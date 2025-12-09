Emanuela Orlandi, Massimo Giletti colpito in strada da un ex 007 per le domande sullo zio Mario Meneguzzi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Massimo Giletti aggredito a Roma. Il conduttore de Lo stato delle cose è stato colpito con un pugno in strada da un ex agente dei servizi segreti mentre tentava di intervistarlo sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Giletti stava lavorando a un servizio sulla cosiddetta pista familiare con al centro la figura di Mario Meneguzzi, lo zio della ragazza morto da anni.

L’aggressione è avvenuta in centro a Roma mentre Massimo Giletti stava cercando di intervistare Claudio Martufi, ex agente del Sisde, sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi.

Nella puntata di lunedì 8 dicembre de Lo stato delle cose su Rai 3 è andato in onda il video di quanto successo.

Il conduttore ha cercato di intervistare l’ex agente dei servizi segreti, recentemente ascoltato dalla Commissione bicamerale d’inchiesta Orlandi-Gregori.

Al centro delle domande la soffiata fatta all’epoca a Mario Meneguzzi, zio di Emanuela Orlandi, sul fatto che fosse pedinato dagli investigatori.

Ad avvisare Meneguzzi sarebbe stato Giulio Gangi, oggi deceduto, ex agente dei servizi che lavorava in coppia con Martufi.

Pugno in faccia per Giletti: cosa è successo

Nel video si vede Massimo Giletti che avvicina Martufi e inizia a fargli delle domande sul caso e sul ruolo del Sisde.

L’ex 007 risponde ad alcune domande, dicendo di non sapere se e perché abbiano avvisato Meneguzzi.

L’uomo cerca quindi di allontanarsi ma il conduttore continua a incalzarlo, chiedendogli come mai i servizi segreti avessero avvertito lo zio di Emanuela Orlandi del pedinamento della polizia.

A un certo punto si gira e sferra un pugno in faccia a Giletti. “Ma sta scherzando? Lei è proprio fuori”, reagisce il conduttore.

Giletti continua con le sue domande, senza successo. “Mi stai facendo sentire male”, dice poi Martufi.

Caso Emanuela Orlandi, le domande sullo zio Mario Meneguzzi

Massimo Giletti stava lavorando a un servizio per Lo stato delle cose sul mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza cittadina vaticana svanita nel nulla nel 1983.

Al centro del servizio il possibile coinvolgimento dello zio della ragazza, Mario Meneguzzi, morto da diversi anni.

Una pista seguita all’epoca ma poi subito abbandonata per la mancanza di elementi.

Proprio Lo stato delle cose nelle scorse settimane aveva ricostruito che Meneguzzi era stato avvertito da qualcuno dei servizi del fatto che fosse pedinato nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Orlandi.

La pista dello zio Mario Meneguzzi

Mario Meneguzzi era stato indagato all’epoca dopo che il fidanzato di Natalina Orlandi, la sorella di Emanuela, aveva riferito ai carabinieri delle attenzioni che l’uomo riservava alla nipote.

Natalina Orlandi aveva raccontato agli investigatori quegli atteggiamenti di suo zio, affermando di provare imbarazzo e terrore, mettendo a verbale che Meneguzzi le aveva detto di “essere innamorato” di lei.

Ma la posizione dell’uomo venne ben presto archiviata.