Emanuela Orlandi, il fratello Pietro sugli scavi alla Casa del Jazz a Roma, "visto qualcosa": le 3 stranezze

Dopo due settimane e mezzo si torna a scavare nella Casa del Jazz a Roma, immobile con giardino un tempo appartenuto al cassiere della Banda della Magliana, Enrico Nicoletti, e prima ancora al Vicariato di Roma. Sotto all’edificio c’è una ampia rete di tunnel e l’ipotesi è che il corpo di Emanuela Orlandi possa essere stato occultato lì. “Ogni volta che si scava da qualche parte a Roma si pensa a Emanuela”, ha commentato il fratello Pietro Orlandi, ospite negli studi di Storie Italiane su Rai 1. Che poi ha aggiunto: “Secondo me hanno visto qualcosa”.

Si torna a scavare nella Casa del Jazz di Roma

Nella Casa del Jazz di Roma si cominciò a scavare ipotizzando che nei sotterranei possano esserci le spoglie del giudice Paolo Adinolfi, scomparso il 2 luglio del 1994. Ma, come detto, gli investigatori non escludono che lì sotto possa esserci anche ciò che resta della cittadina vaticana scomparsa nel 1983.

Dopo due settimane e mezzo, la trivella ha ricominciato a scavare, ma in un punto diverso rispetto alla prima volta. Si sente “rumore meccanico, continuo, quello di un macchinario”, ha confermato l’inviato della trasmissione. Le autorità starebbero cercando il punto più sicuro per scavare, anche per bypassare una frana del passato.

ANSA

La versione di Pietro Orlandi

“Secondo me hanno visto qualcosa, altrimenti avrebbero chiuso. Mentre adesso invece sono tornati”, ha commentato Pietro Orlandi parlando della ripresa degli scavi.

Il fratello di Emanuela Orlandi ha di recente conferito con Don Domenico Celano, sacerdote che fa parte della congregazione religiosa che ha venduto l’immobile a Nicoletti per un miliardo delle vecchie lire.

“Abbiamo parlato, è una persona che parla tantissimo. Ma rispetto alla questione di Emanuela mi ha fatto capire di non avere alcun elemento”, ha dichiarato Orlandi.

Don Domenico lasciò l’immobile nel 1983, quando il Vicariato romano vendette a Nicoletti. Quest’ultimo avrebbe ottenuto le chiavi “molti mesi dopo”.

Tre stranezze nella vendita della villa a Enrico Nicoletti

E qui ci sono tre fatti strani. Il primo: “Secondo Don Domenico – ha riportato Orlandi – il Vicariato si sarebbe impuntato per vendere a Nicoletti, nonostante ci fossero state anche altre offerte più alte“. Questo alla conduttrice Eleonora Daniele, però, non risulta: “Questo a noi Don Domenico non l’ha detto”.

Un altro fatto strano è stato riportato dall’inviato di Storie Italiane: “Don Domenico racconta una cosa molto importante, cioè che Nicoletti comincia questi importanti lavori di ristrutturazione e tende a fare una cosa fondamentale, cioè si vuole schermare rispetto alla casa di Don Domenico e dunque al resto della Congregazione degli Oblati, quindi mette dei pannelli molto alti“.

Per Don Domenico si trattò di una vera stranezza: “Qua siamo praticamente in una zona con poche villette e campagna, perché doveva coprire quei lavori che stava facendo?” Perché era un abuso? O perché voleva nascondere qualcos’altro?”

Terza stranezza, sempre riportata dall’inviato: la cessione della villa avvenne dietro pagamento a rate. Ma l’ultima sostanziosa rata non venne mai saldata. Qualcuno avrebbe detto a Don Domenico di lasciar correre. “Quando io gli ho chiesto chi è quel qualcuno, lui ha glissato”, ha commentato l’inviato. Fra il Vicariato e Nicoletti non ci fu alcun contenzioso.