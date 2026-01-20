Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana per asfissia, autopsia esclude schiacciamento e ustioni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Emanuele Galeppini è morto per asfissia: questo riferiscono le prime notizie dall’autopsia condotta sul corpo del 16enne tra le vittime della strage di Crans-Montana. L’esame escluderebbe le ustioni e lo schiacciamento tra le cause del decesso. A uccidere il ragazzo, quindi, sono stati i fumi tossici generati dall’incendio scoppiato all’interno del Le Constellation.

Come è morto Emanuele Galeppini

La notizia è riportata dall’Ansa. Secondo le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana, secondo l’autopsia eseguita sul corpo di Emanuele Galeppini, il 16enne tra le vittime della tragedia sarebbe morto a seguito dell’asfissia causata dai fumi tossici dell’incendio.

L’esame autoptico e la Tac sono stati eseguiti tra lunedì 19 gennaio e martedì 10 da Sabina Strano Rossi, Antonio Oliva e Fabio Di Giorgio, gli esperti nominati dalla Procura di Roma.

ANSA

Secondo i risultati, quindi, ad uccidere Emanuele Galoppini non sono state le ustioni né lo schiacciamento dovuto alla concitazione della tragedia che si stava consumando.

Come ricorda Ansa l’autopsia era stata disposta dalla Procura di Roma in quanto i colleghi svizzeri avevano ritenuto non necessario un esame sul cadavere.

Le indagini della Procura di Roma

Per chiarire tutti gli aspetti della vicenda la Procura di Roma, come anticipato, ha disposto gli esami su tutti i corpi delle vittime della strage.

Gli stessi pm hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, incendio colposo e lesioni gravi.

Eleonora Palmieri racconta la strage di Crans-Montana

Quella maledetta notte di Capodanno a Crans-Montana c’era anche Eleonora Palmieri, 29enne veterinaria di Cattolica, che attualmente si trova ricoverata presso il centro grandi ustioni del Niguarda di Milano.

Eleonora si trovava in Svizzera con il suo fidanzato Filippo, entrambi lì per la prima volta per accogliere il nuovo anno in montagna. A Repubblica la 29enne ha raccontato che “in un istante la folla ha iniziato a spingere verso l’uscita”, poi “il fumo ha invaso la veranda e ho visto quella lingua di fuoco risalire le scale”. La porta era “bloccata dalla calca” e le finestre “impossibili da rompere”.

Ancora oggi non è in grado di spiegare come abbia fatto a salvarsi. “Il mio istinto di sopravvivenza mi ha portata fuori”, racconta a Repubblica.