Emanuela Orlandi e i presunti falsi sulla pista di Londra, Commissione sentirà Pietro per fare chiarezza

La Commissione Bicamerale di inchiesta sui casi Gregori-Orlandi vuole fare chiarezza sui misteriosi documenti relativi alla pista di Londra. Per questo i commissari vorranno risentire Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, dopo le rivelazioni della grafologa Sara Cordella. Quest’ultima, anche lei ascoltata a Palazzo San Macuto, aveva rivelato che quei documenti sarebbero un falso.

Pietro Orlandi di nuovo convocato dalla Commissione

La notizia arriva dall’Ansa. L’agenzia scrive che la Commissione Bicamerale d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori intende convocare Pietro Orlandi per una nuova audizione.

La decisione è arrivata dopo il colloquio con Sara Cordella, grafologa, la quale ha presentato le sue conclusioni circa alcuni documenti che il fratello di Emanuela Orlandi aveva mostrato durante una puntata di Verissimo.

Pietro Orlandi aveva consegnato tali documenti alla commissione. Proprio quei documenti, secondo Cordella, sarebbero un falso. Affermazioni, queste, alle quali il fratello della giovane scomparsa nel 1983 si era opposto con forza in una nota pubblicata sui social: “Qualcuno all’interno della commissione vuole affossare l’ipotesi legata all’Inghilterra”, aveva scritto.

“Il problema è il solito: già dai 5 fogli delle spese si vuole guardare solo la confezione e non il contenuto”, aveva aggiunto, sostenendo che “chiunque abbia creato quei documenti con quegli errori era perché i messaggi dovevano arrivare ai destinatari e essere considerati falsi per l’opinione pubblica”. Per il momento non è dato conoscere la data in cui Orlandi verrà riascoltato a palazzo San Macuto.

Le dichiarazioni della grafologa

Sara Cordella è stata ascoltata l’8 luglio e ha esposto i due assiomi della sua disciplina: “Uno è che la grafia è un prodotto unico”, dunque non esiste persona al mondo che usi la stessa grafia di un’altra. “Il secondo è che anche nella mia scrittura mai potrò creare una firma del tutto identica alla mia“, ha aggiunto, sottolineando che “laddove abbiamo due firme sovrapponibili, abbiamo la certezza che una delle due è falsa“.

Secondo Cordella, nel caso dei documenti sulla pista di Londra è stata applicata la tecnica del dropping, una tecnica che può essere applicata anche da “un quattordicenne”. La grafologa, inoltre, ha fatto notare che i documenti in esame sono fotocopie. Ma di quali documenti parliamo?

I documenti sulla pista di Londra

Si tratta di un presunto scambio epistolare datato 1993 tra il cardinale Ugo Poletti e George Carey, l’arcivescovo di Canterbury. Nella missiva l’arcivescovo chiedeva a Poletti un incontro per “discutere personalmente la situazione di Emanuela Orlandi“.

In poche parole, Emanuela Orlandi sarebbe stata spedita a Londra dopo la sua scomparsa, forse da personalità interne – o orbitanti intorno – al Vaticano. A rinforzare la teoria sulla pista di Londra c’è anche una presunta nota spese datata marzo 1998, un documento di cinque fogli che il cardinale Lorenzo Antonetti avrebbe inviato ai monsignori Giovanni Battista Re e Jean-Louis Tauran e avente come titolo: “Resoconto sommario delle spese sostenute dallo Stato Città del Vaticano per le attività relative alla cittadina Emanuela Orlandi”.