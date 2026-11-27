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Pietro Orlandi ha rotto il silenzio sull’indiscrezione relativa all’identificazione del misterioso telefonista “Mario” che parlò al telefono con lo zio Mario Meneguzzi pochi giorni la scomparsa di Emanuela. “Mio padre lo diceva sempre: ‘Dietro questa vicenda c’è un’oscura ragione di Stato‘”. Nel frattempo, però, è arrivata la smentita della Procura di Roma. In un comunicato si legge che questa informazione “non è conforme alle risultanze acquisite nel corso delle indagini, fino allo stato attuale”.

Pietro Orlandi rompe il silenzio: “Mio padre lo diceva”

Lo scoop lanciato da Chi l’ha Visto? sui propri canali social il 26 novembre è ormai noto: i Ris avrebbero individuato in C.M., ex agente del Sisde, la voce del telefonista Mario che il 28 giugno 1983 telefonò a casa Orlandi e parlò al telefono con lo zio della ragazza scomparsa, Mario Meneguzzi.

Pietro Orlandi, in un video pubblicato sui social poche ore dopo, ha commentato la notizia. “Mio padre lo diceva sempre: ‘Dietro questa vicenda c’è un’oscura ragione di Stato”.

“Non ho idea di chi sia questa persona”, ha detto Pietro Orlandi, ricordando che “io personalmente non credo di aver parlato con lui, perché noi il contatto stretto lo avevamo con Gianfranco Gramendola e Giulio Gangi“. Tuttavia, il fratello di Emanuela non esclude di averlo incontrato, anche quando gli agenti visitavano casa Orlandi per controllare gli oggetti che appartenevano alla 15enne scomparsa.

“Se fosse confermato, io la vedo come una cosa grave“, ha aggiunto Pietro Orlandi, perché “ci sarebbe il coinvolgimento dello Stato, in questa storia”, quindi “a questo punto sarebbe ancora più necessario approfondire per capire cos’è successo”.

La smentita della Procura di Roma

Nel frattempo, come anticipato, dalla Procura di Roma è arrivata la smentita sull’indiscrezione lanciata da Chi l’ha Visto? il 26 novembre. In una nota riportata da Adnkronos, i magistrati si riferiscono proprio “alle notizie recentemente diffuse circa l’identificazione di tale C. M. quale uno dei telefonisti anonimi“.

Questo dettaglio “non è conforme alle risultanze acquisite nel corso delle indagini, fino allo stato attuale”. La Procura, dunque, non conferma che il nome diffuso dagli organi di stampa corrisponda a quello in mano agli inquirenti.

Il fratello di Emanuela Orlandi risponde sull’ex agente del Sisde

Lo stesso comunicato della Procura è stato ripreso, infine, dai canali social di Chi l’ha Visto?. Pietro Orlandi si sofferma su un dettaglio: “Se si rilegge bene il comunicato non smentisce, ma gioca un po’ con le parole“.

Secondo il fratello di Emanuela, è “come se ‘sì, potrebbe essere lui ma non abbiamo le prove certe‘”.