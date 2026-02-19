Emanuela Orlandi, una delle piste "porta direttamente in Vaticano" secondo l'ex procuratore Giovanni Malerba

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quella di Emanuela Orlandi è una storia di depistaggi. Ne è convinto l’ex procuratore Giovanni Malerba, che nel 1997 curò la requisitoria nel momento della prima inchiesta giudiziaria dopo 14 anni di indagini. Audito dalla Commissione Bicamerale d’inchiesta giovedì 19 febbraio alle 13:30, Malerba si toglie un peso: “A suo tempo non lo dissi per evitare querele, ma la mia sensazione era che il sequestro fosse maturato in ambiente Oltretevere“, quindi all’interno delle mura leonine. In Vaticano, per intenderci. Tutto il resto sarebbero state operazioni di depistaggio, compresi i telefonisti noti come l’Amerikano, Pierluigi e Mario. Inoltre, il caso Orlandi avrebbe la stessa regia della sparizione di Mirella Gregori.

Il Vaticano dietro la scomparsa di Emanuela Orlandi?

Davanti ai commissari l’ex procuratore precisa che nel 1997 “ho usato il termine ‘romano’ perché non volevo rischiare querele”, ma in realtà “la mia sensazione è che l’ambiente romano sia un ambiente Oltretevere”, e fu egli stesso a chiedere al giudice istruttore Adele Rando di chiudere il fascicolo, seppur convinto che “lo stallo investigativo a mio parere era riconducibile anche ai pesanti silenzi di chi ne è stato coinvolto”.

Parla di sequestratori, Malerba, di fronte ai giudici della commissione. Sequestratori che, secondo l’ex procuratore, avrebbero dimostrato una certa professionalità dato che secondo le indagini la scomparsa di Emanuela Orlandi non sarebbe stata “opera di sprovveduti o delinquenti comuni”.

Chi operò, quindi, quello che Malerba sostiene essere un sequestro? Il Vaticano, la mente. La banda della Magliana, il braccio. “E c’è sempre la domanda: perché De Pedis è stato sepolto dove è stato sepolto?”, aggiunge Malerba riferendosi al boss del fronte testaccino della banda che si scoprì essere sepolto nella basilica di Sant’Apollinare.

A queste conclusioni l’ex procuratore arrivò dopo aver studiato, letto e riletto un totale di 40 faldoni. Con la chiusura della prima indagine, racconta, provò per la prima volta un senso di insoddisfazione “nel constatare una quasi impossibilità di accertare la verità. Mi è rimasto l’amaro in bocca ed è stata l’unica volta”. Le sue dichiarazioni sono state riportate sul Corriere della sera.

I depistaggi

In 43 anni di buio sono tanti i personaggi e le realtà apparsi e apparse per possibili e mai provati coinvolgimenti nella scomparsa di Emanuela Orlandi, svanita nel nulla il 22 giugno 1983 dopo una lezione di musica. A cominciare dai già citati telefonisti, il cosiddetto Amerikano, poi Mario e Pierluigi: pur rivendicando contatti con la ragazza (l’Amerikano) o incontri casuali, nessuno di questi è mai stato “in grado di dimostrare l’esistenza in vita dell’ostaggio”.

Tutto ciò “rivela tutta la trama di un’operazione di depistaggio mirata ad inquinare il quadro probatorio e a sviare gli inquirenti dalla individuazione dei responsabili e del reale movente del sequestro”. Lo stesso avvenne per quanto riguardava i Lupi Grigi, il fronte Turkesh e altre realtà. Depistaggi per allontanare chi indagava dalla pista giusta.

Gli scavi alla Casa del Jazz

Nel frattempo lo scenario della Casa del Jazz è ancora aperto. Idealmente, almeno, anche se gli inquirenti avrebbero trovato un punto di ingresso nei sotterranei. Non resta che attendere l’autorizzazione ad abbattere una struttura in cemento dalla quale si potrà accedere alla galleria.

Giovedì 19 febbraio di fronte alla Casa del Jazz c’erano anche Pietro Orlandi e il figlio del giudice Paolo Adinolfi, Lorenzo. Non si esclude che oltre quella struttura in cemento possa nascondersi qualcosa di importante.