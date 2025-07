Emanuela Ruggeri trovata morta a Roma al Mandrione, identificata grazie a documenti e tatuaggi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il corpo trovato in via del Mandrione a Roma è di Emanuela Ruggeri. La donna di 32 anni era scomparsa lunedì 14 luglio da Colli Aniene, poco dopo le 20 di domenica 20 luglio. Sui social l’appello della madre era diventato virale, poi il tragico ritrovamento del cadavere. L’identificazione è avvenuta tramite documenti e tatuaggi: la Procura di Roma ha disposto l’autopsia, si indaga per “morte come conseguenza di altro reato”.

Trovato il corpo di Emanuela Ruggeri

Nella serata di domenica 20 luglio, a Roma, è stato scoperto il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione. Un uomo con il proprio cane è stato attirato dall’odore lungo via del Mandrione, all’altezza del civico 385.

Inizialmente senza nome, la vittima è stata identificata. Si tratta di Emanuela Ruggieri, 32enne scomparsa da Colli Aniene lunedì scorso, 14 luglio. A darne notizie la madre, che tramite i social aveva lanciato l’allarme: “Aiutatemi!”.

Identificata la donna ritrovata senza vita a Roma: è Emanuela Ruggieri

A permettere l’identificazione del corpo sono stati i tatuaggi e i documenti che la donna aveva con sé.

Cosa sappiamo sul ritrovamento

Sono ancora poche le informazioni sul caso. Grazie ai documenti è stato dato un nome alla persona, ma ora gli agenti sono impegnati nel capire come sia morta Emanuela.

Non si esclude nessuna ipotesi, come quella di un incidente stradale con fuga del pirata della strada. L’autopsia sarà fondamentale per determinare la causa e stringere il cerchio intorno al motivo dietro la sua morte.

Il caso aveva destato subito l’attenzione per via del recente duplice omicidio a Villa Pamphili, ma non sembra essere collegato a questo in chiave “seriale”.

Il messaggio di Umberti

Anche il presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, ha espresso il suo cordoglio. Su Facebook ha dato notizia agli abitanti del municipio del ritrovamento di Emanuela.

“La notizia che non avrei mai voluto dare – scrive – la ricerca di Emanuela è tristemente terminata”. Poi un messaggio dalla comunità alla famiglia: “Porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla quale mi stringo forte”.

Disposta l’autopsia

Intanto, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte di Emanuela Ruggeri.

Nel fascicolo avviato dalla pm Giulia Guccione si procede per l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato, lo riferisce Adnkronos.

Disposta l’autopsia, sarà eseguita al Policlinico di Tor Vergata.