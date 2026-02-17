Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e il cugino Meneguzzi attaccano Massimo Giletti: "Dice solo bugie"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continua a tenere banco a distanza di 43 anni il caso della sparizione di Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro e il cugino Pietro Meneguzzi si sono recentemente scagliati contro Massimo Giletti, accusandolo di dire “bugie” sulla vicenda. Il 26 gennaio scorso, Pietro Orlandi, in piazza del Risorgimento a Roma, ha parlato in pubblico del mistero legato alla sorella. Un’inviata de Lo Stato delle Cose, la trasmissione condotta da Giletti, ha raggiunto i due cugini. Ed è in questo contesto che è avvenuto l’attacco verbale al giornalista torinese.

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e il cugino Meneguzzi contro Massimo Giletti

“Non faccio battute a Giletti, perché dice solo bugie“, ha dichiarato Meneguzzi quando è stato raggiunto dall’inviata de Lo Stato delle Cose. “Il cancello della casa di Torano? Lo avete fatto sembrare un mistero, dicendo che mio padre Mario arrivava e si chiudeva dentro”, ha aggiunto l’uomo.

“Questo è il poliziotto che lo racconta”, ha incalzato la giornalista.

“Ma il servizio lo avete fatto voi, allora in trasmissione dite “il poliziotto si sbaglia””, la controreplica di Meneguzzi.

L’inviata non ha mollato la presa: “Voi sapevate che vostro padre era stato seguito in quei giorni, dopo la scomparsa di Emanuela, e faceva avanti e indietro da Roma a Torano?”

“Tutti lo sapevano, mio padre faceva avanti e indietro nel fine settimana”, la risposta di Meneguzzi. Giornalista: “Il poliziotto dice durante la settimana”. “E andate a informare il poliziotto allora”, ha chiosato l’uomo spazientito.

La domanda sulle presunte avances di Mario Meneguzzi alla nipote

L’inviata ha poi fatto una domanda ancora più delicata: “Lei ci crede che suo padre avesse fatto delle avances alla nipote? La procura sta indagando anche su questa cosa”.

“Non mi interessa, comunque ci mancherebbe, che indaghino”, ha dichiarato Meneguzzi. Sempre la giornalista: “Ci sono state anche perquisizioni a casa della sua famiglia“.

“Ma Giletti ha detto che hanno fatto le perquisizioni come se fossero avvenute la scorsa settimana, invece le hanno fatte un anno e mezzo prima”, ha evidenziato l’uomo.

Pietro Orlandi furioso con Giletti: “Tanto ormai le figure di mer** le ha fatte”

A questo punto è arrivato Pietro Orlandi: “La procura non sta indagando, ci ho parlato io, ha detto “lascia perdere quella cosa”. È da un anno e mezzo che non toccano quella cosa”.

“Salutami Giletti, non me ne frega niente, tanto ormai ha fatto le sue figure di mer**. Basta”, ha infine tuonato Orlandi.