tesi. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, la piccola e le sorelle di 9 e 10 anni erano al centro di un acceso scontro legale tra la madre e il padre. Inoltre la donna aveva denunciato l’uomo per maltrattamenti, segnalando minacce di morte, calci, pugni, lanci di oggetti da parte del marito, anche di fronte alle bambine.

A seguito della denuncia il giudice di sorveglianza aveva deciso di revocare all’uomo l’affidamento in prova ai servizi sociali e disposto il ritorno in carcere nell’agosto dello scorso anno.

L’uomo ha sempre contestato la versione di Aiello, accusandola a sua volta di comportamenti violenti e aggressivi.