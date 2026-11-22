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Un terribile incidente stradale si è concluso con una tragedia: Emanuela Shahini è morta a soli 31 anni a Villanova di Prata di Pordenone. All’improvviso il suo mezzo si è ribaltato e non le ha lasciato scampo. La giovane mamma è deceduta poco dopo all’ospedale di Pordenone, dove era stata trasportata dai soccorritori. Emanuela viaggiava insieme a tre minori, di 8, 11 e 15 anni, ed era diretta – stando alle prime ricostruzioni – a una festa di compleanno. I piccoli sono rimasti feriti, mentre la 15enne, figlia della vittima, sarebbe in gravissime condizioni.

Incidente a Villanova di Prata di Pordenone

Una prima ricostruzione arriva da Giornale Nord Est e Pordenone Today. Secondo la stampa locale, intorno alle 11:30 di domenica 22 novembre un’auto, secondo dinamiche ancora da accertare, ha cominciato a sbandare mentre transitava sull’asfalto bagnato.

Il mezzo, infine, ha impattato contro un pilastro di cemento e si è ribaltato. Sull’auto viaggiava Emanuela Shahini, 31 anni, che trasportava tre minori per accompagnarli a una festa di compleanno a Villanova di Prata di Pordenone.

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L’incidente si è verificato tra via Vittorio Emanuele e via Casali Nogherate. Secondo una prima ricostruzione riportata da Il Dolomiti, sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorritori della Sores FVG con un elicottero, un’automedica e due ambulanze.

Insieme ai sanitari, sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dall’autovettura e i carabinieri dell’aliquota radiomobile per i primi rilievi. I minori coinvolti risultano avere 8, 11 e 15 anni. Due di loro sarebbero i figli della conducente.

Emanuela Shahini è morta poco dopo all’ospedale di Pordenone

Come riporta Pordenone Today, Emanuela Shahini è stata trasportata con l’elisoccorso presso l’ospedale di Pordenone, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La 31enne è morta intorno alle 12:30, circa un’ora dopo l’impatto, nonostante i disperati tentativi di tenerla in vita da parte dei medici.

I minori che la donna trasportava sono rimasti feriti. Secondo Il Dolomiti, la 15enne – figlia della vittima insieme a uno dei due maschietti – è stata rianimata sul posto e trasportata in codice rosso in gravi condizioni presso l’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita. Presso l’ospedale di Udine, invece, sono stati trasportati il fratellino e l’altro minore, risultato essere un amichetto.

Il cordoglio del Comune di Prata

Appresa la notizia, la sindaca di Prata, Katia Cescon, ha affidato ai social il suo commento. “A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia di Emanuela per questa immensa tragedia”, ha scritto la prima cittadina.

“Una giovane mamma strappata troppo presto alla vita. Un pensiero colmo di affetto e vicinanza ai figli e a tutti i suoi cari, ai quali ci stringiamo in questo momento di indicibile dolore“. Poche ore prima, a Spinazzola (BAT), un’altra tragedia: un giovane di 17 anni è morto in un tremendo sinistro.