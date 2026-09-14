Emanuela Orlandi, il fratello Pietro parla delle analisi sul flauto trovato nel 2013: "Un motivo ci sarà"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nuovi accertamenti sono stati disposti sul flauto ritrovato nel 2013 e attribuito a Emanuela Orlandi. Il fratello della 15enne scomparsa a Roma nel 1983, Pietro Orlandi, è intervenuto nel corso della trasmissione Storie Italiane per commentare l’iniziativa della Procura e gli enigmi ancora aperti sul reperto, sulle dichiarazioni di Marco Fassoni Accetti e sulle perplessità nate dopo la visione dello strumento in laboratorio.

Pietro Orlandi parla delle nuove analisi sul flauto

Gli inquirenti hanno deciso di sottoporre a nuovi rilievi tecnici il flauto attribuito a Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana scomparsa nel nulla a Roma il 22 giugno 1983. Ospite del programma Storie Italiane su Rai 1, il fratello Pietro Orlandi ha commentato la riapertura delle verifiche scientifiche sul reperto fatto ritrovare nel 2013 dal fotografo Marco Fassoni Accetti.

Valutando il passo compiuto dai magistrati, il Pietro ha spiegato: “È sempre una notizia positiva che la procura stia indagando”. Soffermandosi poi sulla figura di Accetti e sulle relative rispondenze investigative, Pietro Orlandi ha aggiunto: “Lui è una persona, per quanto l’ho conosciuto io dal 2013 ad oggi, che è sempre caduta in contraddizione, non ha mai fornito la prova e il riscontro alle cose che dice”.

ANSA

Commentando l’iniziativa della magistratura di eseguire nuovi test a distanza di anni, ha ribadito: “Se lui ha deciso di far rianalizzare quel flauto, un motivo ce l’avrà, che io non conosco, ma ce l’avrà”.

Il ritrovamento del 2013

La vicenda legata al flauto prodotto dalla ditta milanese Rampone e Cazzani risale all’aprile del 2013, a seguito di una telefonata giunta alla redazione del programma Chi l’ha visto?.

In quella circostanza, Accetti indicò il luogo in cui recuperare lo strumento, collocato dietro un bassorilievo raffigurante la flagellazione di Cristo all’interno di una custodia nera con interno foderato di tessuto rosso e avvolta in fogli di giornale del 1985.

Nel rievocare il recupero dell’oggetto, Pietro Orlandi ha dichiarato: “Io ho sempre pensato, sinceramente, che quel flauto possa essere stato quello di Emanuela. Bisogna però capire come è arrivato nelle sue mani”.

Il fratello della ragazza ha quindi sollevato un interrogativo circa lo stato attuale dell’astuccio esaminato dai periti: “Nel 2013 mi dissero che le indagini erano state fatte in maniera molto approfondita, addirittura che era stato tagliato e sezionato per cercare tracce di DNA in ogni parte. L’altro giorno, quando stavo al laboratorio, io ho rivisto questo astuccio perfettamente integro con il flauto all’interno”.

Il riassunto del caso della scomparsa di Emanuela Orlandi

La scomparsa di Emanuela Orlandi rappresenta uno dei più complessi e dibattuti casi di cronaca nera della storia italiana. Il 22 giugno 1983, la ragazza, all’epoca quindicenne e figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia, svanì nel centro di Roma dopo aver terminato le lezioni alla scuola di musica Tommaso Ludovico da Victoria.

Negli oltre quattro decenni trascorsi dal rapimento le indagini hanno attraversato una lunga serie di filoni e piste differenti, coinvolgendo le dinamiche della Banda della Magliana, l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, i servizi segreti e le strutture dello Stato Vaticano.

Nonostante le numerose inchieste riaperte sia dalla magistratura italiana sia dalle autorità d’oltretevere, il destino della quindicenne e le responsabilità sulla sua sparizione rimangono ancora oggi avvolti dal mistero.