Emanuela Orlandi, il Ris ha trovato due tracce di dna sul flauto 43 anni dopo la scomparsa

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Il Ris avrebbe individuato due tracce di Dna sul flauto traverso analizzato dal Reparto Investigazioni Scientifiche nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Una novità clamorosa, questa, dal momento che le prime analisi condotte nel 2013 non trovarono tracce biologiche sufficienti a tracciare un profilo genetico. Nello specifico, il Dna sarebbe stato isolato sull’imboccatura dello strumento e sull’impugnatura in sughero.

Le due tracce di Dna trovate dal Ris

La notizia è stata data da Gianluigi Nuzzi durante la puntata di Dentro la Notizia andata in onda martedì 6 ottobre. Il conduttore ha annunciato che il Ris di Roma, al lavoro sul flauto traverso rinvenuto tra gli archivi, avrebbe trovato due tracce di Dna sullo strumento.

Nello specifico, queste tracce sono state isolate sull’imboccatura e sul manico, dove è presente un’impugnatura in sughero.

Come anticipato, si tratta dello stesso flauto che nel 2013 fu fatto trovare da Marco Fassoni Accetti a un inviato di Chi l’ha Visto? in un vecchio deposito di materiale cinematografico.

In quel tempo la famiglia di Emanuela affermò che quello strumento era molto somigliante a quello che la 15enne utilizzava per studiare musica, ma le analisi portarono alla conclusione che non fossero presenti tracce sufficienti a tracciare il profilo di un Dna.

Il mistero del flauto traverso

Come aveva riferito Nuzzi il 10 settembre, alle analisi genetiche hanno partecipato i consulenti della difesa di Marco Accetti. Se il Dna trovato sullo strumento corrispondesse a quello di Emanuela Orlandi, si tratterebbe di una vera e propria svolta.

Cambierebbe, inoltre, il ruolo di Accetti nell’inchiesta: l’uomo è indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, ma fino ad ora le sue narrazioni non sono state supportate da prove concrete e dati oggettivi. Se fosse appurato che quel flauto apparteneva a Emanuela Orlandi, non resta che capire in quale modo sia arrivato nelle mani del sedicente rapitore.

Le nuove indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

La Procura di Roma, ora, sta cercando di ricomporre l’intricato puzzle della scomparsa di Emanuela Orlandi. La ragazza scomparve a 15 anni il 22 giugno 1983, dopo aver frequentato le lezioni di musica presso l’istituto Da Victoria di piazza Sant’Apollinare.

In 43 anni si sono incrociate le piste del terrorismo internazionale, dell’intrigo vaticano, della banda della Magliana e altre ipotesi, ma nella nuova inchiesta almeno tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Oltre a Marco Fassoni Accetti, per Laura Casagrande si configura l’ipotesi di false dichiarazioni rese al pm. C’è, poi, l’enigma di Gabriella Boggiani, ex amica di Accetti, che in una recente intervista ha detto di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia.