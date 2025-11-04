Emanuele Fiano torna a Venezia e si commuove alla Ca' Foscari dopo la contestazione degli attivisti pro Pal

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’onorevole Emanuele Fiano è tornato all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove il 27 ottobre era stato interrotto durante un intervento da parte di gruppi di contestatori pro-Palestina. Visibilmente commosso, accompagnato dalla ministra Bernini, ha parlato del dissenso come “sale della democrazia”, non condividendo nel contempo la definizione di “genocidio” per la tragedia umanitaria a Gaza.

Emanuele Fiano ritorna a Ca’ Foscari

L’esponente del partito democratico ha fatto ritorno a Venezia nella mattinata di martedì 4 novembre, all’ateneo Ca’ Foscari, lì dove era stato bersagliato dalle contestazioni del 27 ottobre.

Accompagnato dalla ministra Anna Maria Bernini, Emanuele Fiano ha manifestato commozione ed è ritornato sullo scontro con gli studenti. “Io avrei voluto parlare con quei ragazzi” ha affermato “anzi, alla fine qualche parola con quello che era il loro portavoce l’ho scambiata”.

La contestazione questa volta è rimasta all’esterno della Ca’ Foscari

Anche se i loro punti di partenza erano inconciliabili, il politico avrebbe tentato la via del dialogo. “Parlavamo due lingue diverse, ma io sono riuscito a dirgli dove secondo me sbagliava. Perché il dissenso è il sale della democrazia e il silenzio la sua tomba”.

Il discorso sul genocidio

Nel suo intervento presso l’aula Baratto dell’ateneo, Fiano è tornato sulla pace in Medio Oriente, esprimendosi anche sul termine genocidio. “Per dare un giudizio sulle decine di migliaia di morti a Gaza non importa la parola, perché se lei lo chiama massacro o genocidio rimane il fatto che sono morte decine di migliaia di civili, e questo è terribile e mi ha fatto soffrire” ha affermato.

Tuttavia, portando a esempio il lavoro di alcuni storici, ha ribadito che non condivide la definizione di genocidio a Gaza. “Penso a Marcello Flores che ha pubblicato più di un volume sulla questione, non essendo d’accordo ad assegnare questo nome a ciò che è successo a Gaza” ha spiegato.

“Ci sono opinioni aberranti nel governo d’Israele, lo so, ma non c’è mai stato nella storia di Israele un leader che abbia teorizzato o annunciato, programmato l’eliminazione del popolo palestinese”.

In merito al sionismo, Fiano ha sostenuto che “si può criticare la sua applicazione, quello che hanno fatto i governi d’Israele” ma ha ribadito che si tratta di una risposta alla “violenza dell’antisemitismo”.

Le parole di Anna Maria Bernini

Bernini è intervenuta ricordando che l’ambiente accademico non può essere “uno stadio in cui ciascuno si ritira nella sua curva. Siamo in un luogo in cui tutti noi possiamo dire, dissentire, liberamente con un unico limite: no alla violenza”.

Per quanto riguarda la denuncia di Fiano, che aveva sottolineato il “gesto della P38” emerso durante la contestazione, la ministra ha parlato di fatto “molto grave” e inaccettabile in un’Università, così come in qualunque altro contesto.

La contestazione a Venezia

Il 27 ottobre Emanuele Fiano, invitato a intervenire all’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema della pace in Medio Oriente, è stato interrotto da gruppi di contestatori – identificati come attivisti pro-Pal – che hanno invaso l’aula mostrando striscioni e impedendo lo svolgimento regolare della conferenza.

L’episodio ha scatenato reazioni forti: la rettrice dell’ateneo aveva parlato di violazione della libertà d’espressione, e il ministro dell’Università Bernini aveva condannato quella che aveva definito un’azione di censura in un contesto accademico.