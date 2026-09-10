Emanuela Orlandi, analisi genetiche del Ris su un flauto dopo 43 anni: Nuzzi annuncia il colpo di scena

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il flauto torna ad essere protagonista del mistero sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. I Ris di Roma, infatti, stanno analizzando uno strumento rinvenuto in un pacco per verificare se ci sia un legame con la 15enne sparita nel nulla dal 1983. A dare la notizia, giovedì 10 settembre, è stato Gianluigi Nuzzi dai canali social ufficiali di Dentro La Notizia. L’oggetto dovrà essere “sottoposto ad analisi genetica” e per questo “sono stati convocati i consulenti della difesa di Marco Accetti“, aggiunge il giornalista mentre annuncia il colpo di scena.

Il colpo di scena annunciato da Gianluigi Nuzzi

Come anticipato, giovedì 10 settembre il giornalista Gianluigi Nuzzi, attraverso i canali social di Dentro la Notizia, ha annunciato un nuovo colpo di scena sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Il conduttore ha riferito che dalla mattina i Ris dei carabinieri di Tor di Quinto, a Roma, sono al lavoro per analizzare un flauto trovato in alcuni pacchi.

Emanuela Orlandi, infatti, suonava il flauto e il giorno della scomparsa, il 22 giugno 1983, uscì di casa con il suo strumento per andare alla lezione di musica della scuola T.L. Da Victoria, in piazza Sant’Apollinare.

Ora l’oggetto ritrovato dovrà essere “sottoposto ad analisi genetica”, e “per questo sono stati convocati i consulenti della difesa di Marco Accetti“, ovvero il 71enne oggi indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il suo ruolo nella vicenda, da più di 10 anni, è ancora dibattuto.

Le indagini dei Ris sul flauto ritrovato

Ora nei laboratori del Ris “ci sono i genetisti” che “proprio in queste ore stanno verificando un flauto”, aggiunge Nuzzi, che precisa che gli inquirenti sono al lavoro per capire se lo strumento sia lo stesso indicato da Marco Fassoni Accetti nel 2013 o di un oggetto mai attenzionato dagli investigatori.

Fanpage scrive che alla prima fase delle analisi hanno partecipato Pietro Orlandi – fratello di Emanuela – e l’avvocata Laura Sgrò, oltre all’avvocato di Fassoni Accetti, Giancarlo Germani. Per il momento sullo strumento sono stati effettuati prelievi e campionamento.

Il flauto fatto ritrovare da Marco Accetti nel 2013, che riaprì il mistero sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Il giallo dello strumento di Emanuela Orlandi, cosa accadde nel 2013

Emanuela Orlandi, il giorno della scomparsa, uscì di casa con il suo flauto. Nell’aprile 2013 Marco Fassoni Accetti contattò l’inviato di Chi l’ha Visto? Fiore De Rienzo e gli disse che negli studi De Laurentiis di Cinecittà era presente il flauto di Emanuela Orlandi. Non solo: Accetti si presentò come il rapitore della 15enne.

Negli studi De Laurentiis, in effetti, venne ritrovato un flauto che secondo la famiglia Orlandi, a giudizio visivo, somigliava non poco a quello appartenuto alla ragazza scomparsa. Quello indicato da Accetti era un Rampone & Cazzani, avvolto in una pagina del Messaggero del 1985 in cui era presente un articolo su Ercole Orlandi, compianto padre di Emanuela. Le analisi condotte su quello strumento, tuttavia, non portarono a una piena compatibilità con il profilo della 15enne scomparsa.

Nel 2025 l’ex insegnante di musica di Emanuela, Loriano Berti, durante un’audizione davanti alla Commissione Bicamerale d’Inchiesta smentì che quel flauto fosse della ragazza: Berti riferì che la 15enne seguiva le lezioni con uno Yamaha nichelato.

C’è da capire, quindi, se quello ora sottoposto ad analisi dai Ris sia lo stesso indicato da Accetti nel 2013, dunque sottoposto a nuovi esami con strumenti più aggiornati, o se si tratti di un flauto mai esaminato prima.