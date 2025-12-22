Emanuela Orlandi, il fratello Pietro parla di Laura Casagrande e del giallo della fermata dell'autobus

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Pietro Orlandi è intervenuto a Storie Italiane dopo la notizia delle indagini su Laura Casagrande, ex allieva della scuola di musica di Emanuela. Il fratello ha ribadito che la ragazza non è mai stata sospettata dalla famiglia e che non era amica intima di Emanuela. Orlandi ha poi ricordato il mistero della fermata dell’autobus e commentato gli scavi sotto la Casa del Jazz.

Caso Emanuela Orlandi, parla il fratello Pietro

Dopo la notizia delle indagini aperte a carico di Laura Casagrande, ex allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela Orlandi, il fratello Pietro Orlandi è intervenuto in studio nella puntata di Storie Italiane del 22 dicembre.

Il nome di Casagrande divenne famoso già nel 1983 quando, a un mese dalla scomparsa di Emanuela, venne contattata telefonicamente da un uomo con “accento mediorientale”. Secondo la ricostruzione di Casagrande, il misterioso interlocutore rivendicò il rapimento di Orlandi e parlò della liberazione di Alì Agca.

ANSA

Pietro Orlandi durante un evento organizzato a 41 anni dalla scomparsa della sorella Emanuela

Orlandi ha ricordato che, all’epoca dei fatti, Casagrande era una ragazzina di 14 anni, e ha quindi confermato che i familiari di Emanuela non hanno mai sospettato di lei direttamente.

Tuttavia, Orlandi ha chiarito che Emanuela e Laura non potevano definirsi amiche, perché le lezioni di musica erano individuali. Le due ragazze, dunque, si vedevano solamente nel corso delle lezioni di canto corale.

Il giallo della fermata dell’autobus

“Ho sempre fatto riferimento a una persona che non si è mai saputo, la famosa persona che si avvicinò ad Emanuela”, ha ricordato successivamente Orlandi.

“Le due compagne di musica lasciarono Emanuela davanti alla fermata dell’autobus”, ha ricostruito Pietro. Le due ragazze dissero poi di aver visto un’altra ragazza della scuola, di cui non ricordavano il nome.

La stessa sarebbe stata presente nell’ufficio di suor Dolores qualche giorno dopo, sempre secondo la testimonianza di una delle due amiche di Orlandi.

Laura Casagrande “inconsapevolmente coinvolta”

“Secondo me, la questione della Casagrande si ferma lì”, ha continuato Pietro Orlandi. “Potrebbe essere stata la persona inconsapevolmente coinvolta per creare il legame tra Emanuela e i presunti rapitori”.

Orlandi è inoltre intervenuto sulla questione degli scavi sotto la Casa del Jazz. Seppur si sia ufficialmente parlato solamente di Adinolfi, per il fratello di Emanuela Orlandi “gli elementi e i personaggi sono gli stessi che ruotano attorno alla vicenda di Emanuela”.

L’uomo ha in effetti ricordato che anche “De Pedis frequentava quella scuola”.