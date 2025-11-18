Emanuela Orlandi, il fratello Pietro contro Massimo Giletti, "servizio vergognoso per infangare la famiglia"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha definito “vergognoso” un servizio trasmesso da Massimo Giletti nel suo programma Lo Stato delle Cose. “Voleva infangare la famiglia con cose false”, ha dichiarato. Nel servizio in questione, Giletti ha mostrato un documento estremamente riservato dei servizi segreti secondo cui Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, sarebbe stato seguito con attenzione. Al documento, ha spiegato il conduttore, mancano però 4 pagine.

Pietro Orlandi contro Massimo Giletti

Pietro Orlandi è stato ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” su Rai1.

Commentando gli scavi in corso alla Casa del Jazz di Roma – dove si ipotizza possano trovarsi i resti di Emanuela Orlandi nella struttura che fu di Enrico Nicoletti, cassiere della Banda della Magliana – Pietro si è augurato che questa pista non sia vera.

ANSA

Massimo Giletti

Successivamente ha parlato delle piste investigative che ritiene sbagliate. “Giletti ha fatto un servizio vergognoso per infangare esclusivamente la famiglia con cose false e con vicende già chiarite tre anni fa”, ha affermato Pietro.

Cosa dice il servizio di Giletti sulla Orlandi

Nel suo programma Lo Stato delle Cose, in prima serata su Rai3, Massimo Giletti ha mostrato un documento “estremamente riservato dei servizi segreti: questa è la prima pagina, il documento è molto più completo”, ha detto.

“Da questo documento emerge che c’erano delle pagine riservatissime sui familiari della famiglia di Emanuela Orlandi e in particolare veniva attenzionato lo zio Mario. C’è un dato molto delicato: a questo documento mancano 4 pagine che qualcuno ha tolto”, ha spiegato Giletti.

“Questo documento in questo momento è alla procura di Roma ma le domande che ci dobbiamo porre è : perché hanno tolto queste 4 pagine? Chi è stato? E che cosa c’era scritto in queste 4 pagine?”, ha aggiunto il giornalista e conduttore.

La telefonata del 1983

Giletti ha fatto riascoltare una telefonata trasmessa da “Chi l’ha visto?” il 3 luglio 2024, giunta a casa della famiglia Orlandi 13 giorni dopo la scomparsa di Emanuela, avvenuta il 22 giugno 1983.

Nella registrazione si sente la voce di Mario e, dall’altra parte, una voce femminile – che Pietro avrebbe successivamente riconosciuto come quella di Emanuela – ripetere le parole “in un paesino sperduto per Santa Marinella” e “15”.

Il conduttore ha poi mostrato un articolo del Corriere della Sera del 26 aprile 1984 in cui Mario affermava che “Emanuela pronunciò queste parole: 15… via Santa Marinella”. Giletti ha però fatto notare un dettaglio: Emanuela nella telefonata non aveva mai pronunciato la parola “via”. A questo punto, gli inviati del programma Francesca Ronchin e Paolo Orofino si sono recati a Santa Marinella per verificare.

Gli inviati di Giletti a Santa Marinella e il mistero del 15

Nel servizio viene spiegato che nei giorni seguenti la scomparsa di Emanuela, lo zio Mario fu pedinato dai servizi segreti e dalle forze dell’ordine fino alla zona di Santa Marinella, dove possedeva una seconda casa. Gli inviati si sono dunque recati davanti a un’abitazione con la targa “Meneguzzi Orlandi”, sulla quale il numero civico 15 compare solo sulla cassetta della posta.

Nella relazione dei carabinieri, tuttavia, si affermava che il numero civico non era stato trovato. In quella casa trascorreva le vacanze anche Emanuela, insieme agli zii e ai cugini.

Gli inviati hanno verificato con gli attuali inquilini che l’indirizzo corrispondesse effettivamente al civico 15. Nel servizio è stata mostrata anche una maiolica di 40 anni prima con i numeri incisi, ancora conservata ed esibita in studio da Giletti.

“Una storia molto strana e molto curiosa”, ha commentato il conduttore, mostrando nuovamente il documento dei servizi segreti che attestava il pedinamento di Mario. In chiusura di trasmissione è stato ricordato l’episodio delle presunte attenzioni che lo zio Mario avrebbe rivolto alla fine degli anni ’70 a Natalina, sorella maggiore di Emanuela. Accuse che tuttavia sono già state smentite dalla diretta interessata in una conferenza stampa del luglio 2023.