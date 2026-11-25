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Non è la prima volta che sentiamo parlare delle famose telefonate che ha ricevuto la famiglia Orlandi subito dopo la scomparsa di Emanuela. Pietro Orlandi ha accolto “in maniera positiva”, se così possiamo dire, la notizia della voce isolata dai carabinieri del Ris. Apparterrebbe a un uomo mai emerso prima nelle indagini, che avrebbe fatto una telefonata anonima alla famiglia pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi. Ospite di Storie Italiane su Rai 1, il fratello ha raccontato di aver pensato subito che “fortunatamente la procura sta lavorando”.

La telefonata dei primi giorni e il nome di Mario

Per Pietro è importante che dopo 43 anni sia stata isolata la voce di una persona che avrebbe telefonato a casa, perché “potrebbe aprire vari scenari” a seconda di chi sia. La comunicazione della procura non precisa di quale telefonata si tratti e parla di una chiamata anonima arrivata nei primi giorni, quindi tra le primissime.

Le indiscrezioni parlano di Mario, il telefonista del 28 giugno 1983. La sua è la prima chiamata registrata dalla famiglia, ha ricordato Pietro, perché la primissima, di un certo Pierluigi, era arrivata qualche giorno prima. Durante la telefonata Mario fece riferimento proprio a Pierluigi.

Individuare Mario, secondo Pietro, potrebbe portare al primo telefonista e anche al famoso Americano. Nella sua prima chiamata alla famiglia, il 5 luglio 1983, l’Americano disse che gli Orlandi erano già stati contattati da due suoi “elementi”, Pierluigi e Mario.

La voce ignota nel caso Orlandi secondo l’avvocata Laura Sgrò

L’avvocata Laura Sgrò, che assiste la famiglia, ha ricordato che il comunicato dei carabinieri parla di una persona ignota, quindi diversa da quelle già esaminate dagli inquirenti. Il Ris avrebbe raccolto “significativi elementi convergenti” su un profilo specifico. L’uomo avrebbe telefonato una sola volta, dicendo di avere notizie sulla ragazza.

Cosa ha detto Pietro Orlandi su Accetti e sul fascicolo vaticano

Su Marco Fassoni Accetti, che dal 2013 si autoaccusa del sequestro ed è tornato a essere indagato, Pietro ricorda che i periti non hanno trovato somiglianze tra la sua voce e le prime telefonate a casa. Le avrebbero trovate solo in alcune chiamate all’avvocato Gennaro Egidio tra agosto e settembre del 1983. Pietro ha aggiunto che, per quanto ne sa, Accetti continua a non fare i nomi di chi avrebbe collaborato con lui, con una “riservatezza incomprensibile”.

Sul flauto che Accetti dice di aver ritrovato, oggetto di nuovi test del Ris, Pietro riferisce che le analisi hanno dato finora gli stessi risultati di quelle precedenti, cioè nessuna traccia utile.

Pietro ha ripetuto che esistono persone che sanno cosa è successo e lo tengono nascosto. Ha ricordato che il promotore di giustizia vaticano Alessandro Diddi ha un fascicolo su Emanuela ma lo considera riservato. A suo avviso ogni informazione può essere utile se lavorata dalla procura di Roma e dalla commissione d’inchiesta, che hanno una giurisdizione molto più ampia di quella vaticana.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, proseguono per verificare l’effettivo coinvolgimento di questa persona e gli eventuali legami con altri protagonisti della vicenda.