Emanuela Ruggeri trovata morta a Roma, l'accusa della madre dopo il ritrovamento: "Qualcuno l'ha portata lì"

La madre di Emanuela Ruggeri, la ragazza trovata morta a Roma, ha parlato delle frequentazioni della figlia da quando era tornata a vivere a casa dei genitori da Torino. La donna è convinta che la ragazza sia stata portata nel quartiere Tuscolano e che non si tratti di un suicidio, ipotesi che gli investigatori stanno considerando.

L’intervista della madre di Emanuela Ruggeri

Alessandra Loreti, madre di Emanuela Ruggeri, ritrovata morta il 20 luglio nel quartiere Tuscolano, Roma, ha parlato con il Corriere della Sera raccontando la vita della figlia:

Era tornata a vivere qua a Roma il 15 gennaio, dopo essere stata a Torino: era salita col suo ragazzo, ma poi si sono lasciati e allora lei è tornata a casa da noi.

ANSA Il luogo del ritrovamento di Emanuela Ruggeri

La ragazza, 32 anni, stava cercando di rifarsi una vita a Roma dopo la fine della relazione con il fidanzato, rimasto a Torino. Stava cercando un lavoro per lasciare la casa dei genitori.

L’ultima serata di Ruggeri

La madre di Emanuela Ruggeri ha raccontato anche l’ultima serata in cui ha visto la figlia. La ragazza aveva detto che sarebbe andata a mangiare insieme a un’amica a casa di un’altra persona.

Quella notte è rimasta fuori e poi la sera mi ha mandato un altro messaggio: mi diceva di essere stata al mare e si scusava perché aveva il cellulare scarico quindi non avrebbe potuto più scrivermi. Non l’ho più sentita.

Ruggeri è scomparsa il 14 luglio, dopo questi messaggi. Sono seguiti sei giorni di ricerche da parte dei genitori e delle forze dell’ordine, che hanno portato al ritrovamento del corpo il 20 luglio.

I sospetti della madre

Gli investigatori stanno indagando su quanto accaduto. Sul corpo, in avanzato stato di decomposizione, non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Per questa ragione non è stato escluso il suicidio. La madre di Ruggeri non è però convinta:

C’entra qualcuno: lei non guidava la macchina, qualcuno in quel posto ce l’ha portata. Non so, forse conoscenze sbagliate: forse c’entra un uomo, purtroppo non ho grande fiducia in questi uomini.

La donna non ha dato indizi per quanto riguarda il significato dei numerosi tatuaggi sul corpo della figlia, che ne hanno permesso l’identificazione.