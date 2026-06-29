Emanuele Pozzolo contro patente sospesa per un anno dopo l'incidente a Biella, "molte cose da chiarire"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Al deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è stata sospesa la patente per un anno dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. Il provvedimento è giunto dopo che a inizio giugno il parlamentare era uscito di strada mentre stava percorrendo la superstrada Biella-Cossato. Nell’incidente è rimasto illeso.

Emanuele Pozzolo, incidente a Biella: patente sospesa per un anno

La notizia della sospensione della patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo è stata anticipata dal quotidiano La Stampa e successivamente confermata all’ANSA da fonti qualificate.

Il deputato, dopo essere uscito di strada con il suo Suv Mercedes nero, era risultato positivo, oltre il consentito, all’alcoltest. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

ANSA

Pozzolo, che è proprietario di una casa a Campiglia Cervo, comune in provincia di Biella, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica.

La commissione medica avrà il compito di verificare se il parlamentare sia in una condizione psicofisica adeguata e accertare eventuali condizioni sanitarie che lo rendano incompatibile con la guida.

Cosa accade al termine della sospensione

Alla fine dell’anno di sospensione, come spiegato da Fanpage.it, Pozzolo potrà scegliere percorsi alternativi, come ad esempio la messa alla prova (che dimezza anche la sospensione della patente ed estingue il reato, ma può essere utilizzata soltanto una volta nella vita).

Se verrà accertata la sua responsabilità nell’incidente, il deputato dovrà sottoporsi alla revisione della patente.

Non dovrà rifare l’esame ma sottoporsi un’altra volta ai controlli da parte della commissione medica sul suo stato sia fisico sia psicologico. Se supererà i test potrà tornare al volante.

Pozzolo: “Farò ricorso, ci sono molte cose da chiarire”

“Farò ricorso, è dal 7 di giugno che mi hanno tolto la patente. Reputo ci siano molte cose da chiarire, come qualsiasi cittadino italiano comunque farò ricorso, perché come detto ci sono molte cose da chiarire”. Questo il commento rilasciato da Pozzolo all’AdnKronos, in seguito all’ordinanza tramite cui gli è stata sospesa la patente per un anno.