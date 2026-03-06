Emanuela Orlandi scomparsa "per scopi occulti", cosa emerge dal memoriale dello 007 Giulio Gangi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Prima di morire Giulio Gangi, l’ex 007 che tre giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi visitò la famiglia e inseguì la pista della Bmw verde tundra per poi ricevere una reprimenda dai superiori, lasciò ai posteri un memoriale impaginato come se fosse una sceneggiatura. Il Corriere della Sera ha reso noto il documento, che Gangi titolò Il tiro Mancino con un chiaro riferimento all’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino (coinvolto nello scandalo del Sisde). Tra le 28 pagine e i 10 allegati, l’ex agente segreto scrisse del caso Orlandi come di una scomparsa “per scopi occulti”.

Il caso Orlandi secondo Giulio Gangi

In un lungo articolo il giornalista Fabrizio Peronaci rende nota sul Corriere della Sera la prima parte del memoriale Il tiro Mancino scritto da Giulio Gangi pochi mesi prima della sua morte, avvenuta nel 2022 a 62 anni.

Gangi entrò nel Sisde “nell’aprile 1983” e fu assegnato al “Raggruppamento centro, il fulcro investigativo della capitale”. Il 22 giugno dello stesso anno scomparve Emanuela Orlandi.

Tra le pagine Gangi mise nero su bianco che dopo la scomparsa si mosse subito su iniziativa personale – per poi precisare che rispettò le gerarchie – in quanto conoscente di “alcuni parenti della scomparsa”, ovvero la cugina Maria Meneguzzi.

Nel corso dei primi giorni di indagine avrebbe informato i suoi superiori che si trattava “di una ‘sparizione per scopi occulti‘ e non di una semplice scappatella“. Dunque si sentì di escludere l’incontro con un maniaco o un incidente, lasciando intendere che dietro il fatto ci fosse ben altro, qualcosa di “occulto” ovvero di “non noto”.

Le resistenze del Sisde

In quella fase incontrò le “resistenze da parte della Direzione”, quindi “qualche mese dopo, nonostante l’apporto del capo reparto Giorgio Criscuolo“, abbandonò “la squadra” che si stava “interessando della scomparsa”. In un articolo su Spazio70 il giornalista Tommaso Nelli, citando fonti investigative, riporta che Gangi fu “verbalmente aggredito dal Criscuolo”, allora vicedirettore del Sisde per “l’incontro con la donna”.

Quale donna? Quella che Gangi aveva tentato di interrogare al residence Mallia della Balduina, nelle sue ricerche sul proprietario della Bmw Touring verde tundra. L’ex 007 la descrisse come “l’amichetta di qualche capoccione ai piani alti“. Da quel momento Gangi non si occupò più del caso.

La scomparsa secondo l’ex 007

Nel suo memoriale Gangi spiegò che il suo errore fu quello di “appassionarmi al caso per aiutare una famiglia disperata”, e che da “chi aveva il dovere di comprendere se dietro quella presunta ‘scappatella’ poteva nascondersi qualcosa di grave” riceveva solo “risposte aleatorie“.

“Io epurato perché sapevo troppo“, fu la sua conclusione. Il suo nome tuttavia ricorre molto spesso nelle audizioni della Commissione Bicamerale d’inchiesta.