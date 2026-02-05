Emanuele Filiberto e l'esilio violato più volte, "carabinieri ci salutavano, a cena c'erano anche politici"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In un’intervista, Gustav Thöni ha raccontato che dopo Sankt Moritz, nel 1974, il principe Vittorio Emanuele di Savoia andò a trovarlo a Trafoi, in Italia. Si tratta di una violazione dell’esilio scritto nella Costituzione, che vietava l’ingresso ai discendenti maschi di Casa Savoia. Non sarebbe stata l’unica volta e lo conferma proprio Emanuele Filiberto di Savoia, che spiega: “lo abbiamo fatto tutti“. Gli sconfinamenti, aggiunge, avvenivano con i carabinieri che li salutavano.

I Savoia sconfinavano in Italia

L’intervista per il Corriere a Gustav Thöni ha portato alla luce un episodio di sconfinamento da parte di un discendente maschio di Casa Savoia in Italia. Fino al 2002 era loro vietato l’ingresso o il soggiorno nel territorio nazionale. Lo stabiliva la XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Eppure Thöni racconta: “Dopo il Gigante di Sankt Moritz, nel 1974, venne a trovarmi il Principe”. Si trattava di Vittorio Emanuele di Savoia, con la moglie Marina Doria. “Vennero qui, a Trafoi. In albergo. Vollero incontrare tutto lo staff. Ci lasciarono in dono un orologio da tavola”, aggiunge.

Trafoi è in Italia e nel 1974 è ancora vietato a Vittorio Emanuele mettere piede sul territorio.

La conferma di Emanuele Filiberto

Emanuele Filiberto, raggiunto in un’intervista telefonica, ha confermato il racconto di Gustav Thöni. “Nel caso specifico, se Gustav lo racconta e lo scrive, è sicuramente vero. Un racconto magnifico”, dice.

Possibile, prosegue, che il padre abbia preso l’auto per andare a complimentarsi. E poi aggiunge: “Gli sconfinamenti sono stati tanti. Io stesso sono entrato più volte in Italia con mio padre. In Valle d’Aosta per vedere il Castello di Sarre, a Torino per pranzo, in Sardegna. Piccoli viaggi. Andavamo nei ristoranti”. E dice: “C’erano anche politici”.

Il racconto è quello di un mancato rispetto del divieto. Spiega che ai controlli i carabinieri lo salutavano. Così riuscivano a entrare e “prendere una boccata d’aria in Italia”.

Il punto di vista giuridico

La vicenda entra nel giuridico. Come ha ricordato Emanuele Filiberto, sono ancora in lotta affinché le spoglie del nonno Umberto II tornino in Italia. Non solo, dice: “Ci avevano violato i diritti” e “la Corte europea ce lo ha riconosciuto”.

Il costituzionalista Mario Bertolissi racconta un’altra versione: “La norma era chiarissima”. E dice che se fossero stati intercettati, li avrebbero dovuti accompagnare alle frontiere. “In pratica quella disposizione era probabilmente già da tempo svuotata nei fatti. Tollerata“, conclude.