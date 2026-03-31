Emanuela Orlandi, l'ex allieva Alessandra Cappai esclude la presenza di De Pedis nei dintorni della scuola

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono tanti gli universi che in 43 anni hanno circolato e circolano ancora intorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi, di cui non si hanno notizie dal 22 giugno 1983. Uno di questi è senza dubbio la Banda della Magliana nella persona di Enrico De Pedis, il cui nome è stato associato alla 15enne vaticana specialmente dopo le dichiarazioni di Sabrina Minardi. La Commissione Bicamerale ha audito Alessandra Cappai, allieva della scuola di musica all’epoca dei fatti, che esclude la presenza del boss dei Testaccini in piazza Sant’Apollinare.

“De Pedis? Suor Dolores era molto rigida”

Ascoltata martedì 31 marzo dalla Commissione Bicamerale d’inchiesta Orlandi-Gregori Alessandra Cappai, ex allieva della scuola di musica T.L. Da Victoria, si è sentita di escludere la presenza di Enrico “Renatino” De Pedis nell’orbita della scuola.

La direttrice della scuola, Suor Dolores, “era molto rigida, reputo difficile che estranei potessero entrare anche se non posso escluderlo“.

ANSA

Il nome di Enrico De Pedis è stato associato al mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi dopo le dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex amante del boss, che agli inquirenti – che poi la ritennero inattendibile – aveva riferito di aver consegnato Emanuela a un uomo in abito talare sotto il Gianicolo.

Ancora, dopo una soffiata ricevuta dalla redazione di Chi l’ha visto si scoprì che nella basilica di Sant’Apollinare erano tumulate le ossa di Renatino.

La scomparsa di Emanuela Orlandi

Davanti ai commissari Alessandra Cappai ha ricordato quel 22 giugno 1983, quando Emanuela Orlandi seguì l’ultima lezione di musica prima di svanire nel nulla.

Quel tardo pomeriggio “siamo uscite insieme”, quindi “ci siamo salutate davanti alla scuola o all’angolo, molto in prossimità della scuola”. Cappai svoltò a sinistra per raggiungere la zona del Pantheon insieme alla cugina, quindi perse di vista la 15enne. Emanuela appariva come tutti gli altri giorni: “Era molto tranquilla”, e inoltre “se avessi saputo di una situazione di disagio di Emanuela non l’avrei rimossa, ne avrei sicuramente parlato“, aggiunge l’ex allieva.

Il misterioso uomo della Avon

A quanto pare Cappai era al corrente dell’offerta di lavoro ricevuta da Emanuela e un’altra amica, quel volantinaggio per la Avon che le avrebbe fruttato 375 mila lire e di cui la stessa ragazza aveva messo al corrente la famiglia con una telefonata a casa.

Quindi il ricordo dell’ex allieva: “Mi hanno riferito che Emanuela aveva preso appuntamento perché le avevano offerto un lavoro di volantinaggio”. Cappai lo aveva appreso da alcune compagne del corso, ma non è in grado di dire se la stessa offerta fosse stata fatta ad altre ragazze.