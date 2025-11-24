Emanuela Orlandi uccisa da De Pedis "con la cravatta", il fratello Pietro svela le parole di Giuseppe Di Bella

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, ha raccontato di una confessione fattagli dallo ‘ndranghetista Giuseppe Di Bella sulla morte della sorella. Sarebbe stata uccisa da Renatino De Pedis, tra i capi della Banda della Magliana, “con una cravatta”. L’uomo lo avrebbe anche portato nel luogo dell’omicidio e poco dopo sarebbe stato arrestato.

Il racconto di Di Bella

Durante la trasmissione di Rai 1 Storie Italiane, il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, ha ricordato un racconto fattogli da un personaggio della criminalità romana.

Orlandi ha raccontato: “Giuseppe Di Bella, un personaggio legato alla ‘ndrangheta di tantissimi anni fa, mi aveva fatto un racconto. Era amico di De Pedis, l’ho incontrato sei o sette anni fa, c’era ancora l’inchiesta aperta”.

La Casa del Jazz a Roma

Orlandi, a fatica, ha poi riportato le parole di Di Bella, che gli ha raccontato l’omicidio di Emanuela:

Mi disse: “Sento spesso parlare della questione di tua sorella, come se fosse ancora viva. Io so esattamente che Emanuela è morta la sera stessa. Me lo ha raccontato De Pedis. L’ha uccisa lui con una cravatta perché doveva fare un favore a qualcuno che lo aveva chiesto”. Forse ti può interessare Tre nuove piste sul caso Emanuela Orlandi, il racconto di Pietro a Verissimo: il documento inedito Pietro Orlandi torna sul caso della sorella Emanuela scomparsa: nuove piste, dubbi sui documenti e un audio inedito che riapre interrogativi

Il luogo dell’omicidio di Emanuela Orlandi

Orlandi ha poi ricordato un altro incontro avvenuto con Di Bella, durante il quale quest’ultimo lo avrebbe portato sul luogo dell’omicidio di Emanuela:

Mi ha portato in questo cunicolo, non si vedeva nemmeno bene perché era nascosto. Poi mi ha mostrato un muro, mi ha detto: “Vedi questo muro? Qui è stata uccisa Emanuela Orlandi e qui dietro c’è il suo corpo. Ci sono anche una serie di documenti riguardo a molte persone dentro e fuori dal Vaticano. Questa è la mia garanzia di vita”.

Orlandi ha quindi raccontato che, alcuni mesi dopo, Di Bella sarebbe stato arrestato. Alcune sue conoscenze nelle forze dell’ordine gli dissero comunque che Di Bella era inaffidabile.

La questione della Casa del Jazz

Il racconto di Orlandi è emerso durante una discussione riguardo alla Casa del Jazz, una villa appartenuta al cassiere della Banda della Magliana, Enrico Nicoletti.

Qui le autorità stanno scavando per raggiungere i sotterranei, nel tentativo di verificare la possibile presenza del corpo di un magistrato, Paolo Adinolfi, scomparso nel 1994.

Secondo Orlandi, prima di appartenere a Nicoletti la villa era gestita dal vicariato di Roma del cardinal Poletti.