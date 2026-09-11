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L’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi si arricchisce. La Commissione bicamerale ha infatti ufficialmente convocato Maria Laura Bulanti, madre di José Garramon, il dodicenne travolto nel 1983 dal furgone condotto da Marco Fassoni Accetti. Una testimonianza attesa che promette di riaprire interrogativi mai sopiti sulle connessioni tra i drammatici eventi di quell’anno.

Le rivelazioni della madre sulla morte di José Garramon

La convocazione serale fissata per martedì 15 settembre rappresenta l’occasione attesa per anni da Maria Laura Bulanti. La madre di José Garramon non ha mai creduto alla tesi del semplice incidente stradale isolato.

Rileggendo gli atti d’indagine con lucida determinazione, la familiare sostiene da tempo che esistano troppe lacune e troppi dettagli oscuri sulle ore precedenti all’investimento nella pineta di Castel Porziano, il 20 dicembre 1983. Il piccolo José aveva solo 12 anni.

Secondo la sua ricostruzione, l’investitore non agì da solo e il ragazzo non arrivò per caso in quel luogo isolato a venti chilometri da casa.

Le sue parole puntano a squarciare il velo su possibili complici e depistaggi rimasti impuniti per oltre quarant’anni.

Il ruolo centrale di Marco Fassoni Accetti nelle due vicende

Al centro dei nuovi approfondimenti della Commissione resta la figura di Marco Fassoni Accetti, l’uomo che si trovava alla guida del veicolo quella notte di dicembre e oggi di nuovo iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma.

Il sedicente cineasta, già noto per le sue ambigue autosospensioni e per aver fatto ritrovare il presunto flauto di Emanuela Orlandi, è attualmente sottoposto a nuovi accertamenti tecnici da parte dei carabinieri del Ris. Gli inquirenti intendono verificare se il filo che lega la tragica fine del giovane uruguayano al sequestro della ragazza romana sia più concreto di quanto ipotizzato in passato.

Gli sviluppi su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

L’audizione imminente si inserisce nel quadro più ampio del lavoro svolto sull’enigma di Emanuela Orlandi e sulla scomparsa di Mirella Gregori.

Ora le sue dichiarazioni formali di fronte ai parlamentari potrebbero fornire elementi inediti e riaprire piste d’indagine mai esplorate a fondo.