Emanuela Orlandi, spunta un'altra Bmw nel racconto di Dolores Brugnoli in commissione parlamentare

Dolores Brugnoli è stata convocata e interrogata dalla commissione parlamentare d’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi. Alla donna è stato chiesto della Bmw verde tundra su cui il 22 giugno 1983 sarebbe salita Emanuela, il giorno della scomparsa. La Brugnoli, che fu coinvolta nel caso da un agente del Sisde, ha riferito di aver avuto una Golf Gt a quei tempi e che un amico di famiglia le prestò sì una Bmw ma di colore giallo.

Caso Orlandi, il racconto di Dolores Brugnoli

L’identità di Dolores Brugnoli era a lungo rimasta nascosta e fino ad ora era nota come “la donna bionda“.

Interrogata in audizione dai commissari, ha parlato dell’episodio della Bmw che fu portata in officina, con un vetro rotto, e che era del tutto simile a quella su cui sarebbe salita Emanuela Orlandi il giorno della sua scomparsa, il 22 giugno 1983.

“In quel periodo vivevo insieme alla mia famiglia in un residence e Gangi mi fece chiamare dalla reception. Aveva con sé una pistola e disse che dovevo andare al commissariato senza dare spiegazioni”, ha detto.

Spunta un’altra Bmw

L’uomo che la fece chiamare, Giulio Gangi, era un agente del Sisde, che frequentava Torano come luogo di villeggiatura e conosceva la famiglia Orlandi.

Dolores ha detto che all’epoca aveva come auto una Golf Gt e di non aver mai posseduto una Bmw. Ha però parlato di una Bmw che le avrebbe prestato un amico perché quel giorno la sua macchina non era partita.

La Bmw a cui fa riferimento la donna, però, era gialla, mentre quella citata dallo 007, e sui cui sarebbe salita Emanuela Orlandi il giorno della scomparsa, era verde tundra.

L’episodio e le testimonianze sulla Bmw

Il 22 giugno 1983 un vigile urbano e un poliziotto erano in servizio davanti al Senato.

Furono loro a riferire di aver visto un uomo sui 35 anni in piedi vicino alla Bmw che aveva fermato Emanuela.

Giulio Gangi, che morì nel 2022, iniziò subito la caccia a quella Bmw, di colore verde tundra, individuandone una, in zona Nomentana a Roma, con un finestrino rotto (e lui pensò alla Orlandi che nel tentativo di fuggire avrebbe rotto il vetro).

L’officina e il vetro rotto

Secondo i suoi accertamenti la macchina sarebbe stata lasciata da una signora bionda che risiedeva al residence Mallia, disse che il vetro si era rotto in un incidente e protestò energicamente coi servizi segreti per essere stata coinvolta.

Al presidente della Commissione Dolores Brugnoli ha detto di “non essere mai andata in un’officina“con l’auto che le era stata prestata.