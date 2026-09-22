Emanuela Orlandi, nuovi test sul flauto a caccia di Dna: Pietro Orlandi chiede chiarezza su Marco Accetti

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Sul presunto flauto di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa da Roma 43 anni fa, sono stati avviati nuovi accertamenti genetici. Nel 2013 una figura controversa, Marco Accetti, telefonò alla trasmissione “Chi l’ha visto?” indicando dove si trovava lo strumento che poi fu effettivamente rinvenuto. Il fratello della ragazza, Pietro Orlandi, chiede di fare chiarezza su Accetti.

Gli accertamenti sul flauto di Emanuela Orlandi

I laboratori del RIS hanno avviato nuovi accertamenti genetici sul presunto flauto di Emanuela Orlandi. L’obiettivo è utilizzare tecnologie e metodi di isolamento del DNA, più avanzati rispetto al passato. per cercare tracce biologiche di Emanuela o di altri soggetti su aree del flauto e della custodia non esplorate in precedenza.

Lo strumento fu ritrovato nel 2013 quando, a trent’anni dalla scomparsa, un uomo contattò la redazione della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” indicando dove trovarlo. Il flauto fu effettivamente rinvenuto nei pressi di un bassorilievo.

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Le indicazioni erano state fornite da Marco Accetti, recentemente di nuovo indagato dalla Procura di Roma nell’ambito delle indagini sulla vicenda.

“Se il Pubblico Ministero ha disposto questi nuovi accertamenti, avrà avuto i suoi buoni motivi”, ha affermato Laura Sgrò, avvocato della famiglia Orlandi.

“Sulle indagini c’è il segreto istruttorio. Ciò che sappiamo con certezza è che Accetti è iscritto nuovamente nel registro degli indagati ed è stato interrogato. Siamo fiduciosi che si faccia chiarezza sul suo eventuale ruolo in questa vicenda”, ha concluso.

Pietro Orlandi sulle nuove analisi sul flauto

Intervistato da Il Messaggero, il fratello della 15enne scomparsa, Pietro Orlandi, ha confidato che spera che “queste nuove analisi ci dicano finalmente, e senza ombra di dubbio, se quello sia davvero il flauto di Emanuela”.

L’uomo sottolinea che solo col ritrovamento di tracce genetiche della sorella si potrà avere la certezza che lo strumento era davvero il suo. “La marca, il modello, l’astuccio corrispondono perfettamente, ma senza il riscontro del DNA la parola fine non si potrà mettere”, ha detto.

Poi Orlandi ha aggiunto che, se il flauto dovesse risultare quello di Emanuela, si augura che “si faccia finalmente chiarezza” sul ruolo reale di Marco Accetti.

“Bisognerà capire se Accetti abbia fatto parte della manovalanza che ha materialmente prelevato Emanuela per conto di terzi, o se invece fosse semplicemente a conoscenza di chi la prese, riuscendo soltanto in un secondo momento a entrare in possesso dello strumento”, ha continuato.

Il mistero su Accetti e l’Americano

Alcuni ritengono che Accetti fosse anche l’Americano, ovvero l’uomo con accento anglosassone, che effettuò le chiamate della presunta trattativa nei mesi successivi alla scomparsa.

Secondo Pietro Orlandi, “le cose non stanno così. Almeno non del tutto. Non mi baso sulle opinioni degli analisti improvvisati che popolano i social, ma sui periti forensi ufficiali che hanno messo a confronto più volte i reperti audio”.

“Nelle prime telefonate giunte a casa nostra – ha spiegato – non c’è alcuna similitudine con la voce di Accetti; un’analogia emerge soltanto in alcune chiamate indirizzate al nostro avvocato dell’epoca, Gennaro Egidio, nel mese di agosto. Continuare a sostenere in tv che fosse sempre lui genera solo ulteriore caos, in una vicenda che di confusione ne ha già troppa”.

Riguardo ad Accetti, il fratello di Emanuela ha affermato che l’unica certezza “è la cassetta del 17 luglio 1983, la cosiddetta “cassetta delle sevizie”: sul lato B c’è una voce maschile che ribadisce le consuete richieste legate ad Ali Ağca, attentatore di Giovanni Paolo II. Gli analisti sono certi al cento per cento che quella sia la voce di Accetti”.