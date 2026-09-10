Emanuela Orlandi, per il fratello Pietro “Accetti potrebbe essere solo manovalanza, in Vaticano qualcuno sa"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo che il flauto forse appartenuto a Emanuela Orlandi è finito sotto esame dei RIS, il fratello Pietro mette in guardia dal concentrare tutta la vicenda su Marco Accetti: “Non si può pensare che ci sia una sola persona dietro, il Vaticano sa ed è corresponsabile”. Lo strumento musicale analizzato potrebbe essere diverso da quello già indicato da Accetti.

Emanuela Orlandi, le parole di Pietro a “Ignoto X”

Il caso di Emanuela Orlandi torna al centro dell’attenzione con una nuova attività investigativa sul flauto che potrebbe essere appartenuto alla ragazza scomparsa il 22 giugno 1983.

Intervenendo a “Ignoto X”, il fratello Pietro Orlandi ha espresso però il timore che le nuove indagini su Marco Accetti possano finire per individuare in lui l’unico responsabile della scomparsa. “Sarebbe la cosa più semplice e meno giusta” ha osservato.

Per Pietro Orlandi, anche nell’ipotesi in cui venisse accertato un coinvolgimento di Accetti, sarebbe necessario capire quale ruolo avrebbe avuto all’interno della vicenda. Il fratello di Emanuela infatti dubita che possa aver agito da solo, considerando soltanto un eventuale responsabilità come esecutore materiale del rapimento.

“Io sono certo che all’interno del Vaticano ci siano persone che sono a conoscenza” ha ribadito. “E se tu sei a conoscenza e non parli, vuol dire che diventi corresponsabile di chi effettivamente ha rapito Emanuela”.

Il ruolo di Marco Accetti

La posizione di Accetti è tornata recentemente sotto i riflettori. L’ex fotografo si era presentato spontaneamente alla Procura di Roma nel 2013, sostenendo di avere avuto un ruolo nel presunto rapimento di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Le sue dichiarazioni non erano state ritenute attendibili dagli inquirenti dell’epoca.

Tuttavia, il suo nome è nuovamente entrato nel lavoro investigativo. La Commissione parlamentare di inchiesta su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori lo ha ascoltato il 26 marzo 2026, in una seduta interamente secretata. Parallelamente, secondo quanto riferito dalla TGR Lazio, la Procura di Roma sta seguendo la nuova pista che ipotizzerebbe l’esistenza di una rete di adulti coinvolta nell’adescamento di minorenni da fotografare o filmare.

Accetti, già conosciuto dagli investigatori per le sue precedenti dichiarazioni, è stato interrogato nell’ambito della nuova inchiesta e ha sempre respinto le accuse.

Il nuovo giallo del flauto: esami genetici ai RIS

Nelle stesse ore è arrivata una nuova notizia destinata a riaccendere l’attenzione sul ruolo di Accetti nella vicenda. Gianluigi Nuzzi ha comunicato che nei laboratori del RIS dei Carabinieri di Tor di Quinto, a Roma, sono in corso accertamenti su un flauto rinvenuto all’interno di alcuni pacchi. Lo strumento dovrà essere sottoposto ad analisi genetiche per verificare l’eventuale presenza di tracce riconducibili a Emanuela Orlandi.

La novità è particolarmente significativa perché alla verifica sono stati convocati anche i consulenti della difesa di Marco Accetti. Resta però un elemento da chiarire: non è stato ancora stabilito se il flauto sia quello già indicato in passato da Accetti oppure un reperto diverso.

Nel 2013 Accetti aveva infatti fatto ritrovare un flauto sostenendo che fosse appartenuto a Emanuela. L’identificazione, però, non era mai stata dimostrata. Nel settembre 2025 il maestro Loriano Berti, che aveva insegnato flauto alla ragazza, aveva esaminato una fotografia dello strumento davanti alla Commissione parlamentare e aveva escluso che fosse quello di Emanuela. Berti aveva spiegato che lo strumento mostrato era un Rampone, mentre Emanuela avrebbe utilizzato “uno Yamaha nichelato, di maggiore qualità”.

Anche Pietro Orlandi, davanti alla Commissione parlamentare, aveva precisato che le precedenti analisi del Dna non avevano trovato una corrispondenza con Emanuela. Allo stesso tempo, aveva sottolineato che alcune caratteristiche del flauto coincidevano con quelle dello strumento utilizzato dalla ragazza e che, quindi, non era possibile stabilire con certezza assoluta che non fosse il suo.