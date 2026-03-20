Emanuele Pozzolo contro FdI per il caso Delmastro, accusa sullo sparo di Capodanno: "E lui è intoccabile"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Emanuele Pozzolo torna a criticare apertamente Fratelli d’Italia e l’ex amico e collega Andrea Delmastro, denunciando un “doppio standard” all’interno del partito. L’ex deputato, oggi passato a Futuro Nazionale, interviene dopo le polemiche che hanno coinvolto il sottosegretario alla Giustizia. E lo fa con toni netti: “Io sono garantista al cento per cento, a differenza di molti dentro FdI”.

Pozzolo contro Delmastro: “Non gioisco, ma noto un doppio standard”

In un’intervista a La Repubblica, Pozzolo chiarisce subito di non provare soddisfazione per le difficoltà politiche incontrate da Delmastro. “Non mi è scappato neanche un sorriso”, afferma sottolineando di conoscere bene cosa significhi finire sotto pressione mediatica e politica.

L’esponente di Futuro Nazionale rivendica però la propria posizione sulla vicenda: “È troppo facile essere giustizialisti quando si è tranquilli e iper garantisti quando si finisce nell’occhio del ciclone”. Parole che si configurano come un’accusa diretta al suo ex partito.

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“Io sono garantista per chiunque“, ha aggiunto dichiarando di guardare al caso Delmastro “con dispiacere” e non con spirito di rivalsa.

Il riferimento allo sparo di Capodanno: “Mi sono sentito tradito”

Pozzolo torna anche sul caso dello sparo di Capodanno a Rosazza (Biella), che gli è valsa una condanna in primo grado a un anno e tre mesi. Un passaggio che riapre la frattura personale con Delmastro.

Pozzolo ricorda come, in quell’occasione, si sia sentito abbandonato: “Evidentemente i rapporti d’amicizia contano poco per qualcuno”. Una dichiarazione in particolare lo ha ferito: “Delmastro aveva detto che non ero neanche invitato a quella festa, praticamente ero un imbucato”.

Cosa dice Pozzolo sul caso politico che coinvolge Delmastro

Sul caso che oggi coinvolge Delmastro e altri esponenti locali di Fratelli d’Italia, Pozzolo evita però giudizi aperti. E anzi ribadisce di aver conosciuto la vicenda solo attraverso i giornali, mantenendo dunque una linea garantista: “Parto dal presupposto che siano tutti innocenti”.

Non manca però di tirare una stoccata indiretta, affidandola a una metafora: “Io amo le bistecche ma non so cucinare, non mi metterei a fare una società per gestire ristoranti”.

“In FdI ci sono intoccabili e sacrificabili”

Il punto centrale dell’intervista resta tuttavia la critica politica al partito guidato da Giorgia Meloni. Pozzolo denuncia una disparità di trattamento tra il suo caso e quello di Delmastro.

“Per quanto riguarda me è bastata un’accusa per sospendermi dal partito e commissariarmi”, afferma ricordando anche l’eco nazionale che ebbe la vicenda. “Invece stavolta non è stato detto niente”.

“C’è un doppio standard evidente: ci sono gli intoccabili e i sacrificabili. Lo capirebbe anche chi ha la seconda elementare“, ha quindi tuonato l’ex deputato.

Il silenzio di Meloni e il peso politico della vicenda

Emanuele Pozzolo evidenzia inoltre il diverso peso politico associato alle due situazioni, sostenendo che il caso attuale sia “molto più rilevante” rispetto al suo.

Un frangente, secondo lui, che amplifica il silenzio dei vertici di Fratelli d’Italia: “Trovo curioso che ci sia il silenzio di fronte a questa storia”. Un riferimento non troppo implicito alla presidente del Consiglio, che all’epoca intervenne pubblicamente.