Emanuela Orlandi, il giallo della "ragazza dai capelli scuri e ricci" vista con lei prima della scomparsa

Come spesso accade quando si tratta di Emanuela Orlandi, l’ultima svolta arrivata dalla Procura di Roma apre un ventaglio di possibilità certamente utili a riavvolgere il nastro fino al 22 giugno 1983. Quel giorno, come noto, la ragazza uscì dalla scuola di musica e scomparve nel nulla. Recentemente i magistrati hanno iscritto nel registro degli indagati Laura Casagrande, amica e compagna della scuola di musica di Emanuela, con l’ipotesi di reato di false dichiarazioni rese al pm. Riavvolgendo il nastro, quindi, ritorna il frame in cui Emanuela viene vista alla fermata dell’autobus insieme a una ragazza coi capelli scuri e ricci. Si ipotizza, ora, che quella persona fosse un possibile gancio usato dai presunti rapitori per adescare Emanuela.

Il giallo dell’ultima ragazza vista in compagnia di Emanuela

Troviamo questo approfondimento in un articolo pubblicato dal giornalista Fabrizio Peronaci sul Corriere della Sera. Il focus è tutto su quanto accadde lungo corso Rinascimento nel tardo pomeriggio del 22 giugno 1983, lo stesso in cui Emanuela scomparve nel nulla.

Le ultime indagini a carico di Laura Casagrande, amica ed ex allieva della scuola di musica Da Victoria – la stessa frequentata da Emanuela – riaccendono i riflettori sull’ultima ragazza vista in compagnia della 15enne pochi istanti prima della sua scomparsa.

ANSA Con chi si trovava Emanuela Orlandi poco prima della scomparsa? I riflettori sono puntati su una misteriosa ragazza con i capelli corti, ricci e neri

Due allieve della scuola di musica, Raffaella Monzi e Maria Grazia Casini, nel contesto delle prime dichiarazioni parlarono infatti di una “ragazza dai capelli scuri e ricci” con la quale Emanuela si sarebbe intrattenuta prima di svanire nel nulla.

Casini, soprattutto, parlò di una presenza di “circa 15 anni, poco più bassa di Emanuela, con i capelli corti, ricci e neri”. L’identità della misteriosa 15enne non è mai emersa, ma le nuove indagini a carico di Laura Casagrande aprono nuovi scenari.

Emanuela Orlandi adescata con una ragazza-esca?

Gli elementi più noti vengono ribattuti da 42 anni. È conoscenza comune, ad esempio, che qualcuno avvicinò Emanuela Orlandi proponendole un lavoro occasionale per la Avon e che quella conversazione fu alla base dell’ultima telefonata fatta dalla ragazza a casa, per mettere la famiglia al corrente di quella offerta.

C’è, tuttavia, l’ipotesi che i presunti rapitori avrebbero adescato Emanuela Orlandi – persone, secondo questa teoria, interessate a mettere sotto ricatto la Santa Sede – tramite una sua coetanea. Chi? La non meglio precisata ragazza con i capelli ricci, scuri e corti. Almeno, si presume.

Il nodo è tutto nel Komunikato 4 ricevuto dalla redazione dell’Ansa il 22 settembre 1983, quando i sedicenti rapitori del fronte Turkesh allegarono alla nota quattro allegati tra i quali figurava un foglio sui “venti particolari su Emanuela”.

Tra questi, al punto 4 si parlava di una “ragazza coi capelli neri e ricci che sembrava sua amica“, mentre al punto 14 si leggeva: “Si ritiene bionda e infatti lo è“. Peronaci ipotizza che i presunti rapitori disponessero di una parrucca scura che potrebbero aver fatto indossare al gancio usato per avvicinare Emanuela e, in una possibile lungimiranza, confondere i ricordi dei testimoni e inevitabilmente gli investigatori.

I dubbi su Laura Casagrande

La posizione di Laura Casagrande resta uno dei punti fermi della vicenda. Come noto, Casagrande ha fornito versioni discordanti sulla sua posizione nel tardo pomeriggio del 22 giugno 1983: nel corso delle prime dichiarazioni riferì di aver visto Emanuela allontanarsi di fretta dalla scuola; durante l’audizione del 2024 di fronte alla Commissione Bicamerale, invece, ha riferito di non averla vista lasciare la scuola di musica.

Soprattutto, durante la sua audizione ha giustificato le sue contraddizioni con una “tecnica di rimozione” che la aiuterebbe a gestire i problemi sofferti a seguito della vicenda, una spiegazione che non ha convinto i commissari.