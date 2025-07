Emanuela Orlandi, l'attacco del fratello Pietro a Papa Leone XIV: "Non l'ha nominata ma conosce la verità"

Sin dalle prime ore dopo la fumata bianca che ha sancito l’inizio del Pontificato di Papa Leone XIV Pietro Orlandi ha rinnovato la speranza di arrivare finalmente alla verità sulla scomparsa della sorella Emanuela. Dal quel tragico giorno di giugno del 1983 Pietro non ha mai indietreggiato, specialmente nelle accuse alla Santa Sede. Di recente, in occasione della presentazione del docufilm 42 al Giffoni Film Festival, il fratello di Emanuela Orlandi ha raccontato la sua delusione sul nuovo Papa, ricordando che il 22 giugno 2025 – nonostante i suoi appelli – il Santo Padre non ha dedicato nemmeno una parola alla sorella.

L’attacco a Papa Leone XIV

Il 20 luglio Pietro Orlandi ha presentato il docufilm 42 al Giffoni Film Festival. L’opera documenta la vita della sua famiglia nei 42 anni trascorsi a cercare Emanuela, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983 quando aveva solo 15 anni.

Nel suo intervento Orlandi ha raccontato la sua delusione nei confronti di Papa Leone XIV, salito al soglio pontificio dopo la morte di Francesco. Nello specifico Pietro Orlandi ha ricordato quanto accaduto il 22 giugno 2025, giorno del 42esimo anniversario della scomparsa della sorella.

ANSA Pietro Orlandi attacca Papa Leone XIV dal Giffoni Film Festival: “Anche lui conosce la verità”. Il fratello di Emanuela Orlandi ha presentato il docufilm 42

Quel giorno il Papa era atteso dai fedeli per il consueto Angelus, e Pietro Orlandi da tempo gli aveva chiesto di rivolgere qualche parola per la sorella scomparsa. Ciò non è avvenuto.

Le parole al Giffoni: “Ha salutato le persone, le delegazioni, le persona presenti in San Pietro, e non ha nominato minimamente Emanuela e se ne è andato“. Un silenzio che pesa, come sottolinea Orlandi: “Mi è dispiaciuto, io purtroppo l’ho visto come un segnale negativo”. Tuttavia “la speranza c’è sempre”, ha detto il fratello di Emanuela al pubblico.

Il docufilm 42 del fratello di Emanuela

42 è il titolo del docufilm che Pietro Orlandi ha firmato insieme ai membri più stretti della sua famiglia. La nipote Elettra ha firmato la regia e un’altra nipote, Rebecca, ha inciso la canzone Mantello di Quercia che chiude l’opera. Al progetto ha partecipato anche la giornalista Alessandra De Vita.

Intervistato dall’Ansa Pietro Orlandi ha precisato che si tratta di “un documentario che fa capire cosa vive una famiglia e che vive questa situazione”, dunque non di un’opera “di inchiesta che va a cercare le piste da seguire”. 42, infatti, è il numero degli anni che separano la scomparsa di Emanuela dai giorni nostri, e in nessuno di questi la famiglia Orlandi ha rinunciato alla sua battaglia.

Pietro Orlandi: “Ho la certezza della verità”

Sempre all’Ansa Pietro Orlandi manifesta la sua sicurezza: “Non solo ho la speranza, ho la certezza che si arriverà alla verità. Perché la verità non può rimanere occultata per sempre”.

Ricorda, quindi, che dal Vaticano “ci hanno voltato le spalle”, una delusione arrivata proprio da un mondo che “era casa nostra”. E in 42 anni, infatti, Pietro Orlandi non ha mai negato il suo dissenso verso la giustizia che ha travolto la sua famiglia, per questo alla fine dell’intervento al Giffoni Film Festival ha fatto un appello al pubblico: “Non accettate mai passivamente ingiustizie, grandi o piccole che siano. La verità e la giustizia dovrebbero essere la normalità. Il sacrificio di Emanuela spero possa non essere vano, possa cambiare le coscienze delle persone”.