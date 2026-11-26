Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nuovo tassello nell’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Secondo quanto rivelato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, la persona che chiamava a casa Orlandi per trasmettere informazioni anonime sarebbe l’ex agente dei servizi segreti Claudio Martufi. In base alla ricostruzione, l’ex funzionario del Sisde di Roma avrebbe svolto il doppio ruolo di inquirente e del misterioso telefonista “Mario” nel caso della ragazza scomparsa nel 1983 a Roma.

Caso Emanuela Orlandi, individuato il telefonista “Mario”

A dare la notizia è stata la trasmissione di Rai 3 tramite i propri canali social, a due giorni dall’annuncio dell’Arma dei Carabinieri sui risultati degli accertamenti del Ris di Roma. Gli specialisti avrebbero individuato “significativi elementi convergenti” per risalire all’identità di uno dei presunti telefonisti del caso, una figura mai associata prima a quel ruolo.

La svolta sarebbe arrivata dall’analisi fonica di alcune registrazioni custodite su audiocassette sequestrate nel 2024 durante le perquisizioni nelle proprietà di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela. Si tratta di una voce rimasta senza un’identità per oltre quarant’anni e ora al centro dei nuovi approfondimenti investigativi.

Cosa aveva detto “Mario” ai parenti di Emanuela Orlandi

Nella registrazione trasmessa da Chi l’ha visto?, l’uomo al telefono si identifica con il nome di Mario, dice di avere 35 anni e parla con un evidente accento romanesco. La telefonata è diretta proprio a Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, con il quale l’interlocutore intrattiene una conversazione.

Il contenuto sembra mirare ad allontanare i sospetti da un conoscente che avrebbe avuto a che fare con la vendita di cosmetici Avon. Un riferimento già emerso nelle indagini dell’epoca: prima di scomparire, infatti, Emanuela aveva ricevuto una proposta di lavoro per distribuire i prodotti dell’azienda.

La voce, secondo gli accertamenti del Ris dei carabinieri anticipati da Chi l’ha visto?, apparterrebbe all’ex funzionario del Sisde di Roma Claudio Martufi, che fin dalle prime ore della scomparsa, nel giugno del 1983, avrebbe frequentata la casa di Emanuela Orlandi.

La reazione della famiglia di Emanuela Orlandi

La posizione di Martufi nelle ore successive alla scomparsa di Emanuela Orlandi assume ora un nuovo rilievo, sempre secondo quanto rivelato dalla trasmissione di Rai 3. All’epoca dei fatti, l’agente era in servizio al raggruppamento Sisde di Roma e fu tra i primi appartenenti agli apparati di sicurezza a entrare nell’abitazione della famiglia, il 22 giugno 1983, partecipando anche alle prime ricerche e alle attività di intercettazione.

Il suo nome era già emerso nel dicembre 2025, quando era stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi Orlandi e Gregori. In quell’occasione aveva ottenuto che il suo volto non venisse ripreso e che gran parte dell’audizione fosse secretata.

Intanto, l’avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, ha invitato alla prudenza, spiegando che i familiari attendono conferme ufficiali e chiarimenti dalla Procura sulla ricostruzione investigativa, lamentando di aver appreso la notizia dai media.