Emanuele Fiano verso l’addio al Partito Democratico, il no al gemellaggio con Tel Aviv apre la frattura

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Emanuele Fiano potrebbe lasciare il PD dopo il no della sezione milanese al gemellaggio con Tel Aviv. Con un post sui social, ha sferrato un attacco durissimo al partito, accusato di “populismo e manicheismo” e di rendere impossibile il dialogo. In caso di addio, il Partito Democratico perderebbe una figura di rilievo, presente fin dalla fondazione.

Emanuele Fiano potrebbe uscire dal PD

Sono parole nette, amare e che sembrano preludere a una rottura insanabile quelle usate da Emanuele Fiano contro il PD, di cui è un esponente della prima ora. Al centro dello scontro, la decisione del Partito Democratico milanese di sostenere la sospensione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.

Lo sfogo è stato affidato a un lungo post sui social, in cui Fiano non ha usato mezzi termini. “Bravi, complimenti, vi siete messi il cuore in pace così!” ha sintetizzato, commentando la decisione sul gemellaggio.

“Mentre a Tel Aviv da tre anni centinaia di migliaia di persone hanno chiesto la fine della guerra a Gaza prima e ora in Iran e Libano, hanno manifestato contro Netanyahu e i suoi ministri razzisti e reazionari e tutte le loro scelte. Hanno manifestato per i diritti dei palestinesi, contro l’occupazione della Cisgiordania e le violenze disumane dei coloni”.

Da qui l’accusa più dura al partito. “Voi interrompete il legame con tutta Tel Aviv, anche quella che lavora senza tregua per la pace e contro la guerra da sempre. È un’idea geniale, di alta politica, utilissima alla pace”.

Le accuse al partito

Nella sua visione, il PD adotterebbe una doppia morale politica. “Come mai non chiedete l’interruzione del gemellaggio con Chicago negli Usa, visto il comportamento di Trump? E come mai non chiedete di cancellare il gemellaggio con San Pietroburgo visto il comportamento di Putin?”

Fiano conclude quindi il post annunciando il possibile addio: “È veramente difficile se non impossibile rimanere in un Partito così”.

Intervistato dal Corriere della Sera, Fiano ha poi ribadito il suo disappunto con parole altrettanto forti, dicendosi amareggiato e rivendicando la necessità di coerenza. “Io non ho mai smesso di dire ciò che era giusto o sbagliato” ha affermato. “Su Israele e Palestina lo faccio da quasi 50 anni. Ma sospendere il gemellaggio con una città che esprime il massimo della solidarietà verso i palestinesi la ritengo una follia manichea e populista”.

Chi è Emanuele Fiano

Nato a Milano nel 1963, Emanuele Fiano è una figura di spicco del Partito Democratico, deputato per quattro legislature (2006-2022), durante le quali si è occupato intensamente di riforme istituzionali e sicurezza.

Figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz, ha dedicato gran parte della sua vita alla Memoria della Shoah e al contrasto dei neofascismi, promuovendo nel 2017 la legge contro la propaganda fascista (Legge Fiano).

Ex presidente della Comunità Ebraica di Milano, presiede oggi l’associazione Sinistra per Israele, impegnandosi nel dialogo per la pace in Medio Oriente e nella lotta ai pregiudizi antisemiti.