Emanuela Orlandi, il fratello Pietro si sfoga contro commissioni e inchieste: "Devo cercarmela da solo"

Era intorno alle 23 del 29 gennaio quando Pietro Orlandi si sfogava su Facebook, con parole dure: “È tutto molto molto imbarazzante. Ho capito ormai che Emanuela devo cercarmela da solo e la Verità, la verità che nessuno sembra volere o cercare, la tirerò fuori, se lo mettano tutti bene in testa”. Quattro giorni dopo, il 2 febbraio, sono stati fatti i sopralluoghi per riprendere gli scavi alla casa del Jazz a Roma. Una fonte aveva riferito al fratello di Emanuela Orlandi che la sorella sarebbe stata sepolta proprio lì, sotto l’ex villa Osio che apparteneva al cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti. Nuove indiscrezioni emergono da don Domenico Celano, sacerdote della congregazione religiosa degli Oblati, a cui apparteneva villa Osio.

A chi si riferiva Pietro Orlandi su Facebook

Nella puntata del 3 febbraio di Storie Italiane, Pietro Orlandi ha spiegato il motivo del post su Facebook.

Il fratello di Emanuela Orlandi ha sottolineato come in 42 anni ne abbia viste di tutti i colori.

Per Pietro Orlandi, la magistratura non è esente da responsabilità sul giallo della scomparsa della sorella.

“Ci sono tre inchieste in contemporanea, ma nessuno si occupa della casa del Jazz”, ha evidenziato.

“L’altro giorno mi sono arrabbiato”, ha continuato Pietro Orlandi.

Il fratello di Emanuela contesta l’ipotesi di un appuntamento volontario per sua sorella Emanuela, avvenuto nel giorno della sua scomparsa, il 22 giugno 1983.

“Credo sia una cosa fantasiosa”, la contestazione.

Emanuela Orlandi, gli scavi alla casa Jazz

“Chiunque abbia informazioni sulla casa del Jazz mi contatti o parli con Pietro Orlandi, riporteremo tutto alla procura di Roma”, questo l’appello dell’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi a Il Fatto Quotidiano.

L’accorata richiesta arriva a seguito delle dichiarazioni di don Domenico Celano che potrebbero essere importantissime per il ritrovamento di Emanuela Orlandi.

Il sacerdote ha consegnato a Storie Italiane un documento, visionato anche da Il Fatto Quotidiano, in cui ci sono tutti i dettagli di quanto sa sugli scavi dei sotterranei della casa del Jazz.

La rivelazione sui sotterranei dell’ex villa Osio

L’ex villa Osio era di proprietà del vicariato di Roma, prima di passare ad Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana.

Quest’ultimo avrebbe chiuso i sotterranei.

All’interno, secondo fonti investigative, potrebbero essere seppelliti i corpi di Emanuela Orlandi e del giudice Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994.

L’immobile in questione è stato confiscato ad Enrico Nicoletti nel 1996.