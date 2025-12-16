Emanuela Orlandi, Pietro contro Giletti sulla storia dello zio Mario: "C*******, deficiente", la replica

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Pupazzo” e “deficiente”. Pietro Orlandi durissimo contro Massimo Giletti, che a Lo Stato delle Cose continua a parlare della cosiddetta “pista familiare” nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Il fratello della ragazza svanita nel nulla 42 anni fa si dice convinto che la storia dello zio Mario Meneguzzi non c’entra nulla e accusa il conduttore di inventarsi cose e di lasciarsi usare per creare confusione. Giletti replica parlando di espressioni “da denuncia”.

Emanuela Orlandi e la pista dello zio Mario Meneguzzi

Nella puntata di lunedì 15 dicembre de Lo Stato delle Cose su Rai 3 si è parlato tra i vari temi anche delle indagini sulle scomparsa di Emanuela Orlandi.

E in particolare della “pista familiare” con al centro la figura di Mario Meneguzzi, zio (deceduto da anni) della giovane svanita nel nulla il 22 giugno 1983 a Roma.

Nel corso della puntata sono andate in onda alcune dichiarazioni di Pietro Orlandi, che ha attaccato duramente Massimo Giletti rispondendo alle domande di una inviata del programma di Rai 3.

“Giletti può inventarsi qualsiasi cosa ma è appurato che quella vicenda non c’entra nulla con il rapimento”, ha detto Pietro Orlandi.

“Io non invento nulla, sto ai verbali“, risponde Giletti, mostrando ancora una volta quanto detto nel ’78 ai carabinieri dalla sorella Natalina Orlandi.

La storia delle avanches dello zio Mario, ricorda, è venuta fuori solo 40 anni dopo grazie a Mentana e voi – dice rivolto a Orlandi – “avete tenuto tutto nascosto”.

Pietro Orlandi contro Giletti: “Deficiente”

Secondo Pietro Orlandi lo zio Mario Meneguzzi non c’entra nulla con il rapimento della sorella Emanuela, ricordando che quella pista venne seguita dagli inquirenti e poi abbandonata per mancanza di elementi.

“Non posso pensare che Giovanni Paolo II e tutto il Vaticano da 42 anni cercano di inventarsi delle cose per coprire mio zio”, dice Orlandi.

Orlandi va poi all’attacco di Giletti: “Non era così, era una persona diversa”, ma ormai “fa solo gossip“.

“Ha falsato tantissime cose”, dice ancora, accusando il conduttore di lasciarsi usare dal Vaticano per creare confusione e depistare.

E ancora: “Sapevo che mi volevate istigare perché sapete che alla fine esplodo, ora andate a raccontare tutto a quel pupazzo“, dice poi Orlandi, dando del “deficiente” a Giletti.

La replica di Massimo Giletti

Dopo aver mostrato parte della conferenza stampa di Pietro Orlandi con il suo sfogo e lo scontro con l’inviata del programma, Massimo Giletti risponde direttamente a Pietro Orlandi.

Quelle da lui usate sono espressioni “da denuncia“, dice.

“Capisco tutto”, afferma, si tratta di una persona che da 42 anni cerca la verità sulla sorella, ma “c’è un limite oltre il quale non si deve andare”.

“Io continuo a fare il mio lavoro – dice – non perché mi comanda qualcuno ma perché penso e credo che quella pista non sia mai stata approfondita“.