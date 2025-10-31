Emanuele Pozzolo condannato per lo sparo di Capodanno, l'accusa e quanto dovrà scontare l'ex deputato FdI
Emanuele Pozzolo è stato condannato per lo sparo di capodanno, dovrà scontare un anno e tre mesi ma la pena è sospesa
L’ex deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi di carcere con pena sospesa per porto abusivo di arma da collezione, nel caso dello sparo di Capodanno nel 2024. È stato invece assolto dall’accusa di possesso di munizioni da guerra. La richiesta dei Pm era un anno e sei mesi.
Pozzolo condannato per lo sparo di Capodanno
Il tribunale di Biella ha condannato l’ex deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo per porto abusivo di arma da collezione, nel caso dello sparo di Capodanno del 2024.
Pozzolo è stato invece assolto dall’accusa di possesso di munizioni da guerra. Il caso aveva comportato l’espulsione del deputato da Fratelli d’Italia, annunciata dalla stessa Giorgia Meloni.
Emanuele Pozzolo
Il tribunale ha condannato Pozzolo a un anno e tre mesi di carcere, mentre i Pm avevano chiesto un anno e sei mesi. La pena è comunque sospesa con la condizionale, quindi l’ex deputato non dovrà scontarla.
Le licenze di Pozzolo
Poche settimane prima dei fatti, secondo il tribunale, Pozzolo aveva ottenuto una licenza di porto d’armi per difesa personale dalla Prefettura di Biella in relazione al suo impegno da parlamentare per donne e dissidenti iraniani.
La pistola che aveva con sé alla festa di Capodanno del 2024 presso la Pro Loco di Rosazza, un mini revolver North American Arms, non era detenuta con quella licenza, bensì con un’altra “in collezione“.
Questa licenza consente di possedere fino a tre armi da fuoco ma non di portarle all’esterno. Per la violazione di quest’ultima norma e per l’incidente avvenuto il 1° gennaio 2024, Pozzolo è stato condannato.
La festa di Capodanno e lo sparo
Durante una festa per il Capodanno del 2024 a Rosazza, a cui partecipavano Pozzolo e altri parlamentari di maggioranza, un membro della scorta del sottosegretario alla giustizia Delmastro era rimasto ferito da un proiettile partito dalla pistola dell’allora deputato di FdI.
Pozzolo risultò nei giorni successivi positivo alla prova dello stub, che rileva residui di polvere da sparo sulle persone. Una perizia balistica indicò che la probabilità che fosse stato Pozzolo a sparare quella notte era molto alta.
Pozzolo fu prima sospeso e poi espulso dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia dalla presidente del Consiglio e leader del partito Giorgia Meloni.