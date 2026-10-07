Emanuela Orlandi, parla Gabriella Boggiani amica di Marco Accetti: "Gli darei un pugno in faccia"

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“Se fossi un uomo gli darei un cazzotto in faccia“, queste le parole che Gabriella Boggiani indirizza all’ex amico Marco Fassoni Accetti, che oggi descrive come “un delinquente” e “un mitomane”. All’inviato di Filorosso, Gabriele D’Angelo, tuttavia, racconta un’altra possibile versione (la terza, cronologicamente) su quella telefonata che nel 1983 fece su insistenza di Accetti per rivendicare – falsamente – il sequestro di Emanuela Orlandi. Quella registrazione fu poi allegata a una delle lettere inviate da Boston pochi mesi dopo la scomparsa della 15enne. “Un testimone smentirà quello che stanno dicendo”, dice Boggiani a proposito del suo coinvolgimento.

Gabriella Boggiani è indagata per il caso Emanuela Orlandi?

L’inviato di Filorosso Gabriele D’Angelo ha raggiunto Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Fassoni Accetti. Nelle ultime settimane era stata data notizia di una sua iscrizione nel registro degli indagati da parte del pm Stefano D’Arma della Procura di Roma. Insieme a Laura Casagrande e Marco Fassoni Accetti, dunque, sarebbe la terza persona indagata nell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

“È passata una settimana e ancora non è successo niente”, ha detto Boggiani a D’Angelo, aggiungendo che nemmeno il suo avvocato sarebbe stato messo al corrente dell’indagine a suo carico, né sarebbe arrivato alcun avviso di garanzia.

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Come ha fatto, dunque, ad uscire la notizia? “Qualcuno della Commissione è andato a dire a qualche giornale che io ero indagata”, ipotizza Gabriella Boggiani.

“Nessuno mi ha chiamato”, e la stessa Boggiani, ricordiamo, durante l’audizione davanti ai commissari del 24 settembre 2026 ha detto di aver appreso solamente in quel momento dell’indagine a suo carico.

L’invettiva contro Marco Fassoni Accetti

Come noto, Gabriella Boggiani sarebbe l’autrice di un audio allegato ad una delle lettere inviate da Boston al giornalista della CBS inviato a Roma, Richard Roth, da settembre a dicembre 1983. Il nastro con la sua voce arrivò al corrispondente il 6 dicembre. In almeno due occasioni la donna ha ammesso di aver registrato quel messaggio, ma di non essere mai stata al corrente che ciò riguardasse la scomparsa di Emanuela Orlandi.

Sarebbe stato Marco Fassoni Accetti, allora suo amico, a indurla a registrare quel messaggio. Oggi, verso l’indagato, non nasconde il suo risentimento: “Se fossi un uomo gli darei un cazzotto in faccia“, e lo considera “un delinquente” e “un mitomane”.

La nuova versione sulla telefonata

Come anticipato, quell’audio inviato al giornalista Richard Roth fa parte di una serie di lettere arrivate da Boston in cui i sedicenti rapitori rivendicavano il sequestro di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e, in cambio della liberazione delle due 15enni, chiedevano la scarcerazione dell’attentatore di Papa Giovanni II, Mehmet Ali Agca.

Al giornalista di Filorosso, tuttavia, ha raccontato un’altra versione: D’Angelo le chiede conferma se lei fece quella telefonata, e lei risponde che “un testimone che c’era”, dunque che avrebbe assistito a quell’episodio, “smentirà quello che stanno dicendo“. “Io ho detto soltanto: ‘Siamo i Lupi Grigi'”, poi Accetti avrebbe preso il telefono e avrebbe detto il resto. “Pensavo fosse uno scherzo“.

Eppure il 24 settembre 2026 confermò di aver effettuato quella telefonata, ma a Filorosso dice: “Me lo hanno fatto dire“.

Le versioni del 2023 e del 2026

Nel 2023 Gabriella Boggiani fu interrogata dal pm Erminio Amelio nell’ambito delle indagini sul furto della bara di Katy Skerl, scoperto l’anno prima. Katy Skerl, ricordiamo, fu uccisa a Grottaferrata (Roma) il 21 gennaio 1984. A fare il suo nome era stato proprio Marco Accetti. Al pm Boggiani riferì di essere stata tirata in mezzo alla vicenda Orlandi senza conoscere i retroscena, e che in quel periodo (nel 1983) aveva 19 anni e viveva nel Massachussetts.

Il giornalista Fabrizio Peronaci, tuttavia, sempre nel 2023 scrisse sul Corriere della Sera che in realtà nel 1983 Gabriella Boggiani viveva a Roma, registrò quel comunicato e che il materiale fu consegnato a qualcuno in partenza per gli Stati Uniti. Un modo, questo, che indicava una probabile volontà di depistare gli investigatori.

Il 24 settembre 2026, infine, Boggiani ha raccontato un’altra versione davanti ai commissari dell’inchiesta parlamentare Orlandi-Gregori: “Un giorno Accetti mi disse: ‘Dai, dai fai questo scherzo, fai questa telefonata’. Io la feci, eravamo in una cabina telefonica nel quartiere Africano“, e ha precisato: “Confermo di aver fatto una telefonata, non di aver letto un comunicato“.