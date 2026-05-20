Emanuele Modica, l’intervista all’attore in teatro: “La recitazione mi ha insegnato a fare pace con me stesso”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Emanuele Modica ha un modo particolare di raccontarsi in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Giovane attore, non parla del suo percorso come di una scalata, non usa parole che sanno di traguardi definitivi o di arrivi. Racconta piuttosto un viaggio, con tutta la fragilità che questa parola porta con sé. Un viaggio fatto di partenze, di dubbi, di scelte che a volte costano più di quanto si immagini, di persone lasciate andare, di paure silenziose e di quella strana sensazione che accompagna chi decide di inseguire qualcosa che non può essere misurato con numeri, stipendi o certezze. Leggendolo, si ha l’impressione che la recitazione, per Emanuele Modica, non sia soltanto un mestiere o un’ambizione. Sembra piuttosto un modo di stare al mondo. Un modo per avvicinarsi a se stesso, per comprendere parti che forse prima non riusciva a vedere, per dare un nome a emozioni che rimanevano sospese. E forse è proprio questo il motivo per cui, parlando con lui, il discorso si allontana molto presto dal semplice racconto professionale. Perché si parte dal teatro, ma si finisce inevitabilmente per parlare di identità. Di chi siamo quando lasciamo la nostra terra per inseguire un sogno. Di quanto sia difficile convivere con la sensazione di essere in ritardo. Di quel bisogno profondo di sentirsi riconosciuti. Di tutte quelle volte in cui ci si perde senza rendersene conto. E di quanto coraggio serva per scegliere se stessi. Il punto di partenza è Pirandello e il giovane autore, lo spettacolo in scena a San Vito Lo Capo il 26 maggio, scritto da Claudio Proietti e diretto da Anna Graziano, in cui Emanuele Modica interpreta Nino, un giovane scrittore che smarrisce progressivamente la propria direzione, lasciandosi trascinare dalle aspettative esterne e allontanandosi da ciò che, inizialmente, aveva dato senso al suo percorso. Ma ascoltando Emanuele Modica parlare di Nino, succede qualcosa di particolare: il personaggio smette lentamente di sembrare soltanto un personaggio. Perché nelle sue parole emergono continui punti di contatto. Le paure. Le rinunce. Il peso delle aspettative. Il bisogno di sentirsi visto. Il rapporto con l’amore, con il tempo, con i propri sogni. E allora l’impressione è che questa conversazione, più che un’intervista, assomigli a un attraversamento. Quello di un giovane attore che non racconta soltanto il desiderio di arrivare, ma anche il timore di smarrirsi lungo il percorso. Che parla di ambizione senza separarla dalla fragilità. Che ammette dubbi, nostalgie, ferite e sacrifici senza trasformarli in una narrazione eroica. Perché esistono persone che raccontano ciò che fanno. E altre che, raccontandolo, finiscono per rivelare chi sono. Forse è proprio qui che si trova la parte più interessante di Emanuele Modica. Non nel personaggio che interpreta. Ma nella persona che emerge quando il personaggio, per un momento, si mette da parte.

Pirandello e il giovane autore. Chi è il personaggio che interpreta?

“Interpreto Nino, il giovane autore. È un ragazzo più o meno della mia età, uno scrittore che lascia la Sicilia per intraprendere il proprio percorso artistico e cercare di vivere attraverso la scrittura. All’inizio è un giovane molto puro, sincero nei confronti della propria arte e di ciò che desidera raccontare. Con il tempo, però, inizia a lasciarsi influenzare dalle aspettative del mondo esterno. In un certo senso finisce per adattarsi alle richieste dei produttori e a ciò che gli viene chiesto di scrivere, ed è proprio questo uno degli aspetti che, nello spettacolo, Pirandello gli rimprovera. L’elemento particolare è che mi rivedo molto in lui. Entrare in sintonia con questo personaggio è stato naturale. Anche lui è un artista, una persona che desidera vivere di questo mestiere e costruire il proprio cammino. A un certo punto, però, smarrisce la propria direzione. Credo sia un’esperienza comune. Prima o poi capita a tutti di perdersi lungo il percorso, e spesso non si riesce a ritrovare da soli la strada. A volte serve qualcuno capace di riconoscere il nostro valore e di riportarci verso la direzione giusta. È ciò che Luigi Pirandello rappresenta per Nino”.

Le è mai capitato di avere la sensazione di stare per perdere se stesso inseguendo il suo sogno?

“Sì, mi è successo. È stato un periodo particolare perché, paradossalmente, coincideva anche con una fase felice dal punto di vista sentimentale. Avevo una relazione con una ragazza napoletana molto importante per me, ma con il tempo ho iniziato a percepire che non condivideva pienamente il mio percorso artistico. In quel periodo mi è capitato più volte di pensare che forse avrei dovuto ridimensionare ciò che stavo costruendo. Non intendevo abbandonarlo del tutto, ma magari relegarlo a un’alternativa secondaria. Poi è accaduto qualcosa di molto simile a ciò che succede a Nino nello spettacolo. C’è un momento in cui lui osserva il proprio riflesso e comprende di dover cambiare direzione. Ho vissuto una sensazione analoga. Guardandomi dentro, ho capito che non potevo rinunciare a ciò che ero per amore, anche se provavo un sentimento molto profondo per quella persona. Così ho dovuto lasciarla andare”.

Col senno di poi, pensa che una persona che ama davvero debba anche comprendere le aspirazioni dell’altro?

“Credo che mi amasse in una dimensione più ideale, forse più per ciò che rappresentavo ai suoi occhi. I sentimenti, però, erano autentici, perché quattro anni trascorsi insieme hanno un peso importante. Esiste anche una riflessione più ampia da fare. Ritengo che molto dipenda dalla mentalità con cui si cresce. Soprattutto nel Sud Italia, a volte persiste una visione molto legata a ciò che è considerato utile o necessario. Quando si dice di essere un attore, un artista o uno scrittore, spesso si viene percepiti come persone che vivono con la testa tra le nuvole. Naturalmente si tratta di una generalizzazione, perché esistono grandi artisti sia in Sicilia sia a Napoli. Tuttavia, una certa chiusura mentale continua a essere presente. La mia fortuna è stata non aver mai vissuto questa situazione all’interno della mia famiglia. Mi hanno sempre sostenuto nelle mie scelte, ascoltato e lasciato libero di seguire il mio percorso. Per questo provo una grande gratitudine. Al di fuori di quell’ambiente, però, ho spesso percepito l’idea dell’artista come di una persona distante dalla realtà quotidiana”.

Ed è proprio da qui che nasce la domanda classica: ‘sì, e che lavoro fai?’…

“Esatto, come se questa professione non fosse un lavoro vero e proprio. Credo accada perché spesso non si conosce davvero ciò che si nasconde dietro il mestiere dell’attore. Anche nel mio caso, nonostante lavori nella recitazione da alcuni anni, soltanto adesso sto comprendendo fino in fondo la complessità di questa professione. Con questo spettacolo la sto sperimentando direttamente. Il personaggio attraversa continui cambiamenti emotivi, con alternanze costanti tra momenti molto intensi e altri più delicati. Bisogna lavorare sulla memoria emotiva, anche su quella personale, e riuscire a mantenere tutto questo vivo per oltre un’ora di spettacolo. È in quel momento che si inizia davvero a comprendere il significato di questo mestiere. Partecipare a una masterclass, interpretare una o due scene oppure ricoprire un piccolo ruolo su un set rappresenta un’esperienza diversa. Qui il livello di coinvolgimento è completamente differente. Adesso sto comprendendo davvero, in profondità, che cosa significhi svolgere questa professione e sono molto grato di avere avuto questa opportunità”.

Vivere uno spettacolo che si regge anche sulle sue spalle lo percepisce come una vittoria o soprattutto come una responsabilità?

“Credo prevalga soprattutto il senso di responsabilità. La vittoria, in questo mestiere, è un concetto piuttosto relativo. Se un attore pensa di essere arrivato in modo definitivo, probabilmente c’è qualcosa che non funziona. È una professione in cui non si arriva mai davvero a un punto conclusivo. Esistono sempre nuovi obiettivi, nuovi passaggi, nuovi traguardi da raggiungere. A mio avviso, un attore deve affrontare questo percorso con umiltà e mantenere i piedi per terra. Può sembrare curioso parlare di concretezza in un lavoro che nasce da un sogno, perché anch’io sono partito da Trapani per trasferirmi a Roma e, per me, quella rappresentava una grande aspirazione. Oggi, però, quel sogno sta diventando sempre più concreto. Nonostante questo, cerco di vivere ogni esperienza senza sentirmi mai arrivato. Per questo avverto soprattutto il peso della responsabilità”.

Quando ha capito di voler fare l’attore?

“Non appartengo a quella categoria di attori che raccontano di averlo saputo fin dall’infanzia. Forse perché sono cresciuto in un contesto in cui non ho ricevuto determinati stimoli, anche se non mi piace attribuire responsabilità all’ambiente in cui si cresce. Ognuno ha i propri tempi. Ho preso piena consapevolezza di ciò che desideravo fare a venticinque anni e mezzo, quasi ventisei. Mi ero appena trasferito a Roma perché mi ero iscritto al DAMS. Avevo iniziato il percorso universitario e sostenuto anche alcuni esami. Poi, quasi per caso, vidi la pubblicità di una masterclass e decisi di partecipare. Quando arrivai, precisai subito di non avere alcuna esperienza. Poi iniziai a lavorare sulla scena e accadde qualcosa di particolare: per un momento mi dimenticai completamente di me stesso, di Emanuele. Credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali del lavoro dell’attore: riuscire, almeno per un istante, a mettere da parte se stessi per lasciare spazio a qualcun altro. La scena andò piuttosto bene. Durante il viaggio di ritorno in metropolitana continuavo a ripensare a quella sensazione. Poi avvertii qualcosa che potrebbe sembrare difficile da spiegare: una sorta di fuoco interiore, come se un incendio mi attraversasse completamente. Fu in quel momento che capii chi volessi essere. Compresi chi fosse Emanuele e quale direzione desiderassi dare alla mia vita. È uno dei ricordi più belli che custodisco, perché per un attimo tutto il resto sembrava essere scomparso ed esistevamo soltanto quella consapevolezza e io. Da allora non mi sono più fermato. Ho lavorato soprattutto in teatro. Nel cinema ho interpretato due piccoli ruoli, uno nella serie Il mostro di Sollima e uno ne La linea della palma. Sono paziente e questo non mi scoraggia, perché il teatro mi sta offrendo molto e mi sta regalando grandi soddisfazioni. Cinema e teatro, in fondo, rappresentano due facce della stessa medaglia, il padre e la madre”.

Dopo quella presa di coscienza non sono arrivati i dubbi?

“Più che dubbi mi sono posto una domanda molto precisa: quale sarebbe stato il passo successivo. La risposta è stata immediata: studiare. Perché questa non è una professione che si può improvvisare. Servono studio, dedizione e impegno costante. Ho iniziato un percorso all’HT Studio di Patrizia De Santis con la tecnica Chubbuck. Successivamente ho partecipato ad altre masterclass, mi sono iscritto al Teatro dell’Orologio e poi al Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno. Sono esperienze che mi hanno dato strumenti importanti e per le quali provo grande riconoscenza”.

Dico sempre che per fare questo mestiere servono tre elementi: talento, formazione e una buona dose di fortuna. Ma oltre a tutto questo esiste anche un altro elemento: ambizione, perseveranza, dedizione. Quanto incidono nella vita di Emanuele?

“Per me l’ambizione è molto vicina all’ossessione. Detta così potrebbe sembrare un termine legato all’ego, quasi un bisogno di arrivare o di dimostrare qualcosa. Per me, invece, ha un significato diverso. È soprattutto un bisogno di sentirmi vivo e di riconoscermi in ciò che faccio. Rappresenta il mio modo di esprimermi e di essere. Dentro di me questa spinta è molto forte, ma va coltivata nel tempo. Quel fuoco di cui parlavo prima è come un incendio: se rimane soltanto quello, prima o poi il vento finisce per spegnerlo. Bisogna alimentarlo attraverso la formazione, ma anche attraverso le esperienze di vita. Nella vita si incontrano persone, le si ascolta, le si osserva. E un attore vive proprio di questo: ascolto e osservazione. Occorre cogliere elementi dalla realtà per poi restituirli sulla scena. Ho un grande desiderio di raggiungere i miei obiettivi, ma negli ultimi tempi sto imparando una lezione importante: la pazienza. Sto imparando a ridimensionare il mio ego e a non lasciarmi travolgere da quei pensieri che probabilmente attraversano la mente di molti attori, come osservare qualcuno e domandarsi per quale motivo abbia raggiunto un certo traguardo mentre tu sei ancora in attesa. Sto cercando maggiore equilibrio. L’ossessione può essere una spinta utile fino a un certo punto, ma non deve trasformarsi in sofferenza. Quando diventa sofferenza smette di essere qualcosa di sano. Bisogna stare bene, mantenere un atteggiamento positivo e continuare a prepararsi. Oggi il mio pensiero è questo: avere pazienza, continuare a crescere e farmi trovare pronto. Quando arriverà il momento di un ruolo più importante, al cinema o altrove, voglio esserlo davvero”.

Nel frattempo, come si mantiene?

“Durante l’estate svolgo lavori stagionali. A Roma, invece, mi occupo anche di animazione e di altre attività che mi consentono di andare avanti. Ho partecipato a spettacoli che mi hanno permesso di guadagnare qualcosa e, lo dico con grande serenità, posso contare anche su una famiglia che mi sostiene e mi è sempre vicina: non mi hanno mai lasciato solo”.

Si dice spesso che la recitazione abbia una dimensione terapeutica, perché permette sia a chi guarda sia a chi interpreta un ruolo di comprendere aspetti di sé prima sconosciuti. Nel suo caso, che cosa le ha fatto scoprire la recitazione che prima non riusciva a vedere?

“È una domanda difficile, ma molto bella. La recitazione, come dicevo prima, è profondamente legata alla vita. Esiste l’attore, ma esiste anche la persona. C’è Emanuele prima della recitazione e quello che ha scoperto questo mondo, anche se in realtà si tratta sempre della stessa persona. Credo che, senza questo percorso, probabilmente non sarei diventato pienamente me stesso. La recitazione mi ha insegnato molte cose: la disciplina, il lavoro di squadra, la pazienza, la capacità di mettere in secondo piano alcuni aspetti per dare priorità a ciò che conta davvero. Mi ha insegnato l’ascolto, che considero fondamentale. Soprattutto, però, mi ha fatto comprendere qualcosa di molto importante: il rapporto con il tempo. Quando ho capito di voler fare l’attore avevo quasi ventisei anni e mi sentivo terribilmente in ritardo. Avevo la sensazione di essere arrivato troppo tardi, come se avessi perso un’occasione importante. In realtà la recitazione mi ha fatto capire che forse non esiste un tempo prestabilito. Esiste il proprio tempo, quello giusto per ciascuno. Non esiste una scadenza universale. È stato quasi un percorso terapeutico con me stesso, attraverso il quale ho capito di dover avere più pazienza, ascoltarmi di più e giudicarmi di meno. Forse la recitazione mi ha insegnato anche a prendermi meno sul serio e a vivere maggiormente il presente. Ed è curioso, perché è stato proprio nel presente che ho capito di voler intraprendere questa professione”.

Che cosa ha provato la prima volta che ha recitato per lavoro e non all’interno di una masterclass o di un corso?

“Ho provato una grande soddisfazione, accompagnata da un forte senso di responsabilità. La prima volta che mi sono trovato su un set è stata per Il mostro. All’inizio ero molto emozionato, ma sono riuscito a gestire quella tensione. Anche se si trattava di un piccolo ruolo, per me ha rappresentato un passaggio importante. Era comunque un progetto significativo e conoscere Stefano Sollima è stata un’esperienza molto bella. Avvertivo una grande responsabilità, ero emozionato, ma allo stesso tempo mi sentivo profondamente appagato. Ed è proprio questo che restituisce questa professione: una forma di realizzazione personale. Probabilmente ogni lavoro offre soddisfazioni, ma quando si parla di arte entra in gioco qualcosa di diverso, perché non riguarda soltanto l’aspetto pratico o il semplice bisogno di guadagnarsi da vivere. È un tipo di appagamento che riguarda una dimensione più profonda, quasi interiore”.

Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante, diceva Nietzsche. Nel suo caso, da quale disordine interiore nasce la recitazione?

“Non è semplice spiegare razionalmente perché desideri essere un attore. Me lo sono chiesto molte volte e, ancora oggi, non so se possiedo una risposta precisa. Posso però provare a rifletterci. Forse tutto nasce da quel bambino interiore che ognuno porta dentro di sé. Da quel bambino che, in alcuni momenti, può non essersi sentito pienamente visto o compreso. Mi viene in mente un ricordo molto personale. Una volta, parlando con una mia ex compagna in un momento molto intimo, le dissi che non avrei mai voluto perdere il mio lato bambino. Non ricordo le parole esatte, ma il significato era questo. Mi riferivo a quella leggerezza, a quel modo spontaneo di osservare il mondo. Forse nasce anche da lì. Dal desiderio di mantenere vivo quel bambino interiore, continuare a dialogare con lui, prenderlo per mano e rassicurarlo. Farlo sentire amato. Perché, alla fine, bisogna imparare ad amare se stessi. Ci sono momenti in cui diventiamo troppo severi con noi stessi, ci giudichiamo o facciamo fatica ad accettarci. Credo che questa professione insegni anche a fare pace con se stessi. Perché tutto parte da lì. Se non si riesce ad accettarsi o si è eccessivamente duri verso sé stessi, inevitabilmente questo finisce per riflettersi anche sul lavoro dell’attore”.

E quel bambino com’era?

“In realtà è proprio questo l’aspetto particolare: ho avuto un’infanzia serena. Sono stato un bambino amato e ho avuto una famiglia presente. Non posso certo dire di aver vissuto situazioni drammatiche. Ci sono stati, però, alcuni episodi che mi hanno segnato. Ho vissuto situazioni di bullismo a scuola e non mi sono sentito valorizzato da alcune persone o da alcuni insegnanti. Questa sensazione di non sentirmi davvero visto mi ha accompagnato a lungo. Non saprei spiegare con precisione il motivo. Attraverso l’arte, però, qualcosa si è sciolto. Ho iniziato a sentirmi visto, ascoltato e compreso”.

Ha citato il bullismo. Per quale motivo veniva preso di mira?

“Come accade a molti ragazzi, c’erano dinamiche legate alle differenze. A volte riguardavano la condizione sociale, altre volte l’aspetto fisico. Da bambino avevo il monociglio e venivo preso in giro con soprannomi offensivi. Ero anche molto abbronzato e ricevevo altri appellativi legati al mio aspetto. Con il tempo si riesce anche a sorriderne, ma in quel momento alcune ferite restano”.

Oggi, invece, quando si guarda allo specchio chi vede?

“Sicuramente una persona che si è costruita nel tempo. Sono cresciuto, sono cambiato e ho lavorato molto su me stesso, anche dal punto di vista fisico. Mi alleno, curo il mio corpo e oggi posso dire di essere abbastanza in pace con la mia immagine. Il corpo rappresenta uno strumento fondamentale per un attore. Da una parte la mia fisicità mi aiuta; dall’altra può anche diventare un’etichetta, quella del ‘bel ragazzo’. A volte sento il bisogno di dimostrare di non essere soltanto questo, di far emergere ciò che esiste oltre l’apparenza, tutto il mondo interiore che porto dentro. Naturalmente non mi considero un brutto ragazzo, ma non mi sento neppure Brad Pitt. Ciò che ritengo davvero importante è il mio mondo interiore. Mi piace poterlo utilizzare e metterlo al servizio delle storie. Che si tratti di una scena, di uno spettacolo o di un film, ciò che mi interessa è riuscire a usare quello che porto dentro per raccontare qualcosa che possa arrivare agli altri. Perché credo che l’arte abbia anche una funzione salvifica. Viviamo in un mondo attraversato da guerre, malattie, traumi e confusione. Penso che uno dei compiti dell’artista sia proprio questo: lasciare qualcosa agli altri. Probabilmente esiste anche una componente narcisistica, ma credo che prevalga soprattutto il desiderio di donare qualcosa. Ed è ciò che cerco di fare”.

Agli attori faccio spesso una domanda un po’ crudele e la rivolgo anche a lei. Se decidessi di toglierle la recitazione, da un momento all’altro, che cosa resterebbe di Emanuele?

“Se mi venisse tolta la recitazione, resterebbe comunque tutto ciò che ho costruito dentro di me. La recitazione è il processo attraverso il quale si porta all’esterno ciò che si ha dentro, lo si trasferisce su un testo e lo si trasforma in qualcosa di concreto. Ma resterei sempre Emanuele. Faccio fatica a immaginare una condizione in cui questa parte di me non esista più, però una certezza ce l’ho: non abbandonerei me stesso. Continuerei a vivere e a cercare di migliorarmi, qualunque direzione prendesse la mia vita. Tutto ciò che ho acquisito attraverso la recitazione rimarrebbe comunque con me. Quello non potrebbe essermi tolto”.

Qual è stato il sacrificio più grande che ha affrontato per inseguire quello che ha definito il suo sogno?

“I sacrifici ci sono stati, senza dubbio. Sono figlio unico e sono cresciuto molto protetto, profondamente legato alla mia famiglia. Come diciamo dalle nostre parti, a Trapani, per loro sono sempre stato u picciriddu. Per questo il sacrificio più grande è stato soprattutto emotivo e personale. Sono molto legato alla mia terra e alle persone che amo e, quindi, lasciare tutto per seguire questo sogno non è stato semplice. Ed è curioso perché, tornando ancora una volta a Nino, anche lui compie un percorso simile. All’inizio non è stato facile, ma allo stesso tempo ho scoperto aspetti di me che non conoscevo. Perché un altro insegnamento che questo percorso mi ha lasciato riguarda la capacità di adattamento. Quando si vive sotto il tetto dei propri genitori o dei nonni, all’interno di una realtà protetta, forse non si conosce davvero chi si è. Poi si esce nel mondo e si inizia a scoprirsi. Ho capito di essere una persona capace di adattarsi. Mi sono aperto a una mentalità diversa. A Roma, quando dicevo di voler fare l’attore, non venivo più guardato come se stessi dicendo qualcosa di alieno. Ho imparato a cavarmela da solo: cucinare, gestire la quotidianità, affrontare tutte quelle responsabilità che si imparano vivendo. E ho scoperto di avere determinazione e il desiderio di costruire qualcosa per me stesso. L’adattabilità, per me, è fondamentale. Ancora una volta vita e recitazione finiscono per intrecciarsi. Perché un attore deve essere flessibile, deve sapersi adattare a un testo, a una visione artistica, a un regista”.

Lei è nato a Chioggia, i suoi si trovavano lì per motivi di lavoro. È cresciuto a Trapani e oggi vive a Roma. Per lei, dov’è casa?

“Dal punto di vista affettivo, casa è Trapani. È il luogo in cui si trovano la mia famiglia, mia madre, mio padre e mia nonna. È lì che ritrovo gli affetti e le persone che amo. Esiste però anche un’altra risposta, quella legata alla professione. Da questo punto di vista, casa è il luogo in cui il lavoro mi conduce. In un primo momento mi ha portato a Roma. Oggi, paradossalmente, mi ha riportato anche qui, nella mia terra. La prima di questo spettacolo si terrà nei pressi di Trapani, a San Vito Lo Capo. Quindi, professionalmente parlando, la mia casa è dove il lavoro mi porta. Sul piano personale, invece, casa resta qui, dove ci sono le persone che amo”.

Che destino avrà lo spettacolo?

“È un progetto destinato a proseguire il proprio percorso. Non nasce e non si conclude qui. Dopo il debutto a San Vito Lo Capo ci saranno altre tappe. L’intenzione è quella di portarlo anche in altre città siciliane, tra cui Palermo e Agrigento, e le date verranno presto annunciate. È un lavoro molto intenso, un percorso che, per certi aspetti, mi ha portato quasi ai confini dello psicodramma. Credo sia una storia capace di parlare ai giovani, ma anche a un pubblico più ampio. Per me questo spettacolo rappresenta una presa di coscienza. È un percorso che lo spettatore compie insieme al personaggio. Nino è una figura tormentata, una persona che ha smesso di credere pienamente in se stessa e che lungo il cammino ha smarrito qualcosa. Ha rinunciato anche a una persona importante perché non si sentiva all’altezza di quell’amore. E se metto a confronto Nino ed Emanuele, emergono inevitabilmente alcuni punti di contatto. Forse tutto è arrivato per caso, oppure il caso non esiste. Ma questo personaggio, in qualche modo, racconta anche una parte di me. Parla di tutte quelle persone che, a un certo punto, si sono smarrite lungo il cammino. Ed è anche per questo che sono profondamente grato di poter raccontare questa storia”.

Anche lei ha lasciato andare l’amore?

“Sì, al momento sono single. Ho dovuto lasciare andare una persona che amavo profondamente. Ma sentivo che, se non avessi fatto quella scelta, avrei finito per perdere me stesso. Dentro di me è rimasta ancora una forma di nostalgia, forse anche una lieve rassegnazione. Anche se è passato del tempo, a volte riaffiorano ricordi e pensieri. E forse, tornando al tema dei sacrifici, anche questo ha rappresentato un sacrificio. Ho dovuto lasciare andare una parte di me. Perché quella persona l’ho amata davvero. E probabilmente continuerò ad affrontare altri sacrifici, perché questa è la strada che desidero seguire e la persona che voglio diventare”.