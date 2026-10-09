Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, spunta un presunto sotterraneo nel bar dell’amica: "Non era in pianta"

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Dopo la scoperta del Corriere della Sera, una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha effettuato un sopralluogo in via Nomentana 81, dove un tempo si trovava il bar Baffo (o bar Italia) di proprietà dei genitori di Sonia De Vito, amica di Mirella. Va ricordato che il 7 maggio 1983 Mirella, allora 15enne, scomparve proprio dopo essere uscita da quel locale, dopo un breve confronto con l’amica Sonia. La delegazione, guidata dal presidente Fabio Roscani, ha appurato l’esistenza di un sotterraneo con la stessa metratura del bar e ha rilevato “altri elementi di interesse che ritengo debbano essere approfonditi”, ha spiegato Roscani all’Adnkronos. Per il momento quella sorta di cantina non è accessibile, ma il dato interessante è che quell’area inesplorata non era indicata nella pianta.

Il misterioso sotterraneo di via Nomentana 81

Il 3 settembre 2026 il giornalista Fabrizio Peronaci, da anni impegnato nel suo lavoro di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, ha rivelato sul Corriere della Sera che sotto l’ex bar Baffo (o bar Italia) che nel 1983 era di proprietà dei genitori di Sonia De Vito, amica di Mirella, esiste una botola che si apre su un locale sotterraneo.

Di questo sotterraneo, stando a quanto emerso, non vi è traccia nella planimetria del bar. Inoltre, i commissari dell’inchiesta Orlandi-Gregori non sarebbero mai riusciti a ottenere dal Catasto tale planimetria. Sempre Peronaci, tuttavia, ha riportato che in effetti una cantina c’era, ed aveva la stessa metratura del locale soprastante, ovvero circa 5 metri per 20.

ANSA

L’8 ottobre 2026 una delegazione della Commissione parlamentare d’inchiesta, con a capo il presidente Fabio Roscani, ha effettuato un sopralluogo nell’ex bar di via Nomentana 81, dove ora sorge una tavola calda bio. Il sopralluogo si è svolto dopo l’audizione di Moreno Balestro, capo settore Servizi catastali della Direzione centrale Servizi catastali, durante la quale i commissari hanno cercato di capire se nel bar di via Nomentana vi fossero altre uscite.

Ad oggi, quella botola che un tempo dava sul locale sotterraneo risulta sigillata col cemento. Tuttavia Roscani, ascoltato dall’Adnkronos, ha riferito che l’ispezione si è rivelata “utile ai fini dei nostri lavori” e che in quella cantina “dovranno essere svolti accertamenti”. Sarebbero emersi, inoltre, “altri elementi di interesse che ritengo debbano essere approfonditi”.

Il cortile interno

C’è di più. Sempre l’Adnkronos riferisce che la delegazione ha appurato che quella su via Nomentana 81 era, sì, l’unica uscita dal bar, ma sul retro era presente un piccolo chiostro, un cortile interno.

Gli accertamenti sul bar che un tempo apparteneva ai De Vito sono importanti, perché Mirella Gregori scomparve proprio dopo aver incontrato la figlia dei titolari, Sonia De Vito, all’interno del locale.

La scomparsa di Mirella Gregori e il legame con Emanuela Orlandi

Ritorniamo, ora, a quel 7 maggio 1983. Mirella era appena rientrata da scuola, l’Istituto Commerciale femminile Padre Reginaldo Giuliani. Alle 14 squillò il citofono e rispose la 15enne. Un giovane che si qualificava come Alessandro le chiese di scendere per un saluto, e Mirella uscì alle 15:20 senza prendere i suoi effetti personali, riferendo alla mamma che sarebbe tornata subito. Mirella Gregori, invece, non tornò mai a casa.

Uscita dal portone, in via Nomentana 91, raggiunse il civico 81, ovvero il bar dei De Vito, per parlare con la sua amica Sonia. Le due si trattennero nel bagno del locale per circa 15 minuti, poi Mirella uscì e di lei si persero per sempre le tracce. Agli inquirenti Sonia De Vito riferì che l’amica doveva recarsi a Villa Torlonia con altri giovani. La madre di Mirella, invece, riferì che la figlia prima di uscire le disse che si stava recando a Porta Pia.

La sua scomparsa è spesso messa in relazione con quella di Emanuela Orlandi, svanita nel nulla il 22 giugno 1983. L’anello di congiunzione tra le due scomparse, oltre all’età e all’anno degli avvenimenti, è Marco Fassoni Accetti che sin dal suo avvento sui media si è autodenunciato come responsabile delle due scomparse; ci sono, inoltre, le telefonate dell'”Amerikano” che fece ai genitori di Mirella per indicare quali fossero gli indumenti indossati dalla figlia nel giorno della scomparsa; entrambe le 15enne avevano incontrato il Papa e in entrambi i casi furono coinvolti i servizi segreti. Eppure, di una connessione tra i due casi non è mai stata trovata una prova concreta.

L’appello di Peronaci: “Aprite quella botola”

Appresa la notizia del sopralluogo della delegazione, il giornalista Fabrizio Peronaci ha pubblicato sui social un video per lanciare un appello: “Cosa c’è là sotto? Aprite quella botola”.