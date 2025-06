Emanuele Dotto ha la sclerosi multipla progressiva, chi è la voce di "Tutto il calcio minuto per minuto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emanuele Dotto, storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, ha la sclerosi multipla progressiva. Ne ha parlato lui stesso, confidando di aver ricevuto la diagnosi un mese dopo che era andato in pensione, circa sette anni fa. “Ho avuto molto, e molto mi è stato tolto, però nel cambio ci guadagno”, ha commentato Dotto a proposito della sua condizione di salute. Oggi vive in carrozzina, “ascoltando musica, leggendo e sopravvivendo”.

La diagnosi di sclerosi multipla progressiva per Emanuele Dotto

In un’intervista a La Repubblica, Emanuele Dotto ha raccontato di come è venuto a sapere di essere affetto da sclerosi multipla progressiva.

Il suo ricordo sulla diagnosi: “Mi è stata diagnosticata un mese dopo essere andato in pensione. Avevo 67 anni e 6 mesi, ora ne ho appena compiuti 73 e ogni giorno è un giorno guadagnato“.

Fonte foto: Getty Images

Emanuele Dotto ha lavorato a “Tutto il calcio minuto per minuto”, celebre trasmissione sportiva di Radio Rai. “C’erano maestri veri”, ha ricordato nell’intervista, in cui non ha risparmiato critiche ai cronisti sportivi di oggi: “Urlano tutti troppo, in radio e in tv”.

Come vive oggi Emanuele Dotto

Della sua vita di oggi alle prese con la sclerosi multipla progressiva, Emanuele Dotto ha detto: “Sono stato 7 volte in Australia e altrettante in Cina, ma ora il mondo lo vedo come il giardino della scuola elementare di Genova Quinto, dove trascorro il tempo in carrozzina ascoltando musica, leggendo e sopravvivendo“.

Ancora Emanuele Dotto, tra presente e futuro: “Peggioro lentamente, ma senza prospettiva. Non ce la farei senza mia moglie Marina e mia figlia Emanuela. Il corpo sta andando dove vuole, la mente e la memoria per fortuna no”.

Cos’è la sclerosi multipla progressiva

La sclerosi multipla progressiva, come spiegato dal Centro Dino Ferrari, ha un andamento che viene definito “recidivante-remittente, caratterizzato da attacchi e remissioni“.

Nel tempo, tale andamento “può trasformarsi in una fase detta secondariamente progressiva, caratterizzata da pochi attacchi e da un graduale ma progressivo aumento della disabilità”.

C’è anche una forma più rara di sclerosi multipla progressiva, chiamata “primariamente progressiva, caratterizzata da una generale assenza di attacchi già all’inizio e da una disabilità progressivamente ingravescente”.