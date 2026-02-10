Emanuela Orlandi, una testimone rinforza la pista dei "cinematografari" e il mistero di quell'appunto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un appunto scritto da Emanuela Orlandi un mese prima della scomparsa, poi le parole di una testimone ascoltata dalla commissione bicamerale d’inchiesta: due elementi che la squadra del senatore Andrea De Priamo starebbe cercando di congiungere per percorrere la “pista dei cinematografari”. Nel calderone c’è un mondo di cinema per adulti e quel dubbio che la 15enne vi sia stata inghiottita un’ipotesi che il fratello Pietro Orlandi respinge con forza.

L’audizione di Maura Giovedì

Martedì 10 febbraio i parlamentari della commissione bicamerale d’inchiesta Orlandi-Gregori hanno audito Maura Giovedì, all’epoca dei fatti “generica nel mondo dello spettacolo” come riportano i documenti di Palazzo Madama. L’attenzione dei commissari orbita intorno al cinema italiano di genere degli anni ’70, con nomi come la stessa Giovedì ma anche Patrizia De Lellis e il marito Alfonso Montesanti, fonico.

C’è anche l’ombra di Bruno Mattei, regista di B-movie, che “aveva dei contatti con alcuni studenti della scuola di musica frequentata da Emanuela” aveva precisato De Priamo.

Come riporta il Corriere della Sera Maura Giovedì ha raccontato che nei giorni della scomparsa di Emanuela Orlandi avrebbe ricevuto “la proposta, rifiutata, di partecipare a film pornografici con il pretesto di fare pubblicità“. Suo interlocutore in tal senso sarebbe stato un uomo “alto, robusto” che rispondeva al nome di Felix Werner, che la avvicinò in un bar di piazza Navona con un atteggiamento “sfacciato”.

Come riporta Fabrizio Peronaci sul Corriere, Werner era un uomo di origine polacca che circuiva giovani donne con stratagemmi per poi proporle nel mondo del cinema hard.

Il collegamento con Emanuela Orlandi

Come anticipato, le dichiarazioni rilasciate da Maura Giovedì sembrano aprire uno spiraglio su quell’appunto rinvenuto dai commissari tra le carte dell’inchiesta. Si tratta di una nota scritta a caratteri molto piccoli da Emanuela Orlandi sul suo diario circa un mese prima della sua scomparsa, avvenuta il 22 giugno 1983.

“Cineforum – Montaggio delle Attrazioni – via Cassia – spettacolo teatrale”. L’evento Il montaggio delle attrazioni si teneva in un punto della Cassia non molto lontano dall’abitazione del regista Bruno Mattei. Saranno i deputati della commissione, ora, a trovare – se esiste – un punto di collegamento tra quell’appunto, le dichiarazioni di Giovedì e il mondo del cinema per adulti.

Un altro anello di congiunzione: la Bmw

C’è, inoltre, quel lavoro lasciato presumibilmente a metà dallo 007 Giulio Gangi poche settimane dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi: l’agente segreto cercò di andare a fondo su quell’autovettura di lusso vista dal vigile Sambuco e dall’agente Bosco di fronte a Palazzo Madama il 22 giugno 1983, accanto alla quale dissero di aver notato proprio la ragazzina impegnata a conversare con un giovane distinto.

Gangi riuscì ad arrivare al residence Mallia della Balduina, dove alloggiava una donna dalla quale cercò di farsi dire il nome del proprietario della Bmw, ma senza risultati. Oggi emerge che anche Bruno Mattei sarebbe stato proprietario di una Bmw.