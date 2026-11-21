Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Per molti resta uno dei volti di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni che negli anni Novanta trasformò un gruppo di adolescenti in autentici fenomeni televisivi. Ma Emanuela Panatta ha costruito una carriera che va ben oltre quella popolarità precoce. Dopo gli esordi in televisione e la partecipazione come ballerina a varietà Rai come Numero Uno, Per tutta la vita, Il paese delle meraviglie e Crociera, ha proseguito il suo percorso come attrice, coreografa, autrice e regista teatrale, affiancando al palcoscenico l’insegnamento della danza e del movimento scenico. Tra i suoi progetti attuali c’è Monolocale Carini, il format di monologhi inediti che torna un sabato al mese, fino a maggio 2027, nel foyer del Teatro Vascello di Roma. Uno spazio intimo nel quale dramma, ironia e comicità si alternano, creando un rapporto diretto con il pubblico. Un’altra parte importante del suo lavoro è legata a Civico 33, il progetto letterario e teatrale dedicato all’universo femminile, portato in scena insieme ad Alessandra Fallucchi. Nell’ intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Emanuela Panatta ripercorre gli anni della notorietà improvvisa, il rapporto con i genitori, l’incontro decisivo con Beatrice Bracco e l’infortunio che l’ha costretta a ripensare al proprio futuro nella danza. Parla anche della psicoterapia, del lavoro con i detenuti nel teatro del Penitenziario di Rebibbia e della capacità di affrontare le sfide della vita, il dolore, senza rinunciare all’ ironia. Ne emerge il ritratto di una donna che, dopo aver conosciuto molto presto il successo, ha cercato soprattutto la libertà di riconoscersi nelle proprie scelte.

Monolocale, un salotto di monologhi che attraversa il dramma, l’ironia e la comicità. Mi incuriosisce la parola ‘salotto’: che accade in un salotto?

“In un salotto sicuramente ci si toglie le scarpe. È questo lo spirito di Monolocale, un format nato da un’idea di Daniele Coscarella e Dario Tacconelli, con le musiche di Adriano Russo. Il progetto prese vita nel 2015, ed era già stato realizzato in teatro, nelle case e nelle terrazze, poi nel 2020 nacque Monolocale Produzioni (di cui faccio parte) e fummo i primi a Roma a replicare il format durante il Covid sugli autobus scoperti, poi a Villa Borghese sui monopattini… Monolocale è davvero un salotto, nel quale si crea un’energia particolare, un’intimità che permette al pubblico di sentirsi partecipe e coinvolto. Ogni serata, organizzata e curata da Coscarella, prevede un gruppo di interpreti diverso che, attraverso monologhi e testi inediti, fa riflettere e sorridere. C’è un umorismo sottile e intelligente, ma anche un filo conduttore che accompagna le diverse storie. Ricordo che, quando vidi Monolocale per la prima volta, rimasi molto colpita. Pensai immediatamente che fosse un format geniale”.

Cos’è cambiato da allora?

“Ci sono sempre i padroni di casa, Daniele e Dario, che accolgono gli inquilini, cioè gli attori che arrivano con qualcosa da raccontare. Da tre anni lo realizziamo nel foyer del Teatro Vascello di Roma. Per questo si chiama Monolocale Carini, perché il Teatro si trova in via Carini. Viene allestito un vero e proprio salotto, dove le persone possono arrivare in anticipo, fare un aperitivo, bere o mangiare qualcosa. Si crea un’atmosfera piacevole e distesa. Poi i padroni di casa e gli inquilini prendono il sopravvento e comincia lo spettacolo”.

Quando scrive un monologo, parte da un’esperienza personale oppure pensa soprattutto a chi lo ascolterà?

“Quando scrivo parto sempre da un’esigenza personale, da un bisogno. Scrivo per immagini. Ci sono momenti nei quali non riesco a scrivere. Quando mi organizzo per dedicare tre ore della giornata alla scrittura, mi metto lì, ma a volte non viene fuori nulla. Sono impulsiva, mi fido moltissimo del mio istinto. Per esempio, quest’estate ero in montagna, in Trentino-Alto Adige, dove ormai trascorro le estati da nove anni. Ero molto rilassata ma una mattina mi sono svegliata prestissimo perché non riuscivo a dormire. Quando finalmente mi rilasso, cominciano ad emergere tutti i pensieri, le preoccupazioni e le ansie accumulate durante la quotidianità, legate soprattutto allo stress della vita romana…così mi sono detta: ‘Scrivo un pezzo sull’insonnia’, e ho cominciato partendo da me, da ciò che stavo vivendo; rileggendo il testo mi sono resa conto che rispecchiava anche tantissime persone che conosco. Quando lo interpreto, amici e persino persone che non conosco mi dicono di riconoscersi profondamente in quelle parole. Altri monologhi, dialoghi che scrivo nascono semplicemente osservando le persone. Può bastare un’immagine, un luogo, un respiro, l’incontro di due mani di persone che si tengono strette ad un tavolo o per strada. È sempre un’ immagine o una musica a far scaturire un ricordo, una memoria emotiva che può diventare la trama di un testo”.

In Civico 33 racconta invece donne molto diverse, alternando situazioni drammatiche e momenti comici. Quanto conta l’ironia quando si affrontano argomenti dolorosi?

“Civico 33. Nuove storie (Seri Editore) è il mio libro, dal quale è stato tratto uno spettacolo teatrale. Lo porto in scena insieme ad Alessandra Fallucchi. Siamo entrambe interpreti e registe, insieme abbiamo realizzato l’adattamento teatrale. Interpretiamo diverse tipologie di donne: c’è la precaria, l’arrabbiata, l’idealista, la crocerossina, la spogliarellista, la golosa, l’innamorata… Sono tante donne che si raccontano in chiave tragicomica. Quanto all’ironia, penso che sia fondamentale, soprattutto nelle situazioni drammatiche. A volte mi capita di osservarmi mentre devo affrontare gli aspetti burocratici della vita, anche situazioni apparentemente semplici, come avere a che fare con un ufficio, l’Agenzia delle Entrate oppure prenotare una visita in ospedale. Puoi ritrovarti in circostanze assurde, davanti ad operatori che ti rispondono in un certo modo. Naturalmente ci sono anche persone molto competenti e gentili, ma talvolta si verificano episodi davvero paradossali. Credo che l’ironia e il sorriso, soprattutto nella tragedia, permettano di vivere ciò che sta accadendo in maniera diversa. Non mi riferisco soltanto ai piccoli problemi quotidiani, ma anche alle situazioni più dolorose, comprese quelle legate alla salute. Persino in quei momenti può emergere una forma di umorismo che aiuta a guardare la realtà con occhi differenti. Penso che sia importante ricordarci, qualche volta, quanto siamo piccoli di fronte agli eventi della vita, soprattutto a quelli più gravi”.

L’ironia non rischia, talvolta, di sminuire la gravità del dolore?

“Secondo me no, perché quando accade un dramma, accade. Può arrivare all’improvviso una malattia, per esempio, che devi imparare a gestire. Quel dolore esiste e non puoi negarlo. Preferisco non vivermi la quotidianità in maniera negativa. Almeno, cerco di non farlo. Anche nelle situazioni più difficili provo a trovare una soluzione, un modo per trasformare ciò che mi sta accadendo, perché infondo penso che la vita sia un miracolo. Dovremmo essere grati, finché possiamo, di essere in salute e di poter fare ciò che ci piace. È già un privilegio enorme. Ci sono Paesi nei quali una donna, o più in generale un essere umano, non può fare ciò che desidera. Parto da questo presupposto. Poi possono arrivare: un lutto, una malattia, eventi terribili, che dobbiamo affrontare. Non possiamo scappare. Cerco di intravedere una possibilità, una speranza, è diverso dal vivere continuamente nel pessimismo e nell’ angoscia. Nella mia vita ho dovuto affrontare molte difficoltà da sola, sono figlia unica e, quando si sono presentate determinate situazioni, ho dovuto prendere il ‘toro per le corna’. Questo non significa che non possa esserci un crollo psicofisico o emotivo. Ma, nel momento in cui devi affrontare un problema, sei costretta a cercare una soluzione, soprattutto quando non c’è qualcuno che possa farlo al posto tuo. Anche questo significa crescere”.

Foto: Matteo Nardone / US: Laura Beretta

Quanto hanno influito la famiglia e l’educazione ricevuta sulla sua vocazione artistica?

“Ho avuto figure di riferimento molto importanti, anche maschili. Mio nonno e mio padre sono stati uomini fondamentali nella mia vita e mi hanno trasmesso soprattutto l’importanza dello studio. Quando ero bambina, nonno Luigi, originario di Partinico, mi leggeva Anna Karenina, interpretandola in siciliano per farmela capire. Fu lui la prima persona a portarmi al Teatro dell’Opera. Avevo nove anni e andammo a vedere Lo Schiaccianoci. Rimasi folgorata e dissi: ‘Voglio stare lì’. Studiavo già danza, ma quell’esperienza fu importantissima. In casa avevo una regola: ‘Se non vai bene a scuola, non puoi andare a danza’. Mi impegnavo tantissimo, studiavo anche di notte, perché per me la danza era una necessità. Era come bere il latte la mattina, qualcosa di cui non potevo fare a meno. Non ho mai avuto un’alternativa nella mia testa: volevo diventare una ballerina fin da piccolissima. A quattro anni i miei genitori, anche confrontandosi con la maestra dell’asilo, capirono che dovevano accompagnarmi in questo percorso e mi portarono in una scuola di danza. Da lì è cominciato tutto”.

Che bambina era?

“Ero una bambina che parlava pochissimo. Stavo sempre in un angolo, ero molto chiusa e riservata, ma mi esprimevo continuamente attraverso il corpo. Ero anche iperattiva, tanto che all’epoca mi fecero fare diversi test per capire se avessi un disturbo dell’attenzione. Non emerse nulla. Avevo semplicemente una passione fortissima che i miei genitori seppero riconoscere. Nella mia famiglia lo studio era considerato fondamentale. Ho cugini e cugine che hanno intrapreso tutti percorsi universitari in giurisprudenza, economia, ingegneria e altre discipline. Io volevo essere un’ artista, avevo la vena artistica, ma anche questa passione ho dovuto approfondirla attraverso lo studio”.

Cosa l’avvicinava così tanto all’arte? È riuscita questa a placare il suo caos interiore?

“La scrittura è qualcosa che ho sempre coltivato quasi di nascosto. Fin da ragazzina scrivevo temi lunghissimi. Quando le maestre ci assegnavano un argomento, cominciavo a scrivere e non finivo più. Arrivavo anche a dodici fogli. All’epoca si usavano la brutta e la bella copia, ricorda? Scrivevo direttamente in bella copia. Avevo tutti quei fogli pieni e la maestra mi chiedeva: ‘Ma dov’è la brutta?’. E non ce l’avevo! La parte divertente è che nei miei temi c’era tantissima fantasia. Le insegnanti si rendevano conto che una parte di ciò che raccontavo era vera e un’altra inventata. Scrivevo di luoghi e situazioni che non conoscevo direttamente, ma che avevo scoperto attraverso i racconti di mio nonno. Lui mi raccontava le favole di Fedro, prendeva romanzi e li trasformava, interpretandoli in siciliano per farmeli comprendere. Assorbivo tutto e poi mescolavo quelle storie con la mia immaginazione. Magari il tema era: ‘Dove hai trascorso le vacanze?’. E cominciavo a parlare della Russia! Le maestre si domandavano da dove arrivassero tutti quei racconti e convocavano mia madre, mio padre, mio nonno. La cosa curiosa è che quei temi venivano letti in classe, ma non da me. Non volevo mai leggerli. Da bambina avevo difficoltà a esprimermi verbalmente, anche se oggi non si direbbe. Ero molto chiusa e non amavo parlare davanti agli altri. Così erano gli altri bambini a leggere i miei temi ed ero felicissima. Ricordo anche di aver ricevuto un premio quando ero in quinta elementare. Mi piaceva moltissimo disegnare e andavo bene nelle materie letterarie. Non a caso, la mia prima scelta universitaria fu Storia dell’arte. Poi, tra la danza e il lavoro, non riuscivo a seguire tutto, feci qualche esame e lasciai l’ Università. Successivamente pensai di iscrivermi a Psicologia. Dopo dieci anni mi dissi: ‘Adesso mi iscrivo, faccio il test’. Lo superai, ma alla fine non mi iscrissi. Mi iscrissi invece al DAMS. Questo per farle capire quale fosse il mio caos! Eppure, attraverso questi cambiamenti, attraverso il continuo tentativo di canalizzare le mie energie e le mie passioni, sono riuscita progressivamente a capire quale direzione prendere”.

Sua madre le aveva persino preparato una ‘stanza della creatività’. Com’era e quale libertà le permetteva di vivere?

“Era una stanza bianca, dalla porta sempre aperta, non troppo grande, dove potevo fare tutto ciò che volevo. Avevo i colori, potevo sporcare le pareti, stare a piedi nudi, saltare. Mi vestivo da indiana, mi piaceva tantissimo ballare sulle percussioni, avevo questa fissazione, e saltavo sulle poltrone. In quella stanza potevo fare di tutto. Quando racconto questa esperienza, le persone mi guardano stupite e mi chiedono: ‘Come, avevi una stanza della creatività?’. Eppure per me era del tutto normale. Credo che avere genitori capaci di riconoscere queste esigenze e di permetterti di esprimerti liberamente non sia affatto scontato. Mia madre, per esempio, quando mi arrabbiavo o facevo i capricci, mi diceva ‘Vai nella tua stanza magica’, lì parlavo con una sorta di Emanuela invisibile. Era un modo per invitarmi a stare con me stessa, a esprimere ciò che provavo. Conosceva benissimo anche ciò che mi piaceva. Sapeva che adoravo impastare quando preparava i dolci o gli gnocchi. Così, quando ero arrabbiata, mi chiedeva: ‘Vuoi un po’ di pasta? Vuoi impastare?’. Rispondevo subito di sì. Mi mettevo lì a fare rotolini e forme stranissime, che poi non mangiavamo. Ma quell’attività mi aiutava a sfogarmi. Avevo uno spazio nel quale potevo esprimere i miei capricci, la rabbia, la fantasia, tutta la mia energia. E attenzione: mia madre non chiudeva mai la porta con me dentro. La porta rimaneva aperta. Mi lasciava semplicemente libera di stare lì e di fare ciò che desideravo”.

Con Non è la Rai ha conosciuto la popolarità giovanissima. Come guarda oggi a quell’esperienza?

“Ci ho messo molto tempo a elaborare quella popolarità. È stata una notorietà che non avevo cercato. Dico sempre che non sono stata io ad andare a fare il provino per Non è la Rai. Sono venute alcune persone nella mia scuola di danza a scegliere delle ragazze e, tra queste, c’ero anch’io. Nessuno si aspettava ciò che sarebbe successo. Non avrei mai immaginato neppure di essere così amata. È un aspetto bellissimo, perché a distanza di tanti anni continuo a ricevere messaggi da persone che mi ricordano con affetto. Poter rimanere nella memoria degli altri è straordinario. La notorietà acquisita in età adulta ha un significato diverso quando arriva attraverso qualcosa che fai e nella quale ti riconosci completamente. Eravamo diventate delle piccole icone, chi ci guardava non sapeva nulla di noi, di chi fossimo davvero, ci idealizzava”.

Aveva appena quattordici anni. Perché poi decise di lasciare il programma?

“È stato difficile, quella popolarità ha cambiato completamente la mia vita quotidiana. Andavo a scuola e non riuscivo più a stare tranquillamente in classe. Mi inseguivano, entravano a scuola per cercarmi. Alla fine fui costretta a ritirarmi e ad iscrivermi in una scuola privata. I miei genitori erano molto preoccupati per questa situazione per questo non mi lasciarono partecipare all’ultima edizione del programma dovevo finire il Liceo Linguistico, prendere il diploma. Inoltre, durante l’estate ebbi la possibilità di andare un mese negli Stati Uniti a New York e Los Angeles a studiare danza. Scelsi di partire e di dedicarmi alla mia formazione. Nessuno di noi si aspettava che il programma potesse avere quel successo. Per me la danza continuava comunque a essere la passione più importante. Oggi mi rendo conto che allora ero profondamente inconsapevole del successo legato alla popolarità che stavo vivendo. I miei genitori lo capirono e mi hanno protetto. Loro si separarono quando ero molto piccola, ma hanno sempre mantenuto un buon rapporto. Nonostante la separazione, ho avuto una famiglia molto unita e presente. Sono stata seguita dai nonni, da mia zia, da tante persone che mi sono sempre state vicine. Mio padre, in particolare, fu molto chiaro sulla necessità di continuare a studiare. Mi diceva se vuoi ballare, approfondisci questa passione attraverso lo studio’. Penso che questo sia il nodo della questione. Ho continuato a fare ciò che volevo fare. Il mio desiderio era diventare una danzatrice, una tersicorea. Volevo ballare, non volevo fare nient’altro. Volevo costruirmi un’identità. Attraverso tante rinunce e sacrifici, coltivando le mie passioni, sono riuscita ad esprimere me stessa. Oggi mi muovo con attenzione, mi permetto di spaziare tra l’essere interprete, creare una coreografia, dirigere progetti che mi interessano, scrivere, insegnare. Sono attività diverse, ma tutte legate da una passione comune.

Oggi che spazio occupa la televisione nella sua vita professionale?

“Accendo raramente la televisione. Quando mi invitano in programmi televisivi, vado se ha un senso andarci. Se devo promuovere qualcosa in cui credo, se mi chiamassero nuovamente per presentare un programma (sarebbe bellissimo valutare delle proposte) oppure se ho scritto qualcosa che può essere divulgato, perché ha un obiettivo preciso, allora sì. Non sento il bisogno di andare in televisione semplicemente per farmi vedere, o per raccontare la mia vita privata. Questo non significa che non mi faccia piacere parlare di Non è la Rai. È stato il mio passato, ha fatto parte della mia vita e non vedo perché non dovrei parlarne. Però, proprio per le scelte che ho fatto successivamente, non avrebbe senso continuare a vivere soltanto di quel ricordo”.

Com’è cambiato il suo rapporto con il giudizio degli altri, anche rispetto agli anni della popolarità televisiva?

“Il giudizio è una parte fondamentale della nostra esistenza. Dico sempre che andiamo in giro per il mondo con i lobi frontali e gli occhi aperti, controllando tutto. Vogliamo apparire in un certo modo e spesso non lasciamo vedere realmente chi siamo. Con gli anni, e attraverso un lungo lavoro su me stessa, ho imparato a confrontarmi con questa dimensione. Oggi, se faccio uno spettacolo teatrale, prendo parte ad un progetto audiovisivo, le persone che vengono a vedere il prodotto finito forse si riconoscono in ciò che viene realizzato, e c’è chi è interessato al mio lavoro. È una situazione molto diversa rispetto a quella che vivevo da adolescente. Attraverso il lavoro artistico emerge il tuo lato espressivo, ma anche quello umano. Naturalmente non posso piacere a tutti. Ci sarà sempre qualcuno che mi criticherà a cui non piacerò. Il giudizio degli altri continua a esistere. Ma credo che a un certo punto sia necessario smettere di sentire il bisogno di dimostrare qualcosa a qualcuno. Personalmente, alla soglia dei 49 anni non sento più di dover dimostrare niente a nessuno se non a me stessa. La mattina mi guardo allo specchio e mi riconosco, questo è importante non mi stancherò di ripeterlo. Ho fatto delle scelte, anche rischiando, mettendomi in discussione e affrontando situazioni difficili. Oggi posso dire: ‘Sono questa, con i miei pregi e i miei difetti’. Mi piaccio, sono amata e sto bene con me stessa. È questo che mi interessa”.

Che ruolo ha avuto Beatrice Bracco nella sua formazione come attrice e insegnante?

“Devo davvero moltissimo a Beatrice Bracco, che è stata la mia insegnante di recitazione. Era una donna straordinaria, che ha formato tantissimi attori diventati poi importanti nel cinema e nel teatro italiano. Tra i suoi allievi ci sono stati Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Paola Cortellesi, Salvatore Esposito e molti altri… La conobbi in un momento particolare della mia carriera. Era il 1999 stavo girando la mia prima serie televisiva per Rai 2 con Anna Valle e Roberto Farnesi , Turbo per la regia di Antonio Bonifacio . Cercavano una danzatrice che sapesse anche recitare per il ruolo di Edwige e non riuscivano a trovare la figura giusta, accanto ad Anna. Mi chiamarono all’improvviso per un provino su parte, mi preparai con un’amica, inizialmente non tutti erano convinti. Il regista e la produzione, invece, credevano in me, ricordo che mi videro danzare e mi presero immediatamente. Iniziai a recitare in tv. Anna Valle, una persona meravigliosa, con la quale diventai subito amica (lo sono tutt’ora) in quel periodo frequentava un corso di recitazione con Beatrice Bracco, mi consigliò di studiare con lei. Avevo già frequentato per anni la Mondial Dance diretta dal maestro Stefano Sellati, dove studiavo tutte le discipline che preparano al Musical: danza classica, moderna, tip-tap, ginnastica acrobatica, mimo, canto, recitazione per ragazzi. Era arrivato il momento di affrontare un percorso più serio e strutturato. Durante la conduzione di Cartoon Network (programma per bambini) dal 1996 al 1998 per le emittenti TMC e TMC 2 presi lezioni private di recitazione, con il regista e docente di educazione e tecnica vocale Carlo Merlo, che è stato a lungo docente all’Accademia Nazionale d’ Arte Drammatica Silvio d’Amico; avevo quindi già ricevuto un’impostazione, dopo tante esperienze lavorative l’incontro con Beatrice Bracco fu una vera scoperta, mi diede la possibilità di conoscermi meglio, andare in profondità, capire chi ero e cosa stavo cercando…

In che modo?

“Con lei cominciai ad appassionarmi ancora di più alla recitazione, al lavoro dell’attore e ad approfondire anche la mia continua ricerca sul lavoro fisico, del corpo e sul movimento. Durante gli studi mi fermai e decisi di rinunciare ad alcune proposte televisive, volevo approfondire dedicandomi completamente allo studio. Non avevo ancora finito il secondo anno dei suoi corsi Accademici, quando mi chiese di collaborare in qualità di sua assistente. Per me fu un riconoscimento enorme. Iniziai a seguirla e ad occuparmi dei movimenti scenici dei suoi spettacoli. Nel 2007, mi propose di provare ad insegnare, non mi sentivo pronta, avevo sempre e solo insegnato danza moderna. Mi diede fiducia e grazie a lei iniziai nella sua scuola ad insegnare il lavoro del corpo finalizzato al lavoro dell’attore, unendo la mia formazione da danzatrice, le mie esperienze lavorative, al percorso triennale fatto con lei, approfondendo il suo metodo. Cominciai proprio così nella sua scuola di Roma e accompagnandola per anni nei seminari che organizzava in Umbria. Erano esperienze di diversi giorni, durante i quali trascorrevo molto tempo con lei, osservandola e lavorando al suo fianco. Per me è stata una figura fondamentale. Le devo tantissimo e lo dirò sempre: avevamo un rapporto speciale, se Beatrice non avesse riconosciuto in me quella particolare attitudine, probabilmente non avrei mai cominciato ad insegnare”.

Un grave infortunio alla schiena ha cambiato la sua carriera. Come ha affrontato quella svolta e la necessità di rinunciare ad alcune attività?

“È stato un momento inaspettato, molto faticoso da gestire. Mentre collaboravo come assistente di Beatrice, continuavo ad allenarmi, studiavo recitazione e lavoravo sia come attrice che conduttrice. Durante un Musical ebbi un infortunio, mi feci male alla schiena. Mi diagnosticarono un’ernia lombare L5-S1 e i medici dissero che avrei dovuto operarmi. Non volevo sottopormi all’intervento, avevo molta paura. Dissi subito: “ No, non mi opero”. Mi spiegarono allora che avrei dovuto rinunciare ad alcune attività, soprattutto alla ginnastica acrobatica, che praticavo, e al lavoro sulle punte, facendo repertorio classico, era una rinuncia importante: ‘Va bene, non andrò più sulle punte’, era fondamentale fermarsi e prendersi cura, questa fu la constatazione. In quel periodo ebbi la fortuna di essere scelta per una fiction tv. Anche in quella circostanza Beatrice mi fu vicinissima. Mi disse che in quel momento l’insegnamento mi avrebbe aiutato, che trasformare quell’infortunio in una nuova possibilità professionale avrebbe potuto farmi stare meglio. Fu proprio cosi’, aveva ragione”.

Era ancora giovane e aveva davanti a se una carriera nella danza…

“Avevo già avuto diverse esperienze e continuavano a chiamarmi per nuovi progetti. Avevo partecipato anche a Shooting Romeo and Juliet, un progetto realizzato nel carcere di Rebibbia, nel quale ero danzatrice solista insieme ad altre tre ballerine. Se non avessi avuto quell’infortunio, probabilmente sarei partita per l’estero, alla ricerca di nuove opportunità nelle compagnie di danza internazionali. Era ciò che immaginavo per il mio futuro. Invece la vita ha voluto che rimanessi qui, che incontrassi una donna straordinaria, la mia maestra Beatrice e che cominciassi ad insegnare nella sua scuola. Mi occupavo del movimento scenico e del training fisico dell’attore, unendo il suo lavoro a tutto ciò che avevo studiato negli anni. Continuai anche a lavorare come attrice e a scrivere. Quello che era cambiato era il rapporto con il mio corpo. Prima potevo utilizzare il mio corpo al cento per cento, sono sempre stata una danzatrice molto sciolta, flessibile, con una forte energia, amavo andare sulle punte, fare i Flic Flac, i fouettè, le pirouette e i grandi salti. Dopo l’infortunio avevo la sensazione di non poter più far nulla, avrei utilizzato il mio corpo rimettendomi forse al sessanta per cento. Ma non mi sono arresa”.

Come è proseguito il recupero fisico? È riuscita a tornare alla danza?

“Ho cominciato un lungo percorso di recupero attraverso la riabilitazione, fisioterapia, l’agopuntura, la ginnastica posturale in acqua e il nuoto. Ho scoperto anche il Gyrotonic, che è diventato importantissimo per recuperare la forza nella mia schiena, tanto che successivamente nel 2013 sono diventata io stessa trainer di questa disciplina. Dopo tutto quel lavoro di riabilitazione tornai a ripetere controlli. I medici, che inizialmente insistevano perché mi operassi, constatarono che la situazione era migliorata e che le ernie erano rientrate. Dovevo continuare a fare attenzione, senza forzare troppo il corpo, perché il problema alla schiena non era scomparso completamente. Ma grazie a tutto il lavoro che avevo fatto riuscii a recuperare moltissimo. Sono riuscita praticamente a riprendere quasi tutto ciò che facevo prima. Dopo l’infortunio ho danzato a Dello (prov. Brescia) per un tributo a Pina Bausch. Nessuno si accorse che mi ero fatta cosi male e che tornavo a danzare dopo anni. Questo per dire che, quando abbiamo la volontà di trasformare ciò che ci accade e cerchiamo di vedere il lato positivo, mantenendo una speranza, possono aprirsi nuove possibilità. Gli incontri ci aiutano. E penso che, qualche volta, anche l’universo ci sostenga”.

Quanto è importante, ancora oggi, continuare a studiare e a mettersi in discussione?

“Quando lavoravo come ballerina, la mattina andavo allo IALS di Roma, una scuola di danza che purtroppo oggi non esiste più, per seguire la lezione sindacale di danza classica. Facevo la mia sbarra e poi andavo alle prove. Era proprio un’esigenza. Continuo a vivere il mio lavoro nello stesso modo. Ancora oggi posso partire e andare in Europa, Berlino città nella quale ho vissuto per tre anni ultimamente è la sede per frequentare workshop che mi interessano. Cerco continuamente di approfondire, indagare e conoscere meglio la mia materia: il training fisico, la coreografia, il teatro. Frequento corsi di scrittura e svolgo molte attività che alimentano il mio lato artistico. Per me significa prendermi cura di ciò che faccio. Non si tratta soltanto di insegnare e divulgare ciò che sappiamo, ma anche di continuare a ricevere. Siamo come spugne: dopo essere state strizzate, abbiamo bisogno di assorbire nuovamente acqua”.

Che insegnamento le ha lasciato il lavoro teatrale con i detenuti del carcere di Rebibbia?

“Sicuramente mi ha insegnato che a volte ci lamentiamo per problemi molto futili. Quando entri in un carcere, ti confronti con una realtà molto diversa. Ricordo che la mattina, quando arrivavamo in teatro, i detenuti ci guardavano negli occhi e ci chiedevano: ‘Come stai?’. Una domanda semplicissima, apparentemente. Noi siamo abituati a rispondere sempre: ‘Bene’. Ma quante volte diciamo ‘bene’ senza stare realmente bene? Lo facciamo per automatismo, magari anche per sbrigarci. Lì, invece, quella domanda aveva un altro significato. Ti guardavano davvero negli occhi. Volevano sapere come stavi. Da quell’esperienza ho imparato moltissimo sulla connessione con gli altri, ma soprattutto con me stessa. Ero molto giovane e, durante quel percorso, mi sono sentita molto più presente a me stessa, molto più connessa. Questo è accaduto grazie a loro, grazie al loro modo di interagire con noi. È stata una lezione umana straordinaria”.

Come si svolgeva il lavoro nel Teatro del penitenziario di Rebibbia e quanto ha influenzato la sua ricerca sul movimento scenico?

“Era il 2004, è stata un’esperienza molto lunga e intensa. Entravamo nel Penitenziario di Rebibbia dal lunedì al venerdì, dalle dieci del mattino fino alle sei e mezza del pomeriggio. Abbiamo lavorato così per mesi, credo sei o sette. Ed è proprio lì che ho sentito, in maniera fortissima, che il teatro era la mia casa. Mi sono detta: ‘Voglio fare teatro. Non voglio fare altro, questo per me è il luogo della ricerca e della creazione’. Ebbi la possibilità di lavorare con Philippe Talard, un coreografo francese che aveva ideato il progetto. Fu un’esperienza di ricerca meravigliosa. Lavoravamo con la danza, la contact improvisation, con il teatro fisico, e il teatroterapia. C’era un lavoro che andava ad indagare in profondità dal punto di vista fisico, lavoravamo molto sulle emozioni e sulla dimensione sensoriale legata al movimento e alla coreografia. Fu il primo progetto italiano nel quale detenuti e detenute speciali si univano per la messa in scena di questo spettacolo, assieme a noi professionisti danzatori, musicisti e cantanti. Per me fu una scoperta continua. Compresi quanto fosse importante lavorare con il corpo, non soltanto come strumento tecnico o espressivo, ma come mezzo per entrare in contatto con la parte più profonda di noi. La mia ricerca sul training fisico dell’attore è partita anche da quell’esperienza. Successivamente, mentre insegnavo nella scuola di Beatrice Bracco, cominciai ad approfondire il mio metodo di lavoro, instaurare una reale connessione con il mio rumore interno, sul rapporto tra corpo e suono. Mi interessava il corpo inteso come strumento capace di entrare in relazione con le emozioni. Da lì si è sviluppata tutta la mia ricerca sul movimento scenico, che ancora oggi porto avanti nell’insegnamento e nel lavoro artistico. “Shooting Romeo e Giulietta” e gli anni a seguire nel teatro di Rebibbia, sono stati un’esperienza catartica, se vogliamo definirla così”.

Ha cominciato un percorso di psicoterapia molto giovane. Che ruolo ha avuto nella sua crescita personale?

“Ho iniziato un percorso di psicoterapia a diciassette anni, ci sono anni in cui ho interrotto e poi ripreso. Quando sento la necessità ho bisogno di andare. Non è una dipendenza, oggi è soprattutto una forma di mantenimento, uno spazio che dedico a me stessa. È quell’ora nella quale vai dalla tua psicologa, ti siedi e puoi parlare di ciò che stai vivendo, dei tuoi progetti, del tuo lavoro. Seguo tante classi, insegno, lavoro anche nel sociale. Instauro rapporti con molte persone, con gli allievi, e questo comporta un coinvolgimento emotivo dal quale a volte, devi imparare a proteggerti. Avere uno spazio nel quale puoi condividere tutto questo con una persona che possiede gli strumenti giusti è fondamentale. A volte si tratta di situazioni delle quali sei già consapevole, ma che attraverso la terapia riesci a osservare in maniera diversa. Acquisisci strumenti per affrontarle e per trasformare ciò che ti sta accadendo in qualcosa di positivo. Non a caso, all’estero, in molte scuole esiste uno sportello psicologico. Anche in Italia si sta diffondendo, credo dovrebbe essere in ogni istituto. Per me è un aspetto importantissimo”.

Insegna agli attori a riconoscere le emozioni attraverso il corpo. Come affronta, invece, le sue fragilità nella vita quotidiana?

“Questa è una bella domanda. Ma come si fa? Non sono mica la donna perfetta! Sono un essere umano che sbaglia, chiede scusa e cerca di migliorare. Quando insegno, entro in uno spazio nel quale cerco di trasmettere ciò che ho imparato. Sono in contatto con i ragazzi e provo a fare in modo che, attraverso ciò che insegno, possano trovare strumenti per svolgere meglio il loro mestiere e canalizzare le loro energie. Poi, però, esco da quello spazio e torno a essere semplicemente un essere umano. Ho tutte le mie paure, le mie fragilità, le mie giornate difficili. Continuo a lavorare su me stessa, ogni giorno, d’altronde sono una che s’ impegna. A volte mi ritrovo anche io con il plesso solare bloccato, con le mie tensioni e le mie difficoltà. Respiro e cerco un pensiero positivo. Il mio obiettivo è diventare ogni giorno un essere umano migliore, un lavoro complicatissimo, arricchire la mia vita, prendermi cura prima di tutto di me stessa, delle persone che amo, attraverso l’ascolto, la meditazione e il “donare” senza pretesa. La vita accade. Arrivano le sorprese, il grande amore Daniele (è arrivato) , gli affanni, la paura, le lacrime… E’ giusto vivere tutto questo”.

Nel 2022 ha perso suo padre, al quale era profondamente legata. Come custodisce oggi il suo ricordo?

“Mio papà è andato via nel 2022 ed ero molto legata a lui. Era una persona meravigliosa, generosa, attenta. Ho avuto un padre del quale posso dire soltanto cose belle, perché sono stata molto amata. In questo senso sono una figlia fortunata, la classica figlia unica molto coccolata. I miei genitori sono stati due persone straordinarie, hanno fatto un lavoro stupendo con me. Mi sono sempre stati vicini e hanno sempre assecondato i miei desideri. Quando ripenso alle persone che non ci sono più, mi vengono in mente proprio questi ricordi. Mi fa piacere parlarne, anche perché forse è la prima volta che racconto pubblicamente alcuni aspetti così personali della mia vita. Non sono una persona che ama mettere in mostra la propria sfera privata. Quando è mancato mio padre, per esempio, lo hanno saputo pochissime persone, soltanto gli amici più stretti. Non ho pubblicato post, non ho raccontato nulla sui social. È qualcosa che ho preferito tenere per me”.

Anche sui social condivide soprattutto il lavoro. Come vive l’esposizione personale?

“Sono pessima da questo punto di vista! Uso i social quasi esclusivamente per lavoro e faccio anche molta fatica a seguirli, perchè è un vero lavoro. Sono migliorata in questi mesi. Riesco a condividere i post, e le interviste che sono nelle mie corde, devono rispettare la mia sensibilità. Se non mi riconosco in ciò che viene pubblicato, non lo condivido. In passato mi è successo. Mi piace parlare di me, di ciò che sono oggi, ma non amo particolarmente raccontare aspetti molto privati della mia vita. Mio padre, però, è un tema importante per me. Penso che la sua figura possa rappresentare anche un esempio”.

C’è un episodio recente che le ha ricordato quanto possano essere potenti le emozioni più spontanee?

“Proprio ieri mattina mi è capitato un episodio bellissimo. Sono entrata nel bar dove vado abitualmente a fare colazione. Mi conoscono tutti, perché ci vado spesso. La figlia del proprietario stava preparando i cappuccini. Poi è arrivato suo padre dietro al bancone. Ha sentito una canzone che gli piaceva, si è avvicinato alla figlia, l’ha abbracciata e hanno cominciato a ballare insieme. Si abbracciavano, si davano dei baci, continuavano a ballare. Una scena semplicissima. E, mentre prendevo il cappuccino e li guardavo, ho cominciato a piangere: mi sono commossa profondamente. È questo che intendo quando dico che la vita ti sorprende. Non c’è niente di più bello di un’emozione che arriva all’improvviso, quando non te l’aspetti. Erano lacrime di gioia. In quel gesto ho riconosciuto qualcosa che conoscevo benissimo, perché erano gesti che facevo anch’io con mio padre. Mi sono tornati alla mente quei momenti e l’emozione è stata fortissima. Ho continuato a piangere lungo tutto il tragitto fino al teatro. Penso che sia bellissimo poter vivere queste emozioni, lasciarsi sorprendere e riconoscere la bellezza. A volte ce la perdiamo, perché andiamo sempre di fretta. Siamo presi da mille impegni, dobbiamo sempre correre ma per andare dove a volte mi domando? Alle prove, agli appuntamenti, al lavoro… Si è giusto andare ma dovremmo più spesso prenderci una pausa, riuscire a fermarci e a stare dentro questi piccoli momenti”.

Se la bambina che era potesse incontrare la donna di oggi, quale aspetto di lei riconoscerebbe immediatamente?

“Credo che rimarrebbe colpita soprattutto dalla grande solarità che ho conservato. Da bambina avevo sempre il sorriso e una fantasia incredibile. Disegnavo moltissimo e facevo disegni pieni di colori fortissimi, quasi fluorescenti. Potevo disegnare persone con i capelli verdi oppure rappresentare mia madre come una specie di fiore gigante, con le gambe al posto dei petali. Era tutto molto creativo, fantasioso. Vivevo in un mondo immaginario pieno di colori. Credo che quella parte di me sia rimasta. Ho conservato un lato molto spontaneo, positivo, giocoso. A volte sembro ancora una ragazzina di diciotto anni! Le mie allieve, quando scoprono la mia età, mi dicono: ‘Ma non ci crediamo!’”.

Che rapporto ha con le sue allieve e con le generazioni più giovani?

“Con loro sto benissimo. E sento che anche loro stanno bene con me. E’ uno scambio reciproco, nelle mie classi si stabilisce fiducia, lavoriamo con grande disponibilità. A volte mi sento come una seconda mamma, anche se a volte gli ricordo: ‘Ragazzi, guardate che non sono vostra madre!’. Penso che mi vogliano bene anche per questo mio modo di essere libera, sincera e diretta. A volte entrano in classe con il corpo indolenzito perché hanno giocato a calcio, o sono stanchi, perché hanno studiato troppo a scuola…ma non volevamo fare un’assenza, perdere la lezione. Li ascolto cerco di mettermi nei loro panni e gli rispondo che se non si sentono in forma fisicamente, possono guardare la lezione e prendere appunti. A volte mi chiedono ‘Ma come? Lei non si arrabbia mai’ e io rispondo: ‘Perché dovrei arrabbiarmi è una vostra scelta non fare lezione, apprezzo comunque che siate presenti, perderete un’esperienza importante di ricerca fisica che farà la classe’. La maggior parte delle volte si alzano e mi chiedono se possono unirsi al gruppo e tornare a lavorare… Credo che questo sia un grande risultato. Si sentono coinvolti e capiti. Verità e libertà soprattutto quando questo deve applicarsi all’arte. Sono stata una bambina molto libera e ho avuto una madre che mi ha permesso di esprimere questa libertà”.

Sua madre aveva anche una grande passione per il canto. Quanto ha influito sul suo rapporto con la musica e perché, nonostante alcune opportunità, non ha scelto di diventare cantante?

“Mia madre cantava benissimo. Aveva una voce meravigliosa e rimanevo ad ascoltarla per ore, completamente affascinata. Credo che questo abbia influito anche sul mio rapporto con il canto. È forse l’unica forma artistica che non ho sviluppato fino in fondo. Ho avuto persino un contratto in esclusiva di sei mesi con l’etichetta discografica BMG Ariola. Ricordo ancora quando andavo in studio di registrazione. Ma non era la mia strada… Non era ciò che desideravo veramente fare. Credo di avere ancora conservato da qualche parte, quel contratto, ma poi quella parentesi si è chiusa. Parliamo degli anni Novanta, è un episodio che ho quasi completamente rimosso e che, infatti, non racconto mai. A ripensarci oggi, mi fa anche sorridere. Sono convinta che la mia scelta dipendesse anche dal rapporto con mia madre. Lei cantava così bene che forse avevo sviluppato una sorta di rispetto, quasi di timore, nei confronti di quella voce meravigliosa. Non significa che non mi piaccia cantare. Mi piace moltissimo e ancora oggi seguo delle lezioni, anche perché la voce per un attore è fondamentale, cantare mi fa bene mi aiuta a scaricare le tensioni. Tornando alla stanza della creatività, a volte penso che forse mia madre abbia voluto regalarmi qualcosa che avrebbe desiderato anche per sé. Penso che sia stata davvero molto brava a permettermi di vivere quella libertà”.

Se abitasse nel condominio del Civico 33, che tipo di donna sarebbe?

“Sicuramente sarei la donna che invita le altre donne del condominio a cena, preparando aperitivi sfiziosi, la pasta fatta in casa: degli gnocchi buonissimi, per scambiare quattro chiacchiere in maniera solare e positiva. Magari sarebbe anche quella che organizza lezioni di danza, rilassamento e respirazione sul terrazzo. Una donna che si gode la vita, che ascolta e si diverte”.